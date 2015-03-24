Одно из крупнейших градообразующих предприятий Приморья становится все более московским

Московские владельцы приморского ЗАО "Горно-химическая компания "Бор" (ГХК "Бор") "держат" взятые несколько лет назад обещания развивать производство и сохранять социальные обязательства. Только в ином формате. По сведениям газеты "Золотой Рог", в конце 2014 года компания лишилась части имущества на 398,750 млн рублей, в том числе галерей и корпусов обогатительной фабрики. Новым собственником активов выступает ЗАО "ФинИнвест" (Москва). То самое, что пыталось… обанкротить ГХК "Бор" в конце прошлого года.

Стоит отметить, что отчуждение активов происходит на фоне сокращений и задержек по выплате заработной платы. Похоже, губернатору Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ, год назад уже бравшему ситуацию с "Бором" под свой контроль, вновь стоит пристально взглянуть на предприятие, не так давно сменившее регистрацию с Дальнегорска на Москву.

Досье "ЗР"

ЗАО "ФинИнвест" зарегистрировано в Москва по адресу ул. Спартаковская, д. 19 стр. 3А. Уставный капитал компании составляет 22 тыс. рублей. Единственным владельцем ЗАО являлся гендиректор Сергей ШОВКУН. По данным бухгалтерской отчетности за 2013 год компания получила 206 тыс. рублей чистого убытка.

Зачем инвесткомпании галерии и корпуса?

По данным "Золотого Рога", ЗАО "ФинИнвест" действует в интересах нынешних владельцев ГХК "Бор", среди которых основатель частной холдинговой компании O1 Group Борис МИНЦ.

Именно "ФинИнвест" на данный момент является крупнейшим кредитором предприятия по кредитному договору от 27 мая 2009 года на сумму $65 млн. Плановый срок погашения займа (средний размер процентов по кредиту составляет 9,99% годовых) намечен на 30 декабря 2016 года. Причем, если сумма основного долга на момент возникновения обязательств составляла 2 млрд 039,265 млн рублей, то на начало 2015 года эта цифра выросла уже до 2 млрд 813,745 млн рублей. И совсем не случайно, что "ФинИнвест" уже начал "подъедать" активы "Бора".

Согласно соглашению об отступном, заключенному 22 ноября 2014 года между ЗАО "ГХК" Бор" и ЗАО "ФинИнвест", последнему отошло имущество на 398,750 млн рублей. В том числе главный корпус обогатительной фабрики, тракты дробления, галереи, перегрузочные узлы обогатительной фабрики, корпус обогащения руды в тяжелых суспензиях, корпус приготовления реагентов, несколько автодорог, земельный участок для размещения действующего химического завода (!), резервуары для топлива и воды, административно-бытовой корпус, две гостиницы и т.д. Всего 75 объектов.

Досье "ЗР"

ГХК "Бор" эксплуатирует единственное действующее борное месторождение в России и является единственным в стране производителем высококачественной продукции из собственного минерального сырья, имеющим полный технологический цикл от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов, таких как борная кислота различных марок, борат кальция, борный ангидрид, датолитовый концентрат. Компания занимает третье место в мире по производству боропродуктов. С 2011 года комбинат входит в состав частной холдинговой компании O1 Group, осуществляющей инвестиции в различные секторы экономики.

Пресс-служба ГХК "Бор", базирующаяся в Москве, уверяет, что соглашение не таит никаких угроз для предприятия. "Это (отчуждение - прим. авт.) касается только части его имущества и никак не сказывается на его деятельности, что подтверждается бесперебойной работой предприятия в штатном режиме и выполнением всех плановых показателей", - сообщили в пресс-службе на запрос "Золотого Рога".

На данный момент может быть и так, но что произойдет с производственным процессом, если новый владелец корпусов, галерей и резервуаров изменит свои планы, можно только догадываться. При том что ЗАО "ФинИнвест" уже пыталось обанкротить ГХК "Бор", обратившись с иском в Арбитражный суд г.Москвы осенью прошлого года. Почему Москвы, спросит читатель, а не Приморского края? Все просто. Незадолго до того владельцы нынешние ГХК "Бор" успешно перерегистрировали компанию в столице и теперь юрадрес одного из градообразующих предприятий Приморья - это офис 623 по ул. Сущевская, 21. Странно, что на такие моменты обращает внимание только газета "Золотой Рог".

Первая попытка "ФинИнвеста" получить контроль над "Бором" закончилась ничем - заявитель сам отказался от иска. Но зато получил энную долю имущества. Неплохо, особенно если учитывать тот факт что ГХК "Бор" с середины 2012 года ГХК ведет переговоры с Внешэкономбанком о выделении финансовой помощи для комплексной модернизации. Объем инвестиций ВЭБа в случае положительного решения оценивался в 4,8 млрд рублей. Но кто даст государственные деньги в совершенно иных экономических реалиях, вот в чем вопрос?

Корея манит

ГХК "Бор" уже отчиталась о производственных итогах года. Производство боросодержащей продукции по сравнению с 2013 годом выросло на 6,6%, до 81,234 тыс. тонн, а вот отгрузка сократилась на 1,1%, до 75,402 тыс. тонн,.

"В 2014 году комбинат столкнулся с ситуацией, когда цена на боросодержащую продукцию в первом полугодии снизилась до критически низкого уровня. Комбинат был вынужден сократить отгрузку и перейти на режим остановочного ремонта. Во втором полугодии девальвация национальной валюты незначительно поддержала финансовое положение комбината. В то же время продукция ГХК "Бор" по-прежнему отличается более высокой себестоимостью по сравнению с другими производителями, что снижает ее конкурентоспособность на внешнем рынке", - пояснял новый управляющий директор компании Дмитрий РАЧКОВ.

Как следствие, ГХК "Бор" в январе-сентябре 2014 года получила чистый убыток по РСБУ в размере 1,23 млрд рублей против 505 тыс. рублей чистой прибыли за аналогичный период 2013 года.

В пресс-службе "Бора" заверяют, что акционеры не собираются менять стратегию предприятия в связи с изменившейся экономической ситуацией в

стране и девальвацией.



"На стратегию предприятия в большей степени оказывает влияние ситуация на мировом рынке боросодержащей продукции, где негативная динамика началась еще в конце 2011 года, когда вслед за замедлением спроса началось снижение цен. В 2014 году цена достигла критического для предприятия уровня, и в настоящий момент комбинат реализует мероприятия по снижению издержек и сокращению себестоимости продукции", - пояснили "Золотому Рогу" в пресс-службе.

По сведениям "Золотого Рога", владельцы "Бора" по-прежнему рассматривают вариант переноса производства в Южную Корею для снижения себестоимости продукции. Перенос переработки дотолитовой руды на свою территорию, обеспечит Корее сбыт серной кислоты, составляющей основу производственного цикла борной кислоты, а также создание новых рабочих мест. Учитывая, что при строительстве перерабатывающего комплекса будет использовано современное оборудование, себестоимость корейского производства, по расчетам экспертов, окажется дешевле российского. При этом рынок сбыта для борной кислоты корейского производства останется прежним. Что получит при этом российская сторона? Потерю рынка борной кислоты, сворачивание перерабатывающего производства и сокращение рабочих мест.

Пресс-служба "Бора" заверяет, что на данный момент планов о переводе производства на территорию других стран у комбината нет. Еще бы, ведь только прошлым летом губернатор Миклушевский однозначно сказал "нет" такому инвестпроекту. "Я общался с руководством компании "Бор", и их планы по развитию производства, мягко говоря, вызывают удивление. Их идею перенести производство в азиатскую страну мы поддерживать не будем, вплоть до введения заградительных пошлин. Мы не допустим, чтобы ресурсы отсюда просто вывозили, а где-то перерабатывали и получали добавочную стоимость", - сказал глава региона во время визита на предприятие.

А пока "Бор" собирается диверсифицировать производство на месте. "В настоящий момент ГХК "Бор", при поддержке созданного в 2014 году Союза горнопромышленников Приморья, рассматривает вариант диверсификации производства и создания на базе предприятия производства по обогащению различных видов полиметаллических руд, добываемых на территории Приморского края. На первом этапе проекта планируется сделать акцент на руды, содержащие золото и серебро. Предварительный план по проекту уже был представлен губернатору в конце декабря 2014 года, в настоящий момент проходит исследование месторождений на предмет оценки запасов", - заявили "Золотому Рогу" в пресс-службе компании.

Очень хорошо и своевременно. А пока "Бор" в очередной раз отметился в "черном листе" профсоюзов.

Коллективный договор как бы есть…

Председатель первичной профсоюзной организации ГХК "Бор" Сергей МАТВЕЕВ в рамках VII отчетно-выборной конференции Приморской краевой организации Росхимпрофсоюза отметил, что пока так и не удалось достичь полноценного партнерства с работодателем.

"Работники предприятия, профсоюзная организация "Бор" выполняют принятые на себя обязательства, но полноценного партнерства с работодателем достичь пока не удается из-за его неконструктивной позиции. Прямое игнорирования и невыполнение работодателем ряда положений коллективного договора вынуждает профсоюз и работников отстаивать свои права всеми законными способами через коллективные действия, подачей исковых заявлений в суд и так далее. Но даже выигранные судебные иски не являются гарантией удовлетворения требований работников, так как, пользуясь несовершенством законодательства, работодатель зачастую или игнорирует, или просто отказывается от исполнения судебных решений", - сказал профлидер.

Старший уполномоченный по охране труда профсоюзной организации ГХК "Бор" Татьяна ШЕВЧЕНКО считает, что работодатель недостаточно финансирует программу создания безопасных условий труда на вредном производстве.

"Профсоюзный комитет "Бор" разработал ряд интересных проектов, таких, как "Комната отдыха и приема пищи", "Программа Здоровье" и другие, позволивших улучшить положение работников во многих структурных подразделениях. Но финансировать их приходится из бюджета профкома, администрация в этом не участвует. Своими руками проводим ремонт комнат приема пищи, бытовую технику - электропоттеры и микроволновые печи приобретаем на деньги профсоюза. Так же своими силами восстанавливаем и оснащаем оборудованием спортивные комнаты. Большой проблемой является полная зависимость работников - активистов от администрации предприятия, их незащищенность от возможного давления со стороны работодателя. Эту проблему нам необходимо решать всем вместе - и краевому комитету, и Росхимпрофсоюзу", - отмечала Татьяна Шевченко.

Отметим, что в ближайшее время более тысячи человек в Приморье потеряют работу из-за сокращения штатов на предприятиях. По данным мониторинга Федерации профсоюзов Приморского края, в середине марта более 150 работников уволит Приморский филиала ОАО "Ростелеком", свыше 30 сотрудников сократит ЗАО "ГХК "Бор". Кроме того, работникам "Бора" не выплачена зарплата за февраль, сумма задолженности составляла 30 млн рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.