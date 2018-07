Какие компании в Приморье и Хабаровском крае управляются из офшоров?

Росфинмониторинг на этой неделе внесет в правительство РФ план по деофшоризации российской экономики. Задачу деофшоризации президент Владимир ПУТИН поставил еще в прошлом году, а крымские события и последовавшая за этим нервная реакция Запада сделали эти планы еще более актуальными. Сейчас Минфин и Банк России формируют разные списки офшоров. Минфин формирует свой список для понимания целей налогообложения, Центробанк ­ для валютного регулирования и противодействия отмыванию преступных доходов.

Минфин уже подготовил несколько законопроектов. Ведомство предлагает считать компании, которые формально зарегистрированы в другой стране, но ведут всю деятельность в России, национальными резидентами и начислять им налоги не только с пассивных доходов (роялти, дивиденды, проценты по займам), но и с доходов, полученных по всему миру. А законопроект о контролируемых иностранных компаниях позволит российским налоговикам брать налоги с прибыли иностранных "дочек", не распределенной в пользу российских владельцев более 10% акций.

Что такое офшор?

В международном понимании офшор ­ это особая зона, с особым режимом налогообложения. Например, на Виргинских островах налогообложение 0,1. "Там специфические налоги ­ они очень небольшие. Но это, если хотите, маскировка, потому что в офшоры российский бизнес идет не за дешевыми налогами. Из Лондона или из Германии, где 50% доходный налог, идут в офшоры за дешевыми налогами, конечно. А мы идем не за этим. Мы идем за юрисдикцией этих стран и за кредитами, потому что налоги и у нас дешевые. А вот кредиты и юрисдикция ­ у нас вообще их нет, то есть с точки зрения инвестиций они отсутствуют. То есть вы не можете доверять российской правовой системе, созданной замминистра обороны США, в принципе", ­ говорит депутат Госдумы Евгений ФЕДОРОВ.

Основные мировые офшорные центры ­ Британские Виргинские острова, Белиз, Панама, Доминика, Невис, Сейшельские острова, Маврикий, Объединенные Арабские Эмираты, Кипр, Великобритания, Швейцария, Гибралтар, Мальта, Гонконг, Сингапур, Мэен, Антилья и Канада. На сегодняшний день наиболее интересны следующие офшорные зоны: Сейшелы (один из крупнейших центров офшорного бизнеса); Доминика (современное офшорное законодательство); штат Делавэр (США, престижный офшор в США, минимальная стоимость регистрации), Британские Виргинские о­ва (плюс ­ давно отлаженная практика использования офшоров), компании в Гонконге, Сингапуре и ОАЭ ­ ведущих финансовых центрах Азии.

Например, Worldwide Incorporation Services (офисы в Лондоне, Лимасоле, Гонконге) указывает, что стоимость регистрации офшоров составляет от $350 (базовый комплект документов). Естественно, это только стартовые затраты. Дальше все зависит от параметров бизнеса, который регистрируется.

Для чего используется офшорная компания?

Во-первых, это минимизация налогообложения. Вывод прибыли из стран с высокими налогами в безналоговые территории. Снижение налогооблагаемой базы путем использования офшорной компании в качестве посредника в торговых операциях.

Приобретение собственности от имени офшорной компании, что позволяет значительно сэкономить на подоходном налоге, налоге на прибыль и капитал, а также налоге на собственность, полученную в наследство.

Во-­вторых, защита активов. Как правило, юридически офшорные компании регистрируются на основе принципа ограниченной ответственности. Таким образом, компания не отвечает своими активами по обязательствам своих владельцев. Соответственно, выводя активы в офшорные территории, владелец этих активов может быть уверен в их неприкосновенности.

В­-третьих, сохранение конфиденциальности. Отличительной особенностью законодательства большинства предлагаемых офшорных юрисдикций (Доминика, Сейшельские и Британские Виргинские острова и т.д.) является юридически оформленный запрет на раскрытие любой информации о владельцах или акционерах офшорной компании. Такая информация может быть выдана только по приговору либо международного, либо местного суда. Таким образом, получить информацию о фактических владельцах офшорной компании практически невозможно.

В России считают, что необходимо установить обязанность юридических лиц раскрывать информацию. "Мы сталкиваемся с тем, что, например, акционерные общества заявляют о фактической невозможности в каждый конкретный момент времени, за исключением годового собрания акционеров, установить своего бенефициарного владельца. Следовательно, необходимо выработать механизмы, чтобы компании имели возможность получать информацию о владельце. Необходимо устанавливать своих бенефициарных владельцев, хранить информацию о них, при необходимости делать ее публичной, по крайней мере по запросам государственных органов. Идеалом было бы существование какого­то определенного реестра бенефициарных владельцев. Если мы к этому придем, мы, в принципе, во многом проблему деофшоризации решим, поскольку, если абстрагироваться от экономических целей и целей наиболее благоприятной юрисдикции, уход в черные офшоры связан с сокрытием структуры собственности", ­ сказал статс­секретарь, замдиректора Росфинмониторинга Павел ЛИВАДНЫЙ на заседании патриотической платформы партии "Единая Россия".

Что имеет российский бюджет от офшоров?

"Она (офшорная компания) ничего не платит. Платит в лучшем случае копейки той офшорной территории, тому офшорному государству, в котором она зарегистрирована. Регистрационный сбор или пошлину. России они ничего не платят. Это серьезные потери для бюджета, к сожалению, никто у нас не посчитал эти потери, ­ отмечает председатель Русского экономического общества им. С.Шарапова, профессор Владимир КАТАСОНОВ. ­ Бюджет недосчитывает порядка $100 млрд. В общем, сейчас начинается (время) наката на офшоры. Как наши олигархи, банкиры, наши чиновники будут себя вести ­ не знаю. У них четкого представления нет, но есть какие­то такие импульсивные телодвижения: из Кипра они рванулись в Прибалтику. Я разговаривал с прибалтами, они прекрасно понимают, что через год и до них доберутся. Они рванули в Гонконг и Сингапур, но там в ближайшее время тоже начнется закрутка гаек".

P.S. "ЗР" готов выслушать мнение и уточнение любого собственника офшоров, работающих в Приморском и Хабаровском краях

(см. список).

Who is Who на Востоке

Государство нацелилось не на "дочек" компаний, а скорее на граждан, владеющих российскими компаниями через офшорные структуры. Таких в России много: Владимир ПОТАНИН владеет 30,02% в "Норникеле" через несколько структур, в том числе кипрскую, Владимир ЛИСИН владеет Новолипецким меткомбинатом через кипрскую Fletcher (85,54%), а 63,46% Evraz (в Приморье владеет ОАО "Евраз Находкинский морской торговый порт", крупнейшей стивидорной компанией в порту Находка) принадлежит кипрской Lanebrook Романа АБРАМОВИЧА и его партнеров.

"ЗР" составил список приморских и хабаровских компаний, которые потенциально попадают под деофшоризацию:

ОАО "Соллерс" (Москва). Материнской компанией группы, реализующей крупный проект автосборочного производства во Владивостоке, является зарегистрированная на Кипре "Newdeal Investments Limited". Конечным бенефициаром группы является гендиректора ОАО "Соллерс" Вадим ШВЕЦОВ.

ОАО "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" (Дальнегорск). Один из крупнейших российских производителей свинцового концентрата до недавнего времени был подконтролен Василию УСОЛЬЦЕВУ, бывшему депутату Госдумы от Приморья, а ныне вице-губернатору Приморья. В настоящее время по 25% акций "Дальполиметалла" принадлежит зарегистрированным на Сейшелах "Satilla Investments Limed" и "Savalas Corporation".

ЗАО "Горно­химическая компания Бор" (Дальнегорск). С 2011 года ГХК "Бор" входит в состав частной холдинговой компании O1 Group, осуществляющей инвестиции в различные сектора экономики. O1 Group была основана в 2010 году Борисом МИНЦЕМ. Среди стратегических активов O1 Group: инвестиционная компания O1 Properties, один из крупнейших владельцев премиальной офисной недвижимости в Москве, НПФ "Стальфонд", НПФ "Телеком­Союз". При выдвижении кандидатов в совет директоров для избрания на годовом собрании в списке владельцев "Бора" засветились кипрские "Инитрод Лимитед" (Initrode Limited) и "Энегру Лимитед" (Enegru Limited), а также "Сетилиус девелопмент Лимитед" (Setilius Development Limited).

ОАО "Восточный порт" (Приморский край). "Кузбассразрезуголь" контролирует крупнейшего в России стивидора по перевалке каменного угля через "Истерн Стивидоринг Холдингз Лимитед" (Кипр) ­ 74,57% уставного капитала порта (75,07% обыкновенных акций).

ОАО "СУЭК" через материнскую компанию SUEK PLC (Кипр) контролирует два крупных угледобывающих актива ОАО "Приморскуголь" (Приморский край, 86,12% принадлежат кипрской Donalink Limited) и ОАО "Ургалуголь" (Хабаровский край).

ОАО "Ванинский морской торговый порт" (Хабаровский край). В 2012 году группа "Мечел" приобрела 55% уставного капитала (73,3% обыкновенных акций) стивидора через свою транспортную "дочку" ООО "Мечел­Транс", однако в январе 2013 года продала большую часть своей доли трем кипрским офшорам ­ "Оперн Трейд Лтд.", "Седмино Инвестментс Лтд." и "Травине Трейдинг Лтд." (по 23,68% голосующих акций каждой), ­ оставив у себя около 1,5% голосующих акций. Затем "Мечел­Транс" выкупил у En+ Group 21,64% обыкновенных акций стивидора и 47,6% "префов" (суммарно пакет En+ составил около 28% уставного капитала). Затем доли акционеров еще несколько раз менялись, а некоторые сократили свою долю до нуля. В настоящее время среди акционеров стивидора присутствуют кипрские "Оперн Трейд Лтд." (23,68%) и "Статула Холдинг Лтд." (21,64%).

ОАО "Приморское морское пароходство" (ПМП, Находка). Создавший в свое время одно из крупнейших пароходств России Александр КИРИЛИЧЕВ одним из первых на Дальнем Востоке оценил прелести офшорного владения. Правда, сегодня от былого величия ПМП в Приморье остались только "рожки да ножки", а основные активы управляются через Сингапурский офис. Среди акционеров ПМП числятся Apington Investments Limited (Британские Виргинские острова) ­ 19,95% и Isardia Holdings Limited (Кипр) ­ 19,13%.

ОАО "Покровский рудник" (Амурская область). Проект альянса "Петропавловск". "Эпонимоско Лимитед" (Eponymousco Ltd) принадлежит 55,11% рудника, Peter Hambro Mining PLC ­ 19,88%. Обе компании зарегистрированы в Лондоне.

ОАО "Спасскцемент" (Спасск­-Дальний). Уже долгие годы актив нынешнего мэра Владивостока принадлежит кипрской Lymex Holdings Limited (92,14% акций). Еще 5,53% принадлежат Morgan Stanley & CO Inc. и находятся в номинальном держании в ЗАО "Депозитарно­клиринговая компания".

ОАО "Амурметалл" (Комсосольск-­на-­Амуре). Находящееся в процессе банкротства единственное на Дальнем Востоке предприятие черной металлургии контролируется Внешэкономбанком через кипрскую Amurmetal Holding Ltd, которой принадлежит 100% ООО "Группа Амурметалл" (владеет 99,999972% акций "Амурметалла").

ОАО "Дальлеспром" (Хабаровск). Базовое предприятие лесопромышленного холдинга RFP Group на 100% принадлежит зарегистрированной на Кипре "РФП Холдинг Сайпрус Лтд".

ОАО "Далькомхолод" (Владивосток). Крупнейшим акционером является зарегистрированная в Панаме "СТАРАКВА С.А." (Панама).

ООО "Ратимир" (Владивосток). Компания с ограниченной ответственностью "Ньюман Менеджмент Лимитед" (Гонконг) ­ 37,36%, ЗАО "Пиннэкл Груп оф Кампанис Пте. Лтд" (Сингапур) ­ 11,96%.

ООО "Восточная стивидорная компания" (Находка). "Рэйлфлит Холдингс Лимитед" (Кипр) ­ - 100%.

ЗАО "Интернэшнл Ойл Компани" (Владивосток). "Грода Шиппинг энд Транспортэйшн Лтд" (Бермудские острова) ­ - 100%.

ООО "Группа Транзит­ДВ" (Владивосток). Tranzit Group Property Ltd (Гонконг) ­ - 100%.

ООО "Центральный продовольственный рынок" (Хабаровск). ЗАО "Пиннэкл Груп оф Кампанис Пте. Лтд" (Сингапур) ­ - 17,16%.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.