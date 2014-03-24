Приморским экспортерам станет проще найти партнёров в Республике Корея

Сегодня, 24 марта, во Владивостоке подписано соглашение о сотрудничестве между Центром развития экспорта Приморского края и Корейской организацией содействия торговле и инвестициям Республики Корея (KOTRA). Соглашение подписали директор Центра развития экспорта Роман ГЛУШАК и директор торгового отдела Генконсульства Республики Корея Ким ХАНИЛ.

Как отметил генеральный директор Центра развития экспорта Приморского края Роман Глушак, благодаря данному соглашению предпринимателям обеих стран станет проще и быстрее находить партнеров по бизнесу. Он подчеркнул, что сотрудничеству с Южной Кореей в Приморье выделено в отдельное направление. Первая бизнес-миссия Центра развития экспорта была связана с этой страной и её итогом стало сотрудничество с торгово-экономической зоной Донхэ. Вторая корейская бизнес-миссия в настоящий момент находится на этапе подготовки. В ней примут участие приморские бизнесмены, заинтересованные в сотрудничестве с Ю. Кореей.

Господин Ким Ханил, в свою очередь, выразил уверенность, что сотрудничество будет плодотворным.

«Республика Корея – наш стратегический партнёр в сфере внешней торговли и привлечения инвестиций. Совместная работа в рамках соглашения будет способствовать выходу наших малых предприятий на рынок республики Корея», - отметил директор департамента экономики Николай ДУБИНИН.

Генеральный Консул республики Корея во Владивостоке Ли Ян Гу также отметил важность данного события. «У наших бизнесменов главным качеством считается умение быть лидером, и оно присуще руководству края. Надеюсь, что центр развития экспорта возьмёт ведущую роль в развитии деловых отношений между Приморьем и Кореей», - подчеркнул он.

После подписания соглашения состоялась «Биржа контрактов» - серия B2B (business-to-business) встреч между южнокорейскими и приморскими бизнесменами.

Примечательно, что кроме ресурсных предприятий на встрече присутствовали представители приморских пищевых производств. Интересом у корейских бизнесменом пользовались приморская вода, мед и ламинария.

Напомним, центр развития экспорта Приморского края был создан как элемент системы поддержки предпринимательства в регионе. Задача центра – помогать приморским бизнесменам в выходе на международный рынок. Это поиск бизнес-партнёров, содействие в выставочно-ярмарочной работе, помощь юристов и переводчиков.

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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