Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Биржа контрактов" откроется в Приморье
Предприниматели Приморья и Республики Корея проведут встречу в формате «биржи контрактов».
Как сообщили в департаменте экономики Приморского края, запланировано подписание соглашения между Центром развития экспорта Приморского края и корейским агентством по развитию торговли (KOTRA).
Подписание соглашения позволит эффективнее продвигать бизнес-предложения приморских предпринимателей на территории Республики Корея и будет способствовать развитию экспорта Приморского края.
«Биржа контактов» станет новым шагом к установлению деловых контактов между Приморским краем и Южной Кореей. Состоятся B2B (business-to-business) встречи между южнокорейскими и приморскими бизнесменами.
Как отмечают специалисты центра развития экспорта, встреча имеет большой потенциал, так как сферы интересов корейских компаний весьма обширны, при этом у них практически нет конкурирующих отраслей с приморским бизнесом.
Встреча состоится 24 марта в отеле Хендай в 14.00.
Отметим, Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский уделяет особое внимание развитию делового сотрудничества со странами АТР, в том числе – с Республикой Корея.
В июле 2013 года глава Приморья встречался с президентом KOTRA господином О Ён Хо в рамках российско-корейского бизнес-форума.
ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- "Газпром" построил в Приморье новый важный объект
- Трутнев заверил, что новое крупнейшее предприятие в Приморье строится по графику
- Торговый дом КНДР — в Приморье
- Бывший кандидат в губернаторы Приморья контролирует некогда преуспевавшее пароходство
- Дерипаска подчинился главе Приморья
- Промышленности Приморья далеко до советских объемов
- Корейские инвесторы не могут получить землю под строительство в Приморье
- У еще одного дальневосточного банка отозвали лицензию
- Сын дальневосточного губернатора увлекся овощами
Новости раздела
- Водные чудеса Приморья становятся доступными
- Без визы заезжающие
- Круглогодичная монетизация
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- Вторая жизнь пищевых отходов
- Удар ниже причала
- Сахалин настроен решить мусорную проблему в сжатые сроки
- Во Владивостоке приводят в порядок дорогу к бухте Шамора
- Более 14 тысяч тонн крабов выловили рыбаки Приморья
- На Камчатке отрыт Озерновский горно-металлургический комбинат
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы