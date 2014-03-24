"Биржа контрактов" откроется в Приморье

Предприниматели Приморья и Республики Корея проведут встречу в формате «биржи контрактов».

Как сообщили в департаменте экономики Приморского края, запланировано подписание соглашения между Центром развития экспорта Приморского края и корейским агентством по развитию торговли (KOTRA).

Подписание соглашения позволит эффективнее продвигать бизнес-предложения приморских предпринимателей на территории Республики Корея и будет способствовать развитию экспорта Приморского края.

«Биржа контактов» станет новым шагом к установлению деловых контактов между Приморским краем и Южной Кореей. Состоятся B2B (business-to-business) встречи между южнокорейскими и приморскими бизнесменами.

Как отмечают специалисты центра развития экспорта, встреча имеет большой потенциал, так как сферы интересов корейских компаний весьма обширны, при этом у них практически нет конкурирующих отраслей с приморским бизнесом.

Встреча состоится 24 марта в отеле Хендай в 14.00.

Отметим, Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский уделяет особое внимание развитию делового сотрудничества со странами АТР, в том числе – с Республикой Корея.

В июле 2013 года глава Приморья встречался с президентом KOTRA господином О Ён Хо в рамках российско-корейского бизнес-форума.

ZRPRESS.RU, Владивосток.