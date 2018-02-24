Жители Приморья смогут на ярмарке купить товары из Крыма

Универсальные ярмарки начнут свою работу в Приморье уже весной

По поручению первого вице-губернатора Приморья Александра Костенко в краевом департаменте лицензирования и торговли состоялась рабочая встреча с председателем Совета Крымской потребительской кооперации «Колос» Игорем Русиным. Стороны обсудили возможность организации во Владивостоке универсальных ярмарок с товарами из Республики Крым. В перспективе такие ярмарки могут проходить во всей территории края.

Как отметила заместитель директора департамента лицензирования и торговли Татьяна Шивыдкина, основная задача взаимодействия администрации края и КПК «Колос» – интегрирование экономики Крыма в экономическое пространство России, расширения возможностей и перспектив для существенного усиления межрегиональных связей в торгово-экономическом сотрудничестве.

«Для жителей такие ярмарки края – прекрасная возможность познакомиться с качественными и недорогими товарами продовольственной и непродовольственной группы из Крыма и центральных регионов России, а также из Республики Беларусь. На ярмарках планируется представить непродовольственные товары по ценам на 20-30% ниже рыночных и продовольственные товары по ценам на 15-20% ниже рыночных», – сообщила Татьяна Шивыдкина.

Основной ассортимент планируется представить из продовольственных товаров: кондитерских изделий, в том числе восточных сладостей, мясных и колбасных изделий, твердых сыров, разнообразной молочной продукции, рыбной продукции, меда, чая, и травяных сборов, специй, бакалейных и консервированных товаров.

Из непродовольственной группы – верхняя одежда, текстильные и трикотажные изделия для мужчин, женщин и детей. Нижнее белье, чулочно-носочные изделия, постельное белье, одеяла, подушки, полотенца, сумки, а также изделия народного творчества, изделия из бересты, украшения из искусственных камней, металлов.

Проведение ярмарок планируется сопровождать концертными программами, оказанием адресной благотворительной помощи.

Специалисты департамента совместно с представителями КПК «Колос» выехали на предполагаемые места организации ярмарок, рассмотрели возможность их проведения одновременно на нескольких ярмарочных площадках для удобства горожан, чтобы обеспечить возможность каждому жителю ознакомиться с товарами и приобрести их.

Как отметил Игорь Русин, кооперация «Колос» имеет огромный опыт организации ярмарок на территории России. Подобные ярмарки уже регулярно проводятся в городах Республики Крым, в Севастополе, Симферополе, Москве, Омске, Перми, Иркутске и других городах России.

Департамент лицензирования и торговли оказал помощь КПК «Колос» в подготовке необходимых документов. Сейчас бумаги направлены в администрацию Владивостока для того, чтобы муниципалитет определил возможные ярмарочные площадки.

Планируется, что универсальные ярмарки начнут свою работу в Приморье весной этого года.

Журнал "Дальневосточный капитал".