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Жители Приморья смогут на ярмарке купить товары из Крыма
По поручению первого вице-губернатора Приморья Александра Костенко в краевом департаменте лицензирования и торговли состоялась рабочая встреча с председателем Совета Крымской потребительской кооперации «Колос» Игорем Русиным. Стороны обсудили возможность организации во Владивостоке универсальных ярмарок с товарами из Республики Крым. В перспективе такие ярмарки могут проходить во всей территории края.
Как отметила заместитель директора департамента лицензирования и торговли Татьяна Шивыдкина, основная задача взаимодействия администрации края и КПК «Колос» – интегрирование экономики Крыма в экономическое пространство России, расширения возможностей и перспектив для существенного усиления межрегиональных связей в торгово-экономическом сотрудничестве.
«Для жителей такие ярмарки края – прекрасная возможность познакомиться с качественными и недорогими товарами продовольственной и непродовольственной группы из Крыма и центральных регионов России, а также из Республики Беларусь. На ярмарках планируется представить непродовольственные товары по ценам на 20-30% ниже рыночных и продовольственные товары по ценам на 15-20% ниже рыночных», – сообщила Татьяна Шивыдкина.
Основной ассортимент планируется представить из продовольственных товаров: кондитерских изделий, в том числе восточных сладостей, мясных и колбасных изделий, твердых сыров, разнообразной молочной продукции, рыбной продукции, меда, чая, и травяных сборов, специй, бакалейных и консервированных товаров.
Из непродовольственной группы – верхняя одежда, текстильные и трикотажные изделия для мужчин, женщин и детей. Нижнее белье, чулочно-носочные изделия, постельное белье, одеяла, подушки, полотенца, сумки, а также изделия народного творчества, изделия из бересты, украшения из искусственных камней, металлов.
Проведение ярмарок планируется сопровождать концертными программами, оказанием адресной благотворительной помощи.
Специалисты департамента совместно с представителями КПК «Колос» выехали на предполагаемые места организации ярмарок, рассмотрели возможность их проведения одновременно на нескольких ярмарочных площадках для удобства горожан, чтобы обеспечить возможность каждому жителю ознакомиться с товарами и приобрести их.
Как отметил Игорь Русин, кооперация «Колос» имеет огромный опыт организации ярмарок на территории России. Подобные ярмарки уже регулярно проводятся в городах Республики Крым, в Севастополе, Симферополе, Москве, Омске, Перми, Иркутске и других городах России.
Департамент лицензирования и торговли оказал помощь КПК «Колос» в подготовке необходимых документов. Сейчас бумаги направлены в администрацию Владивостока для того, чтобы муниципалитет определил возможные ярмарочные площадки.
Планируется, что универсальные ярмарки начнут свою работу в Приморье весной этого года.
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