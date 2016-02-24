В школы Владивостока пустят квартирантов

Жилфонд Владивостока предложено прирастить школами и детсадами

Развитие Владивостока сдерживается дефицитом земли. При этом большие территории используются нерационально, а то и вовсе бесхозны. Гендиректор компании «Сфера-2» Юрий БЕСПРОЗВАННЫЙ и архитектор Андрей СИГИДИН предложили свой вариант решения проблемы оптимизации городского пространства - за счет вовлечения территорий школ и детских садов. Учительскому и воспитательскому корпусу это, конечно, было бы удобно - если бы для них на сопутствующей территории появлялось хотя бы временное служебное жилье. За неимением своего постоянного. Подробнее об оригинальной инициативе авторы рассказали в интервью Деловой газете «Золотой Рог».

Ю.Б.: - У меня есть несколько предложений относительно школ и детских садиков. Я считаю, что их можно модернизировать с учетом не только расширения мест для школьников и дошкольников, но и для строительства жилья для людей, работающих в этих учреждениях. Это может решаться мансардами или пристройками. Возможно строительство небольших малоквартирных домов на месте заброшенных школьных теплиц. Приличные территории, которыми эти учреждения наделены, могли бы расширить свои функции и дополниться новыми помещениями и сооружениями.

С детскими садами понятно: свое жилье воспитатели и нянечки не потянут. А вот учителя готовы участвовать в долевом строительстве. Я говорил с директорами четырех владивостокских школ, и в каждой, оказывается, есть по 5-10 учителей, семьи которых хотели бы построить себе квартиры.

А.С.: - Тема довольно интересна и вполне осуществима, но не в нашем правовом поле.

Я двумя руками за это, но, когда такое дело касается государственных, бюджетных организаций, есть сложности. Например, детский сад. Его территория обычно относится к какому-либо муниципальному образованию, и сам он находится на балансе у этого образования. Допустим, я, архитектор, и Юрий Семенович, строитель, пожали друг другу руки и вместе предлагаем проект. Как же его реализовать?

Обращаемся с проектом к мэру, а он говорит: «Есть закон. Давайте мы эту тему предложим рассмотреть депутатскому корпусу, и затем примем решение администрации, и объявим конкурс». На этом вся наша инициатива заканчивается!

- Наверное, и в думе предложение легко может быть зарезано: уж больно суровы нормы по детским учреждениям.

Ю.Б.: - А еще есть и недоверие к строителям, что они хотят из детского садика сделать какой-то химзавод или бомбоубежище. Я сделал великолепный проект расширения детсада на ул. Комарова. Пошел к ним, а они говорят: «Хорошо, но мы хотим другой садик». «Ну вы же сказали мне - этот». Оказывается, передумали! И все наши труды – впустую.

А.С.: - Да, было у нас такое предпроектное предложение. Это небольшой садик во дворах. Густонаселенный район. Построить новый – негде. Мы предложили сделать его больше по наполняемости за счет модернизации – укрупнения, расширения здания. Показали, как можно при этом решить все вопросы – санитарные, пожарные, архитектурные и пр. И на этом все закончилось. А будь положительное решение, то есть закон о тендерах. По нему мэр может с нами заключить договор только по результатам конкурса, который и время отнимает, и может быть нами не выигран. И это беда всей России! Без тендера администрация никакого решения принять не может.

- Но зачем конкурс, если вопрос предполагается решать без бюджетных средств – за деньги бизнеса?

А.С.: - Но мы уже сказали, чья это территория. Кроме того, сейчас принято бороться с коррупцией, и в этой борьбе привлечению внебюджетных средств уделяют особо большое внимание.

- Что же мешает принять решение о государственно-частном партнерстве в деле какой-то оптимизации использования территорий наших детских садов и школ!? Кстати, компания «Мастер Джим» уже предлагала на базе пришкольных стадионов для нескольких владивостокских школ построить большие оздоровительно-физкультурные центры районного значения, где и взрослые могли бы поддерживать свою физическую форму, да и у школьников были бы помещения, в которых они круглогодично могли бы заниматься спортом и физкультурой. К сожалению, о начале подобного строительства сообщений пока так и не было.

А.С.: - Мешает вопрос собственности – чьей она будет после постройки. Все это красивые слова, что когда строительство закончится, то все станет хорошо и замечательно, а в жизни государственно-частное партнерство буксует, потому что нет вечных законов. Они постоянно меняются.

Теоретически это благоразумно и возможно – сделать спортивное ядро с круглосуточным и круглогодичным использованием территории. Под стадионом можно еще сделать и автопарковки. Но будет ли эта собственность муниципальной? Наверное, нет. А частный инвестор, бывает, меняет функцию строящегося здания. Строит, например, учебные корпуса, а в итоге получается торгово-развлекательный комплекс. Это у нас сплошь и рядом.

Кроме того, есть нормативы, которые не позволяют строить при школах жилье. Жилье нужно для семьи, а это – муж, жена, дети. Им потребуется детская площадка и т.д. Другой вопрос – эта семья станет принимать гостей, которые могут быть не только нормальными. А под их видом могут прийти и совсем другие люди. Как при этом обеспечить безопасность детей!? Сейчас для этого и охранников ставят, и видеонаблюдение вводят. Не только в школах, но и в детских садах.

- Но и по жилью ведь принимаются подобные решения: ставятся домофоны, сидят консьержи и пр.

А.С.: - Тем не менее, в школах не предполагается размещение какого-либо жилья. И здесь без законодателя очень трудно что-то решить.

- С другой стороны, мы знаем, что детские сады все же позволено размещать в первых этажах многоквартирных домов.

А.С.: - Как правило, это не муниципальные детские сады, а частные. По ним не надо решать какие-то вопросы с властью. Есть собственники этих помещений, которые эксплуатируют их в жестких рамках планировки. И она должна быть такой, чтобы если пожар, то дорога должна быть свободной.

- Поражает, насколько просто раньше решался вопрос о приватизации и перепрофилировании бывших государственных детсадов и как теперь сложно – по модернизации и строительству новых!

А.С.: - Да, с детскими садами была такая волна: спад рождаемости в начале 1990-х годов, связанный с рядом социальных проблем, снизил нашу потребность в них. Часть распродали. Сейчас же ситуация стабилизировалась, да еще и помощь государства в виде материнского капитала. И у людей появилась надежда, что они могут развивать свои семьи. Теперь мэру приходится восстанавливать систему: выкупать здания, которые были построены для детских садов, восстанавливать их функции. Это процесс долгий и сложный. Но люди не хотят, чтобы у них выкупали эти здания и помещения обратно: они там освоились, это их собственность. Продажи были законны!

- На ул. Черняховского город накануне нового года продавал с аукциона недостроенную школу. Оказалось, там уже не выдерживаются современные нормы ее размещения. Но желающих ее купить не нашлось.

Ю.Б.: - Трудно представить, что школа, которую начинали строить, была не нужна. Да и многие действующие сегодня не отвечают нормам: не хватает помещений, площадок, стадионов. Это тоже надо поправлять, и для этого принимать какие-то законы, решения.

- То есть наши малоэффективные земли детсадов и школ не имеют шансов поднять эффективность, пока в этом плане не появится московское или же краевое решение?

А.С.: - Да. Это как с островом Русским, который был законсервирован до момента, пока не стало целесообразно его расконсервировать. Хотя и раньше было немало тем, под которые эту территорию предлагали задействовать. То же самое и с детскими садами и школами. Вопрос не будет решаться до тех пор, пока у кого-то не появится к ним материальный интерес.

Ю.Б.: - И это вряд ли может решиться без хорошего знакомства с мэром города.

А.С. - Маловероятно, что такое знакомство сейчас окажется решающим. Мэр города вынужден спорить с администрацией края, чтобы ему передали решение вопросов по земельным участкам, но край не передает.

- Выходит, надстроить садик или построить домик для воспитателей-преподавателей в сегодняшних условиях абсолютно невозможно?

А.С.: - Теоретически возможно. Через публичные слушания, вынос вопроса о внесении соответствующих поправок в генплан города. Принятие этих поправок. Но все это очень долго. Однако этот вопрос необходимо пытаться решать в правовом поле. Надо подрегулировать и использовать для этого наше законодательство.

- Может быть, чтобы развивать территории школ и детских садов, надо создать определенный нормативный документ, который бы регулировал их модернизацию исходя из высоких требований, новых реалий и потребностей людей?

А.С.: - Естественно, это надо нормировать. Например, если построить при школе квартиру учителю, то законодательством предусмотрено, что это должно быть: либо его собственность, либо аренда. Иных видов пользования нет. И как ему поставить для себя счетчик, чтобы платить не за всю школу, а только за себя!? Ведь в «Дальэнерго» ему обязательно зададут вопрос: «А на основании чего вы находитесь в школе?»

То же надо и в отношении детсада – вычленить такое помещение, чтобы показать, что человек – собственник или арендатор. Ему тоже нужен документ на право пользования или собственности. К сожалению, этот момент сегодня остается нерешаем.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.