Во Владивостоке водителям автобусов запретят брать наличку

Крайними, как обычно, оказались простые водители, а не владельцы компаний, которые и являются конечными получателями огромных теневых доходов

Во Владивостоке муниципальное предприятие пассажирского автотранспорта ВПОПАТ-1 решилось на жесткие меры с целью пресечения фактов воровства наличных денег со стороны водителей автобусов, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщила пресс-служба администрации Владивостока газете "Золотой Рог", по ходатайству руководства автотранспортного предприятия недавно было открыто первое уголовное дело по признакам присвоения денежных средств одним из водителей пассажирского автобуса. Этот пример рекомендовано принять в качестве руководства к действию всем руководителям компаний-перевозчиков, которые порой терпят ущерб от недобросовестных водителей, присваивающих себе так называемую «неучтенную» выручку в виде оплаты за проезд наличными деньгами.

Однако, как стало известно газете «Золотой Рог», в руководстве многих частных коммерческих компаний к инициативе «муниципалов» отнеслись с изрядной долей скепсиса. Дело в том, что именно «черный нал» в автобусных перевозках на сегодняшний день считается одним из основных факторов, привлекающих в этот бизнес новых участников и формирующих в нем конкурентную среду.

«Во многих компаниях водитель маршрутного автобуса работает именно за эту «неучтенную выручку», - сообщили «Золотому Рогу» на условиях анонимности источники, хорошо знакомые с реалиями владивостокских предприятий пассажирских перевозок. - Ему назначается суточный план, который человек обязан выполнить. Все, что заработано сверх этого плана, остается у водителя по взаимной договоренности с руководством. Если же план не выполнен, то водитель покрывает недостающее из собственных средств. Эта схема ведет свое начало еще из 90-х годов, когда в городе сложилась катастрофическая ситуация с муниципальными автобусами, которых попросту не было. Люди стояли на остановках часами, и тогдашний мэр Виктор ЧЕРЕПКОВ привлек к делу коммерсантов, действительно сумевших очень быстро наладить работу в пассажирских перевозках на рыночных принципах. Коммерсантам невыгодна полная прозрачность, так как неучтенная прибыль уходит не только к водителям, но и оседает на счетах владельцев компаний. Это довольно высоко криминализированный бизнес».

По мнению источника, коммерческие перевозчики ни в коем случае не пойдут по пути «муниципалов» и не станут «сдавать» своих водителей прокуратуре, так как эта схема является частью условий их работы, а «черный нал», в целом, является неотъемлемой частью их существования. Если администрация Владивостока действительно хочет поставить автобусные перевозки под свой полный контроль, то у нее нет иного выхода, кроме восстановления системы муниципального транспорта в полном объеме. Однако реализация подобного проекта в ближайшем будущем невозможна ввиду отсутствия необходимых для этого сил и средств.

Досье "Золотого Рога"

Свыше 90% пассажирских перевозок во Владивостоке осуществляется коммерческими компаниями. По данным статистики за 2014 год, на маршрутах работают около 750 автобусов, из них 563 автобуса - выпуска 2011-2013 годов. 157 из этих новых автобусов - муниципальные. При этом в эксплуатации остается большое количество машин старше 2011 года выпуска. Интенсивное обновление автопарка прошло накануне саммита АТЭС 2012 года, когда городские власти располагали значительной финансовой поддержкой федерального центра.

Мэрия Владивостока уже много лет вынашивает планы по выводу автобусного «черного нала» на свет. Для этого два с половиной года назад в городе была внедрена система безналичной оплаты проезда по картам «Мой дельфин». По данным городской администрации, такими картами оплачивается в среднем за год до 900 тыс. поездок в общественном транспорте.

Помимо этого, специалисты управления городского транспорта совместно с одной из компаний Южной Кореи сегодня изучают возможность установки в городских автобусах так называемых «кэш-боксов». Эти устройства могут принимать плату за проезд монетами, купюрами и по безналичным картам, выдавая сдачу и билеты. По мнению чиновников, «кэш-боксы» позволят исключить из финансового оборота человеческий фактор, а водители автобусов будут заниматься только своими непосредственными обязанностями - безаварийным вождением и качественным обслуживанием пассажиров.

Другой проблемой общественного автотранспорта Владивостока, также непосредственно связанной с финансами, является огромное количество водителей, приехавших сюда на заработки из стран Средней Азии и Кавказа. По наличию таких водителей легко определить потоки «черного нала». Чаще всего гастарбайтеры служат безошибочным индикатором непрозрачной финансовой отчетности и мутных денежных потоков. При этом не секрет, что многие иностранцы водят автобусы по своим национальным удостоверениям, не имея на руках российских водительских прав, а часто также знания российских ПДД и русского языка.

В мае 2014 года предполагалось обязать всех иностранных водителей автобусов иметь на руках российские водительские удостоверения, и по этому поводу Госдума РФ даже приняла специальный закон. Однако его применение было отложено сначала до октября 2014 года, а потом - до июня 2015-го. Выяснилось, что если снять с автобусных маршрутов всех водителей-гастарбайтеров, то в российских городах может наступить транспортный коллапс: водить автобусы станет просто некому. Поэтому правительство предоставило компаниям-перевозчикам отсрочку, в течение которой должен решиться вопрос по переводу водителей-иностранцев на российские водительские удостоверения.

«Золотой Рог» решил выяснить, как движется этот процесс во Владивостоке, для чего обратился за комментарием в ГИБДД Приморского края. Однако там ответили, что пока не утвержден новый административный регламент по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений, говорить, собственно, не о чем. По словам приморских гаишников, документ этот должен прийти из Москвы, и тогда уже будет точно известно, как и что делать с гастарбайтерами. «Возможно, в автошколах лучше знают, как идет процесс, ведь именно они занимаются обучением. Наша задача - проверить подготовку и принять экзамен», - сообщили в краевой ГИБДД.

Президент Приморской ассоциации автошкол Александр НИКОЛАЕВ тоже пожал плечами и отметил, что никто из представителей владивостокских компаний - пассажирских перевозчиков не обращался в известные ему автошколы с просьбой организовать переобучение водителей-гастарбайтеров на российские права.

Причину же, почему этого не происходит, нам удалось выяснить из разговора все с тем же вышеупомянутым экспертом в области «реальной политики», действующей на приморском транспортном рынке.

«На самом деле все гораздо проще, и никакой проблемы с гастарбайтерами нет. Все вопросы по взаимодействию с органами власти в компаниях решают специально обученные люди, которые при необходимости соберут у Равшанов и Джамшутов документы и передадут их другим специально обученным людям в погонах, которые за определенную сумму выпишут на эти документы российские водительские удостоверения и позволят иностранным водителям без проблем работать дальше. В компаниях так делалось уже много раз, и такса за подобную услугу во Владивостоке составляет 90 тыс. рублей. Возможно, в связи с колебаниями курса рубля сегодня сумма и изменилась, но, полагаю, несущественно. Коррупция - наше все», - подытожил собеседник «Золотого Рога».

Дмитрий ФОМИЧЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.