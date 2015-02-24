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Бизнесмены вызвали на откровенный разговор нового директора департамента экономики администрации Приморья
Открытая встреча предпринимателей с Дмитрием Царевым, новым директором департамента экономики и развития предпринимательства, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Громко прогремели кадровые перестановки в администрации края. Особо интересны они были для бизнес-сообщества Приморья – важные посты заняли известные предприниматели. Для развития делового и инвестиционного климата был создан новый департамент экономики и развития предпринимательства - ключевой орган по взаимодействию бизнеса и власти. Возглавил его крупный предприниматель и активный общественный деятель Дмитрий Валерьевич Царев – основатель компании «Шинтоп Инвест».
25 февраля (в ближайшую среду), Дмитрий Валерьевич будет спикером на ОТКРЫТОЙ встрече клуба предпринимателей «Деловар», которая пройдет с 19 до 22 часов.
Учитывая общественную значимость встречи, «Деловар» объявляет «День открытых дверей» - на встречу бесплатно могут прийти любые предприниматели нашего края. Естественно количество мест ограниченно, поэтому нужно предварительно зарегистрироваться по телефону +7 (423) 2 710-518 или по электронной почте 710518@mail.ru
На встрече мы спросим у спикера про его предпринимательский опыт и про планы во власти, про актуальные проблемы для бизнеса и про взаимодействие с властью, про его взгляд на новую реальность и про её возможности. А еще руководитель «Деловара» во Владивостоке, Денис Вродливец, подробно расскажет про клуб, его инструменты и возможности, поведает о дальнейших планах развития.
Для членов клуба предпринимателей «Деловар», никаких ограничений нет - вход полностью свободный. Предприниматели могут вступить в наш клуб, для этого нужно заполнить анкету по ссылке: http://delovar.ru/about/join/req
Журналисты могут принять участие во встрече, для этого нужно аккредитоваться по выше указанным контактам, количество мест так же ограниченно. Для информационных партнеров клуба - ограничений нет. Публикация данного пресс-релиза автоматически делает ваше СМИ партнером клуба.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото РИА PrimaMedia.
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