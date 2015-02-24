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Туроператоров Приморья научат правильно делать рекламу
Во Владивостоке рамках ежегодной выставки PITE пройдут лекции и мастер классы для представителей туриндустрии региона. Площадкой для обучения станет кампус ДВФУ на острове Русском, пишет деловая газета "Золотой Рог".
По словам директора департамента туризма Константина Шестакова, в рамках подготовки к выставке PITE, которая пройдет в этом году 22-23 мая, туроператоры региона посетят два мастер-класса, ориентированных на поддержку и развитие туриндустрии с антикризисным уклоном.
«Лекции проведет ведущий специалист по рекламе из Москвы, эксперт-технолог по привлечению клиентов, автор более 10 тематических книг», – рассказал Константин Шестаков.
Тема первого мастер-класса - использование бесплатных средств маркетинга. На нем расскажут о методах и формах продвижения через информканалы, использование интернет-ресурсов и buzz-маркетинга - блогов, интернет-форумов, социальных сетей.
Вторым будет авторский мастер-класс, в котором речь пойдет о стимулах быстрого привлечения клиентов и уникальной авторской технологии оценки клиентского стимула на эффективность.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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