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Туроператоров Приморья научат правильно делать рекламу

24 Февраля 2015, 15:06 | Приморье

Во Владивостоке рамках ежегодной выставки PITE пройдут лекции и мастер классы для представителей туриндустрии региона. Площадкой для обучения станет кампус ДВФУ на острове Русском, пишет деловая газета "Золотой Рог".

По словам директора департамента туризма Константина Шестакова, в рамках подготовки к выставке PITE, которая пройдет в этом году 22-23 мая, туроператоры региона посетят два мастер-класса, ориентированных на поддержку и развитие туриндустрии с антикризисным уклоном.

«Лекции проведет ведущий специалист по рекламе из Москвы, эксперт-технолог по привлечению клиентов, автор более 10 тематических книг», – рассказал Константин Шестаков.

Тема первого мастер-класса - использование бесплатных средств маркетинга. На нем расскажут о методах и формах продвижения через информканалы, использование интернет-ресурсов и buzz-маркетинга - блогов, интернет-форумов, социальных сетей.

Вторым будет авторский мастер-класс, в котором речь пойдет о стимулах быстрого привлечения клиентов и уникальной авторской технологии оценки клиентского стимула на эффективность.

Евгений СИДОРОВ.    Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: туризм  pite 



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