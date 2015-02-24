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В Приморье сделают упор на развитие въездного и внутреннего туризма
Власти Приморья намерены направить основной поток туристов внутрь региона. Для этого на территории 11 муниципальных образований планируется создать кластеры туристско-рекреационного типа, пишет газета "Золотой Рог".
В краевой администрации подчеркивают, что Приморье располагает огромным туристическим потенциалом и способно конкурировать с основными мекками страны. Привлечение туристов на территорию края, в свою очередь, подразумевает значительные поступления в региональную экономику и развитие других ее отраслей: строительства, торговли, сельского хозяйства, производства товаров народного потребления, связи и других.
Уже сегодня сотни туристов приезжают в восточную столицу России, чтобы насладиться ее морским побережьем с бесчисленными бухтами и заливами, песчаными пляжами, побывать в национальных парках, познакомиться с памятниками истории и культуры, с уникальной флорой и фауной.
Ежегодно сотни туристов прибывают в край, чтобы стать участниками фестивалей «Владивостокская крепость», «День путешественника», «День тигра», «День рыбака», «Меридианы Тихого» и других.
Директор департамента туризма Константин ШЕСТАКОВ отметил, что помимо создания уже разрекламированных туристических кластеров: интегрированной развлекательной зоны «Приморье», туристско-рекреационного комплекса на острове Русском и национального парка в бассейне реки Бикин - в планах администрации сформировать еще шесть кластеров на территориях муниципальных образований.
Шесть предполагаемых к созданию площадок - это автокластер на территории Уссурийска, Михайловского и Спасского районов, туристско-рекреационные кластеры «Белая гора» в Арсеньеве и Яковлевском районе, «Славянский берег» на территории Хасанского района, «Пидан» в Шкотовском районе, «Горные ключи» в Кировском районе, «Приморский мир» на территории Находки, Партизанского и Лазовского районов.
«Департамент туризма представил проекты концепций всех шести кластеров на рассмотрение Общественного экспертного совета по развитию туризма Приморского края, а также провел ряд общественных слушаний в заинтересованных муниципальных образованиях», - подчеркнул Константин Шестаков.
Получив поддержку и одобрение, департамент туризма начал подготовку заявки на включение проектов в федеральную целевую программу «Развитие въездного и внутреннего туризма в Российской Федерации на 2011-2018 годы».
Предварительный объем финансирования всех шести кластеров составит около 41,8 млрд руб. При этом объем финансирования из регионального и местного бюджетов составит около 1,5 млрд руб., внебюджетных источников - более 33,3 млрд руб. Из федерального бюджета туристическая сфера рассчитывает получить сумму порядка 7 млрд руб.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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