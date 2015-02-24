Юаню не сдается российский минтай

Китайские рыбопереработчики сами загнали себя в ценовой угол, из которого хотят выбраться за счет российских рыбаков

В разгар минтаевой путины российские рыбаки приостановили поставки мороженого минтая перерабатывающим заводам Китая. Это стало ответом на попытку империи азиатского рыбного магната господина Джу ТЕНА снизить цену на российский минтай с $1700 за тонну до $1200-1000. По данным деловой газеты «Золотой Рог», давление на российских рыбаков началось в январе.

Как сообщил источник газеты, традиционно «игры» с ценами начинаются в канун китайского Нового года, когда тамошние перерабатывающие заводы закрываются на 10 дней. «Тенденция к снижению закупочных цен прослеживается каждый год, - подчеркнул эксперт. - Как правило, это происходит в феврале-месяце. Большинство российских рыбаков к такому давлению оказались готовы, так как ценовые качели на этот вид биоресурсов могут наблюдаться даже в течение одной путины. Российские же рыбаки в такой ситуации придерживаются консолидированной позиции, что реализация на экспорт российских биоресурсов будет проходить по мировым рыночным ценам. А мировая тенденция такова, что на глобальном рынке стоимость минтая недооценена, и конечная продукция из минтая на рынках Европы приближается к ценам конечной продукции из другой белой рыбы - трески».

«Ультиматум» китайских покупателей минтая отчасти обусловлен тем, что рентабельность китайской переработки резко снизилась. Китайские перерабатывающие заводы сами загнали себя в эту ситуацию. Последние 5 лет они методично поднимали свою рентабельность за счет воды и фосфатов, которыми они наполняли филе вторичной заморозки. В итоге большинство покупателей в Европе отказываются от такого филе. В этих условиях спасти рентабельность китайской переработки может только рост цен на конечную продукцию в Европе. В странах Евросоюза филе минтая первичной заморозки реализуется по $3 тыс., и именно оно становится все более востребованным. Спрос на филе вторичной заморозки снижается. Чтобы китайские переработчики могли конкурировать ценой, необходимо, чтобы цена на филе первичной заморозки ушла за $3 тыс. Но пока такой цены нет, поэтому китайцы попытались снизить издержки в закупе сырья, чтобы сделать свои производства конкурентоспосбными. Но эта политика обречена на провал, так как общемировая тенденция - это рост цен на белую рыбу», - рассказал газете «Золотой Рог» один из крупных рыбопромышленников.

Тенденция к росту цен на белую рыбу, в том числе и на минтай, - это не просто один из основных аргументов россиян в переговорах по цене. Дефицит российского минтая заводам из Поднебесной компенсировать будет практически невозможно. Владельцами ресурса являются только две державы: США и Россия. И доли рынков уже закреплены. Так, американские минтайщики прочно «держат» самый дорогой рыбный рынок - Евросоюз: в 2014 году США экспортировали в ЕС примерно 140 тыс. тонн филе минтая, КНР - 100 тыс. тонн филе береговой переработки (по преимуществу из российского сырья), Россия - 30 тыс. тонн филе минтая первичной заморозки.

По словам генерального директора ОАО «Южморрыбфлот» Александра ЕФРЕМОВА, китайские покупатели «неудачно» выбрали время для давления на дальневосточных рыбаков. «В настоящее время 3-4 крупные рыбодобывающие компании имеют основные минтаевые квоты. Эти компании имеют стабильное финансовое положение. Им хватит собственных средств, чтобы пройти не только эту минтаевую путину, но и «разнорыбыцу», «сельдевую», «лососевую», «минтаевую берингоморскую». Диктат иностранных покупателей, когда они кредитовали россиян, а они были обязаны реализовывать рыбу по фиксированным ценам и долгосрочным контрактам, закончился. На мой взгляд, уже к концу февраля цена минтая БГ сформируется выше уровня $1700 за тонну».

То, что азиатские покупатели испытывают определенные трудности с закупом российской рыбы, подтвердили еще в нескольких российских компаниях, традиционно ориентированных на экспорт. «Китайские партнеры пошли на крайние меры, они требуют от российских рыбаков поставок мороженого минтая с головой. По всей видимости, это связано с тем, что китайские компании готовы каким-то образом менять технологию изготовления филе. Есть предположение, что вскоре в Китае будут изготовлять филе без воды, похожее на филе первичной заморозки. Однако российские рыбаки не готовы выбросить из тонны минтая стоимость икры, печени и муки, - рассказали «Золотому Рогу» в одной из компаний. - Поэтому торг будет продолжен, и через две недели ценовые ориентиры будут сформированы».

В настоящее время часть добытой в ходе путины 2015 года рыбы ушла на хранение в Китай и Корею. Остальные объемы морского филе поставляются в европейские страны. Ведь рыбодобывающие предприятия целенаправленно диверсифицировали свои рынки сбыта, сделав упор на производство филе первичной заморозки и реализацию на рынке Евросоюза. В среднем российские компании поставляют в ЕС 30 тыс. тонн филе морской заморозки. Однако если компании в ближайшие годы увеличат поставки до 60-80 тыс. тонн, то китайские переработчики могут получить постоянно растущий дефицит сырья. Это без учета растущей емкости внутреннего рынка.

Ведь действительность такова, что минтай остается для многих россиян самой доступной рыбной продукцией, а учитывая, что правительство поставило перед рыбаками задачу по импортозамещению, можно предположить, что внутренний рынок может в два раза увеличить потребление. Этот процесс уже начался, это видно по отгрузкам в Россию. И перспективы российского рынка очень привлекательны, в том числе в сегменте филе. До введения ответных санкций импорт в Россию филе достигал 70 тыс. тонн.

Пока китайские заводы простаивают, вагоны с минтаем уходят в центральную часть России. А вот как будут спасать свою переработку китайские переработчики, пока не ясно. По сути, петля на шее китайской переработки стала затягиваться в тот момент, когда российское правительство предложило иностранцам добровольно покинуть российскую рыбную отрасль. Уход из России «Пасифик Андес» значительно ослабил капитализацию рыбного гиганта, разрушив единую технологическую схему получения прибыли «промысел - переработка».

Не добавляют оптимизма китайскому рыбному гиганту и возможные проблемы, связанные с обязательством этой компании перед китайским правительством в отношении трудоустройства населения на перерабатывающих заводах. Приоритеты китайского правительства всегда были социально ориентированы, не секрет, что в последние 15 лет в этой стране основные государственные усилия были сосредоточены на создании рабочих мест. Поэтому вряд ли Китай пойдет на секвестр рабочего люда, учитывая тот факт, что государство вложилось деньгами в эту индустрию, выделяя предприятиям огромные дешевые кредиты. Еще одной проблемой для китайских партнеров может стать обвал акций «Пасифик Андес». Этого можно ожидать, если информация об отсутствии сырья будет растиражирована.

Но возможно, сценарий будет более оптимистичным. «Скорее всего, российские рыбаки и китайские переработчики договорятся о взаимовыгодных условиях», - считают опрошенные «Золотым Рогом» рыбаки. Товарная конфронтация может иметь негативные последствия для бизнеса обеих стран. Однако возможно, что часть небольших российских компаний решит «втихушку» сбросить минтай по цене, которую китайцы предлагают сегодня. Но если они пойдут на этот шаг, то только зафиксируют недополученную прибыль, так как основной пул компаний продаст дороже».

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.