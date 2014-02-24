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Первое казино в Приморье откроется в 2014 году
В праздничный день, 23 февраля, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский провел рабочее совещание. Главной темой разговора с вице-губернаторами и руководителями профильных департаментов стало создание в регионе индустриальных парков.
О вопросах развития интегрированной развлекательной зоны «Приморье» доложил вице-губернатор Василий Усольцев.
«Сейчас ведется строительство инфраструктуры: дорог, водовода, очистных сооружений. Завершить работы планируется к 15 сентября», - сказал он.
Также вице-губернатор сообщил, что компания Melco, с которой подписано инвестиционной соглашение, подтвердила свои намерения запустить первое казино в четвертом квартале этого года. Приморье уже сможет принимать первых туристов.
Компания Naga также предоставила план финансирования строительства, сейчас идет проектирование.
«Первый объект будет возведен на берегу бухты Муравьиная рядом с озером Черепашье. Здесь разместятся гостиница на 1 000 мест и казино на 2 000 столов и автоматов. Компания планирует завершить проектные работы и приступить к строительству в 2015 году», - сообщил Василий Усольцев.
Также на совещании был рассмотрен вопрос развития Михайловского агропромышленного парка. По словам вице-губернатора Сергея Сидоренко, уже понятен перечень резидентов проекта, сейчас выполняется проектные работы по созданию инфраструктуры.
Губернатор Приморья подчеркнул, что несколько промышленных площадок должно быть запущено уже в этом году.
«Агропромышленный парк в Михайловке - одна из них. Перед нами две важные задачи - развитие малоэтажного жилищного строительства и развитие промышленных площадок. Под эти приоритеты мы будем выстраивать наши государственные программы», - заявил Владимир Миклушевский.
Также на совещании был рассмотрен ход реализации проекта Надеждинского промышленного парка, кластера строительных материалов, проекта Восточной нефтехимической компании, рыбного кластера, развитие особой экономической зоны «Соллерс - Дальний Восток».
По мнению главы региона, необходимо определить приоритетные проекты.
Нам необходимо сосредоточиться на ограниченном количестве проектов по созданию промышленных индустриальных парков и реализовать их», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
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Компания планирует завершить проектные работы и приступить к строительству в 2015 году», НАЗВАНИЕ СТАТЬИ БРЕД Первое казино в Приморье откроется в 2014 году