Первое казино в Приморье откроется в 2014 году

В праздничный день, 23 февраля, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский провел рабочее совещание. Главной темой разговора с вице-губернаторами и руководителями профильных департаментов стало создание в регионе индустриальных парков.

О вопросах развития интегрированной развлекательной зоны «Приморье» доложил вице-губернатор Василий Усольцев.

«Сейчас ведется строительство инфраструктуры: дорог, водовода, очистных сооружений. Завершить работы планируется к 15 сентября», - сказал он.

Также вице-губернатор сообщил, что компания Melco, с которой подписано инвестиционной соглашение, подтвердила свои намерения запустить первое казино в четвертом квартале этого года. Приморье уже сможет принимать первых туристов.

Компания Naga также предоставила план финансирования строительства, сейчас идет проектирование.

«Первый объект будет возведен на берегу бухты Муравьиная рядом с озером Черепашье. Здесь разместятся гостиница на 1 000 мест и казино на 2 000 столов и автоматов. Компания планирует завершить проектные работы и приступить к строительству в 2015 году», - сообщил Василий Усольцев.

Также на совещании был рассмотрен вопрос развития Михайловского агропромышленного парка. По словам вице-губернатора Сергея Сидоренко, уже понятен перечень резидентов проекта, сейчас выполняется проектные работы по созданию инфраструктуры.

Губернатор Приморья подчеркнул, что несколько промышленных площадок должно быть запущено уже в этом году.

«Агропромышленный парк в Михайловке - одна из них. Перед нами две важные задачи - развитие малоэтажного жилищного строительства и развитие промышленных площадок. Под эти приоритеты мы будем выстраивать наши государственные программы», - заявил Владимир Миклушевский.

Также на совещании был рассмотрен ход реализации проекта Надеждинского промышленного парка, кластера строительных материалов, проекта Восточной нефтехимической компании, рыбного кластера, развитие особой экономической зоны «Соллерс - Дальний Восток».

По мнению главы региона, необходимо определить приоритетные проекты.

Нам необходимо сосредоточиться на ограниченном количестве проектов по созданию промышленных индустриальных парков и реализовать их», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

ZRPRESS.RU, Владивосток.