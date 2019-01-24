Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Более 100 млн рублей направят на ремонт соцучреждений Приморья
Средства направят на капитальный ремонт, приобретение оборудования, мебели и автотранспорта, а также на поддержание пожарной и антитеррористической безопасности
На укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания в бюджете Приморья предусмотрели более 100 миллионов рублей, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Как рассказали в департаменте труда и социального развития Приморского края, в этом году капитальный ремонт пройдет в 14 учреждениях. На эти цели выделено 81,5 миллиона рублей.
«В домах-интернатах для пожилых, инвалидов и социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних запланированы работы по капитальному ремонту жилых помещений, кровли, инженерных сетей. В некоторых – предусмотрели утепление фасадов зданий», – уточняют в ведомстве.
В планах – капитальный ремонт помещения под новое отделение Арсеньевского психоневрологического интерната (ПНИ). Отделение появится в селе Булыго-Фадеево Чугуевского района.
Напомним, ПНИ в Арсеньеве на 70 мест открыли чуть более года назад, в октябре 2017 года. Здесь созданы все условия для комфортного проживания и надлежащего ухода за пациентами, страдающими серьезными заболеваниями. Но очередь в подобные учреждения все-таки сохраняется.
«В прошлом году мы активно занимались поиском дополнительных площадей для расширения специализированного учреждения. Отделение в Булыго-Фадеево на 40 коек поможет ликвидировать очередь в интернат. Есть еще один плюс – это рабочие места для жителей села», – комментирует и.о. директора департамента Светлана Красицкая.
13,8 миллиона рублей направят на обновление технологического оборудования для пищеблоков, медкабинетов, прачечных. Из этих средств для хознужд Кавалеровского и Раздольненского ПНИ приобретут автотранспорт. Автобус, оборудованный всем необходимым для перевозки детей, появится в Находкинском социально- реабилитационном центре «Альбатрос».
В девяти учреждениях запланированы работы по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности. На эти цели предусмотрели почти 6 миллионов рублей.
В учреждениях социального обслуживания проживают наиболее социально уязвимые категории взрослых и детей. Те, кто не имеет возможности решать свои проблемы самостоятельно. Важная задача – обеспечить им не только социальную помощь и медицинский уход, но и достойные, комфортные бытовые условия.
Врио вице-губернатора Ирина Медведева подчеркивает необходимость тщательного контроля за качеством ремонта на подобных объектах.
«Безопасность и комфорт для проживающих – вот самые главные требования при приемке объектов», – убеждена она.
Новости тематики
Новости раздела
- Более 100 млн рублей направят на ремонт соцучреждений Приморья
- Для "Русской Рыбопромышленой Компании" начато строительство первого за 30 лет крупного судна
- Китайцы взялись за приморские початки
- Рагу не пожелаешь?
- Гильотина в подарок бизнесу Приморья
- В Приморье задолженность по зарплате выросла до 357,6 млн рублей
- Во Владивостоке для пополнения бюджета 13 нежилых объектов выставлены на продажу
- Автомобилистам Владивостока советуют выбирать самую вонючую "незамерзайку"
- "Ростелеком" отменил плату за внутризоновые звонки с таксофонов универсальной услуги связи
- "Тернейлес" наследил на 650 миллионов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сбербанк предлагает снимать в банкоматах наличные по-новому
- Эвакуацию детей из школ Владивостока иначе как позором не назовешь
- Каждый седьмой житель Владивостока подвержен этому серьезному заболеванию
- Спасатели нашли тело третьего лётчика Су-34
- Во Владивостоке безнаказанно разворовывают госимущество
- Дальневосточный губернатор начал масштабную антикоррупционную проверку
- "Черные дыры" Снеговой Пади
- Бегство министров из правительства Хабаровского края приобрело характер эпидемии
- Минобороны: Найден второй пилот Су-34, потерпевшего крушение на Дальнем Востоке
- Во Владивосток направят Boeing-737-700