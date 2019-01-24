Более 100 млн рублей направят на ремонт соцучреждений Приморья

Средства направят на капитальный ремонт, приобретение оборудования, мебели и автотранспорта, а также на поддержание пожарной и антитеррористической безопасности

На укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания в бюджете Приморья предусмотрели более 100 миллионов рублей, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Как рассказали в департаменте труда и социального развития Приморского края, в этом году капитальный ремонт пройдет в 14 учреждениях. На эти цели выделено 81,5 миллиона рублей.

«В домах-интернатах для пожилых, инвалидов и социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних запланированы работы по капитальному ремонту жилых помещений, кровли, инженерных сетей. В некоторых – предусмотрели утепление фасадов зданий», – уточняют в ведомстве.

В планах – капитальный ремонт помещения под новое отделение Арсеньевского психоневрологического интерната (ПНИ). Отделение появится в селе Булыго-Фадеево Чугуевского района.

Напомним, ПНИ в Арсеньеве на 70 мест открыли чуть более года назад, в октябре 2017 года. Здесь созданы все условия для комфортного проживания и надлежащего ухода за пациентами, страдающими серьезными заболеваниями. Но очередь в подобные учреждения все-таки сохраняется.

«В прошлом году мы активно занимались поиском дополнительных площадей для расширения специализированного учреждения. Отделение в Булыго-Фадеево на 40 коек поможет ликвидировать очередь в интернат. Есть еще один плюс – это рабочие места для жителей села», – комментирует и.о. директора департамента Светлана Красицкая.

13,8 миллиона рублей направят на обновление технологического оборудования для пищеблоков, медкабинетов, прачечных. Из этих средств для хознужд Кавалеровского и Раздольненского ПНИ приобретут автотранспорт. Автобус, оборудованный всем необходимым для перевозки детей, появится в Находкинском социально- реабилитационном центре «Альбатрос».

В девяти учреждениях запланированы работы по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности. На эти цели предусмотрели почти 6 миллионов рублей.

В учреждениях социального обслуживания проживают наиболее социально уязвимые категории взрослых и детей. Те, кто не имеет возможности решать свои проблемы самостоятельно. Важная задача – обеспечить им не только социальную помощь и медицинский уход, но и достойные, комфортные бытовые условия.

Врио вице-губернатора Ирина Медведева подчеркивает необходимость тщательного контроля за качеством ремонта на подобных объектах.

«Безопасность и комфорт для проживающих – вот самые главные требования при приемке объектов», – убеждена она.