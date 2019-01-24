Для "Русской Рыбопромышленой Компании" начато строительство первого за 30 лет крупного судна

Общие инвестиции в строительство шести супертраулеров составят более 600 млн долларов

В Санкт-Петербурге состоялась закладка первого из серии супертраулеров нового поколения для ООО «Русская Рыбопромышленная Компания». Строительство ведется АО «Адмиралтейские верфи». По производительности и другим технико-эксплуатационным характеристикам будущее судно превзойдет имеющиеся сегодня в стране аналоги.

В торжественной церемонии закладки большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 приняли участие представители Росрыболовства, руководители «Русской Рыбопромышленной Компании» и Адмиралтейских верфей.





«Сегодняшнее событие, безусловно, станет одной из самых ярких страниц в истории не только Русской Рыбопромышленной Компании, но и всей отрасли, давно ожидавшей подобного прорыва, - прокомментировал генеральный директор РРПК Федор Кирсанов. – Совместно с Адмиралтейскими верфями мы возрождаем традиции отечественного гражданского судостроения, начинаем строительство целой серии современных высокопроизводительных рыбопромысловых судов. До 2023 года Адмиралтейскими верфями будет построено шесть мощных супертраулеров. Новые суда строятся по программе инвестиционных квот, в рамках которой РРПК подала заявки на строительство еще трех аналогичных траулеров-процессоров. Благодаря масштабному обновлению флота компания существенно повысит эффективность промысла и укрепит лидерские позиции».

Также на предприятии начата резка металла для второго траулера серии. Вся серия будет строиться парами, по два судна в год с интервалом в три месяца между закладками и разрывами около года между парами. Спуск первых двух траулеров запланирован на первую половину 2020 г.

Каждое новое судно, которое будет построено для Русской Рыбопромышленной Компании, рассчитано на ежегодный вылов более 50 тысяч тонн рыбы. Это в два раза превышает производительность судов, составляющих сегодня флот РРПК и многих других российских компаний, работающих на бассейне. Суда будут оборудованы современной фабрикой, способной осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова в продукцию с высокой добавленной стоимостью, прежде всего филе минтая и сурими. Мощность такой фабрики по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью увеличена более чем в два раза по сравнению с аналогами.

Общие инвестиции в строительство шести супертраулеров составят более 600 млн долларов. В рамках государственной программы ивестиционных квот под строительство траулеров за РРПК закреплены квоты на вылов около 170 тысяч тонн минтая и сельди в год. Решение ФАР по заявкам, поданным Компанией на строительство еще трех супертраулеров, ожидается в текущем году.

Досье "Золотого Рога": Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными виды рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь. www.russianfishery.ru



Суда строятся в рамках государственной программы инвестиционных квот. РРПК стала первой компанией в России, кто инвестировал в строительство судов с подобными параметрами. В настоящее время компанией подписаны инвестиционные договоры на шесть судов и поданы на рассмотрение в ФАР заявки на выделение доли квоты под строительство еще трех аналогичных траулеров-процессоров.

Контракт на строительство шести супертраулеров между ООО «РРПК» и АО «Адмиралтейские верфи» подписан в октябре 2017 г. Технический проект выполнили в ООО «Морское инженерное бюро – дизайн – СПб», рабочий проект разрабатывает АО «КБ «Вымпел».

Строительство современных траулеров-процессоров позволит российской верфи освоить и внедрить наилучшие доступные технологии гражданского судостроения.

Особенностями нового флота станут значительно увеличенные производственные мощности, максимальная безопасность, высокая экологичность и улучшенные условия труда и отдыха экипажей.

Большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 – одно из самых современных рыбопромысловых судов в мире. По своим техническим и технико-эксплуатационным характеристикам он превосходит все ранее построенные рыбопромысловые суда своего класса.

БМРТ проекта СТ-192 предназначен для промысла минтая и сельди с глубокой и безотходной переработкой улова на борту, а также хранения и транспортировки в порт назначения.

Супертраулеры «Русской рыбопромышленной компании» смогут работать в самых сложных погодных условиях, что продлит эффективное время ведения промысла. А оснащение современным технологическим оборудованием позволит производить на борту все виды продукции из минтая и сельди, включая новый продукт - сурими. В настоящее время этот востребованный рынком продукт глубокой переработки в России не производится.



Финансовым партнером реализации проекта выступает ПАО «Сбербанк» — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов.

Большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192





Производительность, в год: 14,9 тыс. тонн филе, фарша и сурими; 5,7 тыс. тонн рыбной муки и рыбного жира; 8,1 тыс. тонн прочей продукции (икра, молоки, сельдь н/р). 100% переработка отходов основного производства.

Ключевые преимущества нового флота по сравнению с действующим: мощность по добыче – увеличена в 2 раза, мощность фабрики по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью – увеличена более чем в 2 раза.

Технические характеристики: дедвейт – 5 700 тонн, длина – 108,2 м, ширина – 21,0 м, вместимость грузовых трюмов – 5 500 м3, скорость полного хода – 15 узлов, автономность – 45 суток, экипаж – 139 человек, возможность ведения промысла во льдах.