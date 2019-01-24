Китайцы взялись за приморские початки

Cofco Corp., крупнейшая продовольственная компания КНР, в конце декабря прошлого года начала поставки зерна из Приморского края в Китай. Первое судно доставило почти 4 тыс. тонн кукурузы в провинцию Хэбэй. В дальнейшем китайская компания планирует осуществлять поставки приморского зерна на постоянной основе, пишет газета "Золотой Рог".

По данным газеты «Золотой Рог», китайский проект в Приморье ведет ООО «КОФКО Дальний Восток», учрежденное ООО «КОФКО трейдинг Лтд» и ООО «Китайская компания по зерновой торговле» (обе – Пекин, КНР). Компания зарегистрирована во Владивостоке с уставным капиталом 10 тыс. рублей.

Cofco (China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation) - основанная в 1949 году многопрофильная корпорация, одна из крупнейших госкомпаний КНР. Корпорация осуществляет закупку и торговлю зерновыми, а также занимается глубокой переработкой зерна. Компании принадлежит 180 производственных предприятий. Аффилированные с Cofco компании работают примерно в 140 странах.

Власти Приморья намерены продолжать активное сотрудничество с китайскими партнерами, в перспективе расширив его и на другие направления работы корпорации COFCO – развитие логистической инфраструктуры, поставку продуктов питания и воды.