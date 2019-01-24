Рагу не пожелаешь?

Приморье распробовало баранину: возросший спрос позволяет строить планы по ежегодному увеличению производства

Овцеводство в Приморском крае сложно отнести к особо успешным отраслям животноводства с большими достижениями и развитой современной технологической базой. В ней нет крупного и даже среднего бизнеса. Эта отрасль – стихия крестьянско-фермерских хозяйств и частных подворий. Значительная ее часть находится в тени, отчего все оценки об объемах производства и даже поголовья оставляют некоторые сомнения в достоверности. Тем не менее потенциал для развития этой отрасли, по мнению приморских фермеров, в Приморье большой, пишет газета "Золотой Рог".

Регион не является неблагополучным для овцеводства с точки зрения проникновения на территорию тех вирусов, которые опасны для этих животных, - здесь практически не известны случаи эпизоотии. Впрочем, фермеры объясняют это отсутствием огромных ферм с большой концентрацией поголовья и рассредоточенностью мелких стад на достаточно отдаленных расстояниях.

А вот спрос на баранину позволяет строить планы по ежегодному увеличению производства. И хоть пока в отрасли нет больших инвестиций, нет господдержки и, соответственно, не просматривается перспектива выхода на уровень промышленного производства, некоторые потребности рынка местные фермеры уже сегодня покрывают.

Собственно, у прогнозов роста спроса на эту мясную продукцию есть определенные основания. В край ежегодно приезжают трудовые мигранты из Средней Азии, в культуре питания которых основу составляет баранина. И хоть, по словам фермеров, они не высоко ценят те породы, которые обычно выращивают в Приморье, тем не менее именно они могут составить те группы потребителей, которые создадут новый спрос на это мясо. Тем более некоторые фермеры в крае ориентируются на те самые курдючные породы овец, которым отдают предпочтение некоторые народы. Например, крестьянско-фермерское хозяйство семьи ГОРШЕНИНЫХ в Хасанском районе, решившее пару лет тому назад выращивать овец, сделало ставку именно на курдючную породу, завезя в хозяйство овец эдильбаевской породы.

Пока местные фермеры обеспечивают спрос только, условно говоря, в «премиальном сегменте». Их рынками сбыта, как правило, являются обычные городские придомовые рынки или рестораны и кафе. Ольга Горшенина, например, руководит рестораном во Владивостоке. И ее семейное фермерское овцеводческое хозяйство обеспечивает этот ресторан свежей продукцией собственного производства. Помимо мяса КФХ продает также молоко этих животных.

По словам фермера из Лазовского района Александра АРНАУТА, забой животных они производят под заказ. Заказы поступают регулярно, поэтому проблем со сбытом нет. И даже более того - в этом году спрос заметно вырос, что привело к тому, что мясо в хозяйстве закончилось еще до наступления новогодних праздников. «Мы продали последнее мясо 25 декабря, а звонки от покупателей продолжают поступать до сих пор», - говорит фермер. И это притом что поголовье овец в этом году было рекордным для хозяйства. Если четыре года назад, когда хозяйство решило разводить овец, первоначально маточное поголовье составляло 30 голов, то в прошлом году оно выросло до 320 голов. В этом году маточное стадо составляет уже более 700 голов.

Основу стада в этом хозяйстве составляют животные хорошо известной в крае романовской породы. Поскольку изначально животные приобретались частным порядком у теневых и полутеневых владельцев стада в крае, то проблема обновления породы в этом случае возникает естественным образом. Для ее решения в прошлом году на овцеферму были завезены племенные животные из Алтайского края.

Мясо в тушах хозяйство сегодня продает по 350-380 рублей за килограмм. Александр Арнаут считает, что столь высокая цена продержится недолго. По мере роста поголовья в крае цена неизбежно будет падать. Но пока на рынке жесткой конкуренции нет, поэтому и оснований для снижения цены нет. В прошлые годы серьезную конкуренцию фермерам составляла австралийская мороженая баранина, которая в магазинах была едва ли не вдвое дешевле свежего охлажденного мяса на рынке. Теперь этого мяса нет. В результате местные фермеры получили определенные выгоды - при сложившейся ситуации с ценами мясо баранов выгодно производить даже если столь ценную их часть, как шкуры, приходится утилизировать из-за отсутствия переработки.

Впрочем, некоторое время тому назад среди овцеводов края ходили слухи о скором открытии завода в Партизанске по переработке шкур не только баранов, но и других сельскохозяйственных животных. Необходимость такого производства в регионе уже назрела, считают фермеры, поскольку в крае растет поголовье сельскохозяйственных животных, в том числе мелких копытных – коз и овец. Но пока дальше разговоров дело не идет. Единственным каналом сбыта шкур остается китайский, да и тот не очень активен, несмотря на покупку этого сырья посредниками буквально за копейки. При этом сколько приморских шкур баранов и коз реально уходит в Китай, никто сказать не может – эти потоки полностью теневые.

Одной из наиболее сложных проблем овцеводческих ферм, как и в других областях сельского хозяйства, являются кадры. По словам Ольги Горшениной, в их хозяйстве сейчас работают узбеки, которые знакомы с этим видом деятельности. Это хозяйство, где содержатся более 300 голов овец, планирует строительство второй фермы, отвечающей, как и в случае с действующей на данный момент их фермой, всем современным технологическим требованиям. Но вот квалифицированных специалистов для развития этого производства найти очень сложно. Тем более поддержки от муниципалитета хозяйство не почувствовало. «Запуск нового проекта – это настоящая проблема, в Славянке отсутствует единая структура, которая помогала бы в решении возникающих вопросов на месте», - говорит Ольга Горшенина.

Александр Арнаут старается привлекать в качестве рабочей силы на свою ферму местных жителей сел. «Мы пытались работать с узбеками, но у них часто возникают проблемы с документами, поэтому нам удобнее работать с российскими гражданами, - говорит фермер. – Китайские рабочие для нас очень дорогие. Они идут работать к нам только в том случае, если их зарплата составляет 4 – 5 тыс. юаней в месяц, т.е. примерно 50 тыс. рублей. А специалисты китайские еще дороже – примерно 8 - 10 тыс. юаней. Мы не можем платить такие зарплаты. Поэтому работаем с русскими, хоть и сложно найти среди них нормальных квалифицированных работников. Текучка кадров от этого большая».