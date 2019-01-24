Гильотина в подарок бизнесу Приморья

Приморские предприниматели не верят в то, что «регуляторная гильотина», о запуске которой громко заявил глава правительства, будет работать сколь-либо эффективно

Фурункул под названием «зарегулированность бизнеса» в России назрел так сильно, что сами бизнесмены признаются: количество глупых и странных требований в ходе проверок иногда вызывает желание бросить все и сменить сферу деятельности. Проблему правительство намерено решить с помощью «регуляторной гильотины», принцип работы которой, по традиции, собираются внедрять на основании опыта западных стран. На Гайдаровском форуме премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ так и заявил: задача пересмотреть и отсечь ненужные нормативные акты, устанавливающие обязательные требования к бизнесу, поставлена к 1 февраля 2020 года.

Приморский бизнес к инициативе правительства относится настороженно. А мнения экспертов по эффективности «гильотины» расходятся. В ситуации детально разбиралась газета «Золотой Рог».

Напомним, что смысл «гильотины» в следующем: все те ранее действующие положения актов, которые содержат обязательные требования и которые не будут специальным образом одобрены или изменены, автоматически утрачивают силу. Это позволит избавиться от неэффективных и избыточных требований.

Говорить о проблемах бизнесмены готовы только инкогнито

По оценке экспертов, наиболее зарегулированные отрасли в регионе на сегодняшний день – это транспорт, строительство, отдельные виды производств, рыболовство, лесная промышленность, отельный бизнес, ресторация, распределение электроэнергии, перерабатывающая промышленность, а также услуги для населения и торговля товарами, где требования в области санэпиднадзора просто зашкаливают. При этом дать на лапу инспектору проверяющего органа уже не получится. У ведомств на сегодняшний день совершенно другие задачи, деньги их интересуют мало. План, который нужно выполнить, а лучше перевыполнить, - вот основная цель сотрудников «карательных» ведомств.

Интересно, что приморские бизнесмены, так много и часто жалующиеся на зарегулированность со стороны государства, в личной беседе с корреспондентом газеты «Золотой Рог» углубляться в данную проблематику отказывались на отрез. Одни внезапно изменяли свое отношение к проверкам, заверяя, что «всем довольны, а раскрывать рот - себе дороже». Другие и желали бы выплеснуть накопившейся негатив, но только при условии полной анонимности.

Один из предпринимателей рассказал следующий случай. «Была у нас на складе пожарная проверка. Установили нарушение: отсутствие системы автоматического пожаротушения. А склад наш - холодного типа, там созданы все условия для хранения леса, который не может долгое время находится при «теплых» температурах. Получился абсурд чистой воды. Нам предписали установить систему распределения гидрантов, которая предназначена для теплых складов, то есть наше помещение под такое оборудование не подходит. В случае невыполнения требований лес хранить на складе нам запретили. И что делать в такой ситуации? В теплых складах лес хранить нельзя, а удовлетворить нормы пожарной безопасности на базе холодного склада мы тоже не можем. Получается тупик. Приходится находить лазейку, по типу «это не хранение, а передержка». И обманывать не хочется, и по-другому нельзя», - сказал он.

Еще одна интересная беседа, состоявшаяся с одним из известных приморских предпринимателей, началась с его просьбы. «Вы же понимаете, что если я сейчас дам разрешение на публикацию моего имени, в следующий раз я буду давать вам комментарии в лучшем случае в качестве безработного. А ведь проблема проверок, странных, мягко говоря, требований и тех задач, которые ставят перед собой проверяющие органы назрела давно, и говорить об этом просто необходимо. Я не верю, что если мои «жалобы» через ваше СМИ дойдут до Москвы, что-то изменится в лучшую сторону. Наоборот, давление может только усилиться, а мне бы этого очень не хотелось».

Идя на встречу нашему собеседнику, имя его оставим «за кадром», ведь интригующий и полезный рассказ достоин публикации:

- В свое время, общаясь с бывшим главой региона, я просил у него поинтересоваться у представителя Роспотребнадзора: с чем связана такое настойчивое стремление ведомства при любой проверке обязательно найти нарушение? Возможно, существует некий план по выявлению нарушений и штрафованию хозяйствующих субъектов, выполнение которого для сотрудников проверяющих органов обязательно? Позже мне был дан ответ, что никакого плана не существует, зависимости финансовой мотивации сотрудников надзорных органов от количества выявленных нарушений нет. Что касается нашего предприятия. При очередной проверке двумя ведомствами было выявлено два нарушения, которые были переданы в суд. В ответ на мою просьбу обойтись предупреждением, судья парировала, что если я не смог урегулировать этот вопрос с ними в досудебном порядке, значит, никто за меня «подставляться» не будет.

В тот раз одно из нарушений касалось труб в подвальном помещении, которые были выкрашены не в зеленый цвет, как того требовало на тот момент изменившееся постановление, а в желтый. При чем причины, по которым мы не успели их перекрасить (подвал был частично затоплен), не имели значения. При этом компенсация затрат на ремонт должна осуществляться из федерального бюджета но на практике, ни разу за время моей работы нам никто ничего не компенсировал. Зато невыполнение данных работ сразу карается штрафами. Вернусь к суду. Судья посчитала, что оба дела об одном и том же предприятии, и объединила их в одно производство. Получилось, что вместо двух штрафов нам присудили один. В момент оглашения решения в суде представительница надзорного органа произносит культовую фразу: «Зачем вы объединили два дело в одно! Вы мне теперь порушили все показатели!» То есть она пришла к нам на предприятие не для объективной проверки, а для выполнения своих показателей. И такое сплошь и рядом.

Пока у наших надзорных органов показателями качества их работы является количество выявленных нарушений, а не отсутствие их, то какие бы сегодня хорошие механизмы по снижению нагрузки на бизнес ни придумывало правительство, это все работать не будет. Сколько бы ни высказывалось красивых слов о значимости малого бизнеса, пока у наших фискальных органов будет план на выявленные ими нарушения и количество штрафов, бизнес будут продолжать «кошмарить». Сегодня без нарушений проверок практически не бывает. По закону, если у тебя нет нарушений, то потом проверки не беспокоят три года. Если проверяющий инспектор уходит после проверки с нулевым отсчетом, то автоматически во всех службах такой отчет попадает под контроль антикоррупционного комитета по контролю. Они проверяют: либо он получил взятку, либо он некомпетентный сотрудник. В обязательном порядке направляется вторая проверка, которая при выявлении нарушений может обвинить этого первого инспектора либо в некомпетенции, либо во взяточничестве. Поэтому становится понятно стремление проверяющих обязательно что-нибудь найти, чтобы обезопасить себя от возможных проблем. Получается замкнутый круг.

Последние полтора года проверки несколько поутихли. Но такие отдельные госструктуры, как Роспотребнадзор, Россельхознадзор, друг с другом конкурируют, они буквально соревнуются, кто больше найдет на предприятиях нарушений. При этом в неформальном общении с одним из сотрудников проверяющих органов я услышал фразу, что они не проверяют предприятия, у которых совсем все плохо. Потому что их сильнее накажут за неоплаченный штраф, чем за его отсутствие. То есть теневые компании остаются в тени, а белые - «кошмарят» проверками. И еще один интересный нюанс. Многие ваши коллеги спрашивают, почему мы так редко даем рекламу в СМИ. Отвечаю: как только компания выходит на хороший уровень рекламы, моментально активизируются все госорганы - от налоговой до пожарных. Понятно, что официальные проверки проходят раз в год, но по факту их могут проводить по несколько раз в неделю, обосновывая такую активность «жалобами граждан». Ну а как создаются такие «жалобы», все мы можем только предполагать...

Обратный отсчет

Но не всем компаниям проверки создают неудобства. Некоторым они даже идут на пользу. По крайней мере, так считает исполнительный директор сети Countrу Fried Chiсken (CFC) Оксана ШАБЕЛЬНИК.

«Я ни на кого пожаловаться не могу. Требования к нашим кафе предъявляются соответствующие, нарушения мы исправляем в срок. Разумеется, без нарушений проверки не проходят, но замечания правильные, я с ними соглашаюсь. Ведь все предусмотреть нереально. Пожарная служба, например, наоборот подсказывает, как лучше установить оборудование с наименьшей затратой денег. А штрафы - не велики. За время моей работы более 20 тысяч рублей за выявленные нарушения мы не платили. Это не такие великие деньги, на рентабельность бизнеса не повлияют. Я считаю, работайте по закону и все будет в порядке», - рассказала она.

Некоторые счастливчики с проверками пока еще не сталкивались, но о приближающемся будущем уже задумываются.

«За три года работы мы пока под проверки не попадали. Скоро этот льготный период закончится, и только тогда я смогу судить объективно о давлении ведомств на бизнес, в частности, связанный с работой отелей. Как раз, может быть, «гильотина» и придется нам как никогда к стати. На сегодняшний день мне, например, сложно понять, как можно накладывать штраф за то, что температура воды в отеле не соответствует определенным требованиям, ведь вины самого отеля здесь нет. Во Владивостоке есть дорогой сегмент гостиниц, которые как раз и должны отвечать заявленным нормативам. Не может в гостинице «4 звезды» быть один санузел на три номера. Но при этом бюджетные отели ведь тоже имеют право на существование. Человек вправе сам выбирать те условия, которые ему по карману. Не всем доступны номера за 5-6 тысяч в сутки. Многие приезжие могут позволить себе не более 500 рублей за ночевку, а если такую возможность у него отнять, это значит, пусть ночует на лавочке? Я думаю, что проверяющим органам нужно подходить к проверкам бизнеса очень аккуратно и индивидуально. Нельзя всех грести под одну гребенку», - рассказывает директор мини-отеля «Филин и сова» Андрей САВИН.

Свято придание, да верится с трудом...

Поговорив с экспертами на тему «а если гильотина все-таки заработает», мы услышали больше скепсиса, нежели высказываний по поводу «надежды на светлое будущее».

«Современный аналог страны Советов в регуляторной политике так и не придуман, приходится пользоваться советским наследием. Разговоры о введении «гильотины» слушать интересно, но здесь как бы «вместе с водой ребенка не выплеснуть, - говорит исполнительный директор ООО «Примполимер» Алексей ДЕШПЕТ. - Регламенты нужны для того, чтобы предотвратить поступление некачественных товаров и услуг на рынок. Последствия отмены ГОСТов и контроля их соблюдения придется расхлебывать нашим детям. Скорее всего, избыточность требований надо рассматривать с точки зрения недальновидности автора регламента или злоупотребления правом. Например, требовать сейчас в составе любого пакета документов от юридического лица выписку из ЕГРЮЛ – это злоупотребление. Требовать при получении защищенной электронной подписи юридического лица СНИЛС директора – это бред автора».

Алексей Дешпет называет реальные проблемы, с которыми приходится сталкиваться предпринимателям и которые тормозят развитие бизнеса в Приморье. «Одна из самых наболевших тем - получение разрешения на строительство. Функция органа самоуправления должна быть сведена к проверке наличия документов в комплекте. Есть комплект- есть разрешение. На каком основании сейчас чиновник органа самоуправления проводит проверку проектной документации, прошедшей экспертизу, и пишет глупые замечания? Это не входит в его полномочия в принципе.

Другой интересный момент - это монополисты, поставщики услуг.

Речь идет о выдаче технических условий. Когда электроснабжающие организации писали свой регламент, они писали его для заявителя – собственника объекта. Ну и, конечно, вменили в обязанность подписание договора на строительство сетей к объекту заявителя. Без этого договора техусловия недействительны. Но есть получение техусловий при проектировании объекта, когда техусловия запрашивает проектная организация, не имеющая отношения к владению объектом . И согласно регламенту проектной организации не выдают техусловия до тех пор, пока собственник объекта не подпишет договор. Это затягивает сроки проектирования до 6 месяцев, что, на мой взгляд, - полнейший бред. Но, к сожалению, мы с этим живем и удивляемся, почему у нас нет развития», - поясняет Дешпет.

Председатель Приморского регионального отделения «Деловой России» Алексей ТИМЧЕНКО еще больше расширяет тему.

«Сегодня в нашей стране действует свыше 9 тыс. нормативных актов, устанавливающих обязательные требования к бизнесу при проверках. Это, безусловно, большое число, но тут все же надо исходить не из цифр как таковых, а из реальных проблем бизнеса при правоприменении в своей сфере деятельности либо конкретного закона или постановления. Обязательно нужна статистика по отраслям бизнеса – на какие запреты и требования в наибольшей степени жалуются предприниматели, ведь проблема может быть не только в норме права самой по себе, но и в ее применении. Не секрет, что, к примеру, на разных территориях, разными госорганами или их должностными лицами одна и та же норма может применяться поразному», - комментирует инициативу правительства Тимченко, добавляя, что введение «регуляторной гильотины» в регионе должно сказаться позитивно на условиях ведения бизнеса в целом и на инвестиционном климате в частности. «Однако тут надо учитывать и специфику Приморского края и Владивостока. Раз мы теперь столица Дальневосточного федерального округа, у нас действует формат уникальных режимов территорий опережающего развития, свободного порта и дальневосточного гектара, то необходимо учитывать требования в этих областях, на них ведь тоже жалуется бизнес – к примеру, когда предприниматель только получил статус резидента ТОР или СПВ, еще не начал хозяйственную деятельность, а его уже начинают «трясти» проверяющие – это ведь вопрос все из той же области, так как проверяющие приходят осуществлять проверки на основе нормативных требований», - отмечает эксперт.

По мнению резидентов «Деловой России», еще один актуальный принцип оценки - это влияние регуляторной среды на малый и средний бизнес, поскольку такие предприниматели существенно ограничены в ресурсах, зачастую не имеют юридических отделов и штатных юристов, и для них любая проверка или даже запрос госоргана нередко становятся серьезной проблемой сами по себе. Тимченко уверен, что уменьшение количества нормативных актов, регулирующих деятельность бизнеса, должно быть основано на мнении предпринимателей и включать мониторинг результативности: «Должна быть четкая оценка того, реально ли позитивно влияет на предпринимательское сообщество и состояние экономики изменение или отмена какой-то регулирующей нормы или нет», - поясняет председатель Приморского регионального отделения «Деловой России».

Директор Центра социальных инноваций «Черный куб» Юрий КОЛОМЕЙЦЕВ с инициативой Медведева в целом согласен, по его мнению, нормативно-правовые акты необходимо подгонять под современную действительность. Однако эффективность российской «гильотины» у Коломейцева вызывает определенные сомнения.

«Как это облегчит жизнь бизнесу в России, мы узнаем через несколько лет после того, когда «гильотина» заработает. Не стоит забывать, что изобретатель этого карательного механизма в результате от него же и погиб. В Приморье все отрасли зарегулированы законодательством по максимуму. Все зависит от того, насколько хорошо заработает государственная машина «по изъятию средств у населения» и как правильно на нее среагирует бизнес. Пока что никому алгоритм действий не понятен. Предприниматели, скорее, напуганы заявлением премьера. Ведь поговорку, что «если где-то убыло, то где-то прибыло» никто не отменял. Возможно, оставшиеся правовые акты ударят по бизнесу еще больнее, закручивая гайки максимально сильно. Для того чтобы произошли реальные позитивные сдвиги, нужно прислушиваться не только к самому бизнесу, но, в первую очередь, к здравому смыслу».

Кандидат политических наук, доцент кафедры политологии Восточного института ДВФУ Евгений БУЛАХ уверен, что фактор отсутствия должного опыта рыночных отношений не позволит правительству четко классифицировать участников малого, среднего и крупного бизнеса, а соответственно, определить степень правовой ответственности каждого предпринимателя.

«Еще один фактор - отсутствие эффективной правовой системы на фоне бесконтрольности контролирующих органов - позволил использовать стандарты для не конкурентной борьбы. Отказавшись от стандартов, заложенных в СССР, которые были бесконкурентными, мы сами уничтожим возможное качественное превосходство нашего товара или услуг. Здесь нужна четко разработанная альтернатива, а это вопрос не одного месяца. Поэтому, на мой взгляд, все разговоры о «регуляторной гильотине» - пустой треп, который может привести к отмене стандартов, что добавит хаоса в бизнесе, особенно это затронет рынок продуктов питания и общепит. Медведев почему-то об этом не задумывается», - отмечает Булах.

Плановый поток

Большинство приморских экспертов солидарны во мнении, что на сегодняшний день работа профильных ведомств направлена не на оказание помощи и содействия бизнесу, а на выполнение каких-то, только им известных планов по выявлению различных нарушений на предприятиях.

«Например, требования к пожарной безопасности, сигнализациям, регламентам их обслуживания за последние семь лет менялись 4 раза. Причем без всяких предупреждений. Современная система проверок бизнеса имеет только карательные функции - не более. Если большую часть нормативно-правовых актов отрезать этой гильотиной, никто ничего не потеряет, а бизнесу работать станет намного удобнее», говорит учредитель ООО Дальневосточный завод «Эколос» Алексей БУРДЮК.

МНЕНИЕ

Кандидат экономических наук по специальностям «Экономика и управление народным хозяйством» и «Финансы, денежное обращение и кредит» Максим КРИВЕЛЕВИЧ в эффективность «гильотины» не верит. Более того, он называет заявление Дмитрия Медведева очередной попыткой правительства отвлечь внимание россиян от насущных проблем.

«Правительство постоянно создает различные псевдоновости, лейтмотив которых не меняется: «подождите еще чуть-чуть». Нам пытаются внушить, что вот-вот закон станет обязательным к исполнению для всех без исключения, со дня на день в стране будет наведен порядок, жить станет проще и «веселее» и тому подобное. Такие «новости» создаются с целью отвлечь внимание общества от той непростой экономической ситуации, которая сложилась в стране. Но по факту чиновников меньше не станет, закон по-прежнему не будет исполняться нигде и никогда, особенно теми, кто «имеет деньги на его неисполнение», а санкции в отношении простых людей будут становиться все более жесткими», - считает эксперт.

На фото: Систематические и надуманные проверки убивают даже самый прибыльный бизнес.

Фото из архива.