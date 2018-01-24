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Для обеспечения экономического роста Дальнего Востока ищут 165 тысяч работников

24 Января 2018, 21:48 | Приморье

В Приморье на сегодняшний день предложено около 10520 вакансий, из них 300 - с зарплатой от 100 тысяч рублей и выше

 

Для обеспечения экономического роста на 8% в год в Дальневосточный федеральный округ до 2025 года планируется привлечь 165 тысяч специалистов, рассказал заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

Общая численность населения макрорегиона к указанному периоду должна составить 6,5 млн человек.

Кроме того, на Дальнем Востоке активно ведется развитие существующей и создание новой социальной инфраструктуры. Так за период 2013-2017 годов на Дальнем Востоке построено 29 объектов здравоохранения, 100 детских садов, 61 образовательный объект, 59 объектов культуры; 6 объектов социального обслуживания, 56 объектов физической культуры и спорта.

Ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка отмечал, что главной задачей является кардинальное изменение демографической ситуации в макрорегионе: обеспечение снижения смертности, сокращение миграционного оттока, увеличение рождаемости, привлечение в регион молодых специалистов.

Отметим, что в 2017 году Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке трудоустроено свыше 4,5 тысяч человек, в регион переехали более 2,5 тысяч человек, 382 из них – по программе трудовой мобильности. В прошлом году Агентством также лицензированы 22 новые профессии.

Напомним, за 9 месяцев 2017 года рост инвестиций в основной капитал Дальнего Востока составил более 10 процентов. Объемы строительства за истекшие 10 месяцев 2017 года оказались выше среднероссийских и выросли на 11 процентов, рост промышленного производства составил 3 процента, сельского хозяйства – около 5 процентов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: вакансии  Работа на Дальнем Востоке  Галушка 



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Комментарии

  • Вася23:31, 24.01.2018#

    Остановить или хотя бы приостановить отток населения с дв - вот главная задача, никто с запада здесь не нужен

  • Олео23:42, 24.01.2018#

    Зарплаты низкие совсем. . . . Врач ставка 17 000в итоге не больше 35. . . . приедут переселенцы с востока и украинцы которые только просить будут. . . а то что 300 штук на судно капитаном так там суда на которых опасно ходить. . с бревном столкнешься и пробоина. . . и план им давай по вылову

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