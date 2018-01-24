Для обеспечения экономического роста Дальнего Востока ищут 165 тысяч работников

В Приморье на сегодняшний день предложено около 10520 вакансий, из них 300 - с зарплатой от 100 тысяч рублей и выше

Для обеспечения экономического роста на 8% в год в Дальневосточный федеральный округ до 2025 года планируется привлечь 165 тысяч специалистов, рассказал заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

Общая численность населения макрорегиона к указанному периоду должна составить 6,5 млн человек.

с зарплатой до 300000 руб . в ПАО "Находкинская База Активного Морского Рыболовства" Владивосток). Несколько десятков вакансий предлагает "ДНС ЛЕС", «МС-Бункер» и другие. Все В Приморье на сайте «Работа на Дальнем Востоке» на сегодняшний день предложено около 10520 вакансий, из них 300 - с зарплатой от 100 тысяч рублей и выше (и только три вакансии обеспечены поддержкой переезда). До сих пор есть вакансияПАО "Находкинская База Активного Морского Рыболовства" Владивосток). Несколько десятков вакансий предлагает "ДНС ЛЕС", «МС-Бункер» и другие. Все вакансии по Приморью можно посмотреть на сайте, задав параметр "Субъект" - Приморский край. Для достижения данных показателей Правительством Российской Федерации была разработана и утверждена Концепция демографической политики Дальнего Востока до 2025 года, которая будет реализована в два этапа. Первый предполагает стабилизацию численности населения на уровне 6,2 млн человек к 2020 году, второй – увеличение до 6,5 млн человек к 2025 году. Для достижения данных показателей Правительством Российской Федерации была разработана и утверждена Концепция демографической политики Дальнего Востока до 2025 года, которая будет реализована в два этапа. Первый предполагает стабилизацию численности населения на уровне 6,2 млн человек к 2020 году, второй – увеличение до 6,5 млн человек к 2025 году.

Кроме того, на Дальнем Востоке активно ведется развитие существующей и создание новой социальной инфраструктуры. Так за период 2013-2017 годов на Дальнем Востоке построено 29 объектов здравоохранения, 100 детских садов, 61 образовательный объект, 59 объектов культуры; 6 объектов социального обслуживания, 56 объектов физической культуры и спорта.

Ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка отмечал, что главной задачей является кардинальное изменение демографической ситуации в макрорегионе: обеспечение снижения смертности, сокращение миграционного оттока, увеличение рождаемости, привлечение в регион молодых специалистов.

Отметим, что в 2017 году Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке трудоустроено свыше 4,5 тысяч человек, в регион переехали более 2,5 тысяч человек, 382 из них – по программе трудовой мобильности. В прошлом году Агентством также лицензированы 22 новые профессии.

Напомним, за 9 месяцев 2017 года рост инвестиций в основной капитал Дальнего Востока составил более 10 процентов. Объемы строительства за истекшие 10 месяцев 2017 года оказались выше среднероссийских и выросли на 11 процентов, рост промышленного производства составил 3 процента, сельского хозяйства – около 5 процентов.