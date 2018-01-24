В Приморье взялись за соху

За прошедшие десять лет крестьянско-фермерских хозяйств в Приморском крае стало почти в два раза больше

Окончательные итоги сельскохозяйственной переписи еще пока не подведены, тем не менее полученные в ходе этого сплошного обследования, проходившего в 2016 году, цифры дают ответ на некоторые вопросы о том, как изменилось сельское хозяйство за прошедшее десятилетие. Подобные переписи проходят раз в 10 лет, предыдущая состоялась в 2006 году. Период между двумя этими датами вместил в себя несколько громких государственных программ и практически каждый год этого десятилетия объявлял агропром приоритетной отраслью, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Сначала был приоритетный национальный проект по развитию сельского хозяйства, обнародованный в 2005 году, в соответствии с которым первым годом финансирования отрасли стал именно 2006 год. Но длилось это не долго. Одним из его очевидных итогов стало более широкое вовлечение сельхозпроизводителей в практику работы с банками и кредитами. Финансовая составляющая проекта сводилась к частичному погашению процентной ставки за кредит, взятый аграрием на обозначенные в проекте цели, что собственно и отличало нацпроект по сельскому хозяйству от оставшихся трех нацпроектов, которые предполагали по сути безвозмездную раздачу средств.

Уже с 2008 года начинает действовать комплексная программа развития сельского хозяйства, рассчитанная до 2012 года. Программа определила ряд приоритетов, но все же нацелена она была в значительной степени на создание условий для развития отрасли. Кстати, в период действия этой программы в край пришли крупные инвесторы с животноводческими проектами: компания «Мерси Трейд» в свиноводство и ХАПК «Грин Агро» в молочное животноводство. С 2013 года в действие вступила следующая программа развития отрасли края, рассчитанная до 2020 года. Она дополнила список приоритетов предыдущей, разбив их на два уровня.

К приоритетам первого уровня отнесены техническая модернизация производства, мелиорация земель, введение в оборот залежных земель, повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей как условие перехода к инновационной модели развития АПК и др. В приоритеты второго уровня попало среди прочих наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции.

Укрупнение хозяйств стало трендом

Согласно данным Приморскстата, за это десятилетие между двумя переписями произошли существенные изменения, прежде всего, в структуре сельхозпроизводства по типам хозяйств: примерно на треть сократилось количество сельхозпредприятий в Приморском крае (перепись 2016 года зафиксировала только 243 таких хозяйства). В то же время данные показали буквально взрывной рост количества крестьянско-фермерских хозяйств: их стало почти в два раза больше, если в 2006 году их было 583, то теперь - 1090 хозяйств. И произошло это на фоне сокращения примерно на 25 тыс. количества личных подсобных хозяйств (снижение составило немногим больше 10%).

По большому счету, КФХ в это десятилетие набирали свои объемы почти по всем показателям, особенно, отмечают сами фермеры, эти процессы активизировались в последние четыре - пять лет. И сегодня цифры статистики позволяют в каком-то смысле считать это десятилетие временем подъема крестьянско-фермерских хозяйств.

Эксперты объясняют эти цифры набиравшей силу все эти годы и не прекращающейся до сих пор тенденцией укрупнения хозяйств. С одной стороны, несмотря на потери трети сельхозпредприятий, общая посевная площадь, обрабатываемая этой категорией хозяйств, в крае все же увеличилась - за 10 лет с 245 тыс. га до 257 тыс. га. С другой стороны, росли и личные подсобные хозяйства, превращаясь в фермерские. По крайней мере, такое сокращение числа ЛПХ свидетельствует не только об отказах от содержания хозяйства, миграции сельского населения в город и т.д., но и о переходах из категории ЛПХ в категорию КФХ определенного количества владельцев частных подворий. Этот процесс, кстати, стимулировался госпрограммой, в частности, возможностью получить грант на развитие семейной фермы и грант, предоставляемый начинающему фермеру. В общем, площадь, засеваемая КФХ, резко выросла: с 40 тыс. га до 145 тыс. га, в то время как в ЛПХ площади посевов сократились с 27 тыс. га до 18 тыс. Число хозяйств (ЛПХ) с заброшенными земельными участками (пустующими домами) составляет на 2016 год около 9% от их общего числа в крае.

Собственно, эта тенденция привела в 2016 году к тому, что даже у малых сельскохозяйственных предприятий в пользовании находятся довольно крупные массивы земли – только пашни в их распоряжении в среднем на одно хозяйство приходится 1700 га, у микропредприятий – 850 га. А те сельхозпредприятия, которые не относятся к малым, в среднем засевают около 3 тыс. га на одно хозяйство, среднестатистически там работают 140 человек в каждом. Кстати, у фермерских хозяйств в Приморье под посевы идут относительно небольшие площади - в среднем порядка 230 га, обрабатывает которые 4 человека.

Соя набирает гектары

Ключевой тенденцией в растениеводстве стали те процессы, которые привели к существенным трансформациям в структуре посевных площадей. В общей сложности за это десятилетие к посевным площадям добавилось порядка 100 тыс. га – в 2016 году было засеяно примерно 425 тыс. га, при этом сокращение залежей не дотянуло даже до 30% (в ЛПХ количество залежных земель даже выросло). Впрочем, резкий рост площадей показала в основном одна культура – соя. За 10 лет соевые поля выросли со 128 до 245 тыс. га.

Справедливости ради стоит отметить по меньшей мере еще три культуры, показавших активный рост площадей в этот период – рис, подсолнечник и кукурузу. Но «стартовые» позиции этих культур не были такими же высокими, как у сои, поэтому даже при значительном росте количества гектаров засеваемые площади остаются относительно небольшими и сегодня: 21 тыс. га, 740 тыс. га и 40 тыс. га соответственно.

Зато под остальные культуры поля были сокращены, в том числе и под основные овощи. Относительно немного выросли овощные гектары только у лука, кабачков и бахчи (у последней в два раза). Зато площади посевов помидор сократились более, чем на треть, на четверть сократились и посевы огурцов. Возможно, этим и объясняются довольно высокие цены на эти продукты в последние годы даже в сезон. Картофель также потерял около трети своих гектаров.

Все эти перемены изменили структуру полей, явно обозначив опасную тенденцию – рост площадей под одну культуру, сокращающий возможности сохранения плодородия почвы через севооборот. Если в 2006 году соей засевали 40% полей, то сейчас уже порядка 60%.

Кстати, заметно сократились в крае площади, отведенные под плодовые и ягодные культуры. На эту продукцию в последние десятилетия особого внимания не обращал никто – ни инвесторы, ни госпрограммы с их мерами поддержки. В итоге количество гектаров садов и ягодников уменьшились с 6,2 тыс. до 3,7 тыс. га.

Динамичная отрасль

Неоднозначная ситуация сложилась в животноводстве. Впрочем, она вполне укладывается в общероссийские тренды. Наиболее успешной отраслью в это десятилетие было свиноводство – поголовье выросло почти в три раза (около 160 тыс. голов). По данным статистики видно, что ключевую роль в этом сыграли сельхозпредприятия, где увеличение составило более, чем в 5 раз. Именно в этой категории хозяйств и строились в основном новые свинокомплексы. В 2016 году около 75% поголовья в крае содержалось на свинофермах сельхозпредприятий, порядка 15% - в ЛПХ и 10% - в КФХ, при этом ЛПХ – единственная категория хозяйств, где поголовье уменьшилось. Сокращение составило приблизительно 20%.

Впрочем, личные подсобные хозяйства, очевидно, просто сменили свои предпочтения, поскольку в это время у них росло поголовье кур, уток, идеек, перепелок, кроликов и медоносных пчел. Зато уменьшилось поголовье коз и овец, совсем исчезли пушные звери. Уникальная ситуация сложилась в птицеводстве в крестьянско-фермерских хозяйствах – поголовье кур выросло с 5 тыс. до 150 тыс., в основном увеличение произошло за счет кур яичных пород. Выросло поголовье кур и в сельхозпредприятиях – с 1,3 млн голов до 1,6 млн голов.

В то же время традиционно проблемной отраслью в крае, как, впрочем, и в стране в целом, остается молочное животноводство. В сельхозпредприятиях поголовье молочного скота сократилось на 30%, в 2016 году их насчитали порядка 14 тыс. Но все же наибольшее сокращение поголовья коров произошло в ЛПХ – с 48 тыс. до 28 тыс. голов. При этом резкий рост показали опять же КФХ, где поголовье выросло за десятилетие с 2 тыс. до почти 16 тыс. голов.

Стоит отметить и существенный рост поголовья крупного рогатого скота мясных пород. В целом поголовье этих животных в крае увеличилось в 5,5 раз, причем увеличение произошло примерно пропорционально во всех типах хозяйств. Но поскольку в прошлую перепись их было всего 1 тыс., даже такой рост не позволяет делать выводы о подъеме мясного скотоводства в регионе. Но положительная динамика налицо.

Статистика не дает ответа

Техническая модернизация сельхозпроизводства была приоритетом всех госпрограмм развития сельского хозяйства. По данным статистики, за это десятилетие количество тракторов в крае увеличилось с 9 тыс. до 15 тыс., при этом наиболее существенное увеличение их количества произошло в ЛПХ – более, чем в 2 раза. Собственно, они в основном и обеспечили этот количественный рост. В то же время в сельхозпредприятиях количество тракторов снизилось с 3 тыс. до 2 тыс., подобное произошло и с зерноуборочными комбайнами – их стало в этой категории хозяйств на треть меньше.

Но обращают на себя внимание цифры в этом разделе, связанные даже не с количеством единиц техники, а с изменившейся нагрузкой на один трактор. В сельхозпредприятиях она выросла с 112 до 154 гектаров. Что это может значить - отсутствие финансовых возможностей у сельхозпроизводителей покупать взамен выбывшей новую технику или переоснащение производства более эффективной техникой, способной обработать больше гектаров на одну единицу? К сожалению, статистика не дает ответа на этот вопрос. Сами сельхозпроизводители допускают оба варианта, но при этом обращают внимание на то, что период уборочной в последние годы все больше и больше растягивался по времени, что едва ли говорит в пользу эффективной технической модернизации.

КРОМЕ ТОГО

Распробовали кукурузу

Сельхозпроизводители Приморского края в 2017 году увеличили производство кукурузы на 16,9% по сравнению с показателем 2016 года - до более 280 тыс. тонн зерна. По данным департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья, всего в прошлом году убрано более 35 тыс. гектаров ценной культуры.

Больше всего кукурузы собрано в Михайловском районе - 34 тыс. тонн, урожайность составила 68 центнеров с гектара.

По словам вице-губернатора Валентина ДУБИНИНА, таких высоких результатов удалось достичь благодаря благоприятным погодным условиям, качественным семенам, новым средствам защиты растений, обновлению парка сельхозтехники и обучению сельхозпроизводителей.

Елена АБАШЕВА.