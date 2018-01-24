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Владивостокская таможня определилась с выбором оператора связи
Оператор организует для таможни столицы Приморья ряд цифровых каналов связи между точками во Владивостоке и Артеме
Компания «МегаФон» выбрана поставщиком услуг связи для Владивостокской таможни в 2018 году. По условиям контракта оператор организует для этого государственного учреждения ряд цифровых каналов связи между точками во Владивостоке и Артеме, а также окажет услуги мобильной связи для его сотрудников.
В соответствии с условиями договора, «МегаФон» предоставит Владивостокской таможне комплекс услуг связи. Пять цифровых каналов с пропускной способностью от 2 до 16 Мбит/с свяжут офис во Владивостоке с различными точками в г. Артеме – грузовым терминалом аэропорта, точкой авиационного обмена почтовых перевозок и т. д. Оператор организует VPN-каналы, гарантирующие высокий уровень информационной безопасности при работе с большим потоком конфиденциальных данных. Кроме того, «МегаФон» предоставит сотрудникам учреждения услуги мобильной связи.
«Среди наших корпоративных клиентов - несколько таможен, работающих на территории Приморского края и входящих в структуру Дальневосточного таможенного управления, - отмечает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». – С некоторыми из них мы сотрудничаем не первый год. Владивостокская таможня уже была нашим корпоративным клиентом и вновь выбрала нашу компанию в качестве поставщика услуг связи, при этом спектр их значительно расширился. Отрадно осознавать, что наши услуги востребованы структурами, специфика деятельности которых предполагает самые высокие требования к надежности, защищенности и безопасности каналов связи».
Сегодня «МегаФон» - один из крупнейших операторов связи для корпоративных и государственных клиентов в России. Среди крупных заказчиков оператора - ведущие российские и зарубежные компании, министерства и ведомства, а также международные операторы связи. Своим корпоративным клиентам «МегаФон» предлагает доступ в интернет, аренду каналов связи и виртуальных серверов на базе облачных технологий, организацию VPN-сетей, конфиденциальную связь и другие услуги.
Досье "Золотого Рога": Лицензионная территория Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 5 млн.
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