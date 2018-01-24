Госзакупки развернули к малому бизнесу

С 2018 года в силу вступают поправки в законы о контрактной системе и о закупках, которые готовились три года. По мнению законотворцев, данные изменения призваны повысить прозрачность торгов, а также расширить возможности участия в закупках малого и среднего бизнеса.

О том, смогут ли внесенные поправки открыть доступ к государственным контрактам сегменту МСП, Деловой газете «Золотой Рог» рассказал руководитель учебного центра по закупкам, защите интеллектуальной собственности и личным финансам, эксперт в сфере госзакупок и коммерческих закупок Дмитрий АБРОСИМОВ:

- Поправки в законодательство о закупках можно разделить на несколько больших блоков. Первый - постепенный перевод конкурентных процедур («торгов», «тендеров») закупок закона 44-ФЗ, по которому закупаются почти все органы власти, а также бюджетные учреждения и унитарные предприятия, в электронную форму. Второй – это изменения закона 223-ФЗ, по которому закупаются организации ЖКХ, госкорпорации, компании с участием государства или муниципалитета более 50% (например, Роснефть, Газпром, РЖД). Третий блок – это изменения в закупке лекарственных препаратов – новые требования к описанию лекарств, к расчёту начальных цен на них, направленные на развитие конкуренции в этой области закупок. Четвертый - различные мелкие изменения, которые влияют далеко не на всех поставщиков и заказчиков, например, новые требования по банковским гарантиям или право заказчиков по 44-ФЗ заключать договоры на обработку ТБО с единственным поставщиком. Некоторые из этих поправок никакого отношения к малому и среднему предпринимательству (МСП) не имеют, а некоторые влияют или могут повлиять на данный сегмент.

Выход на лекарственный рынок

Безусловно, работа с госзакупками МСП интересна. Это показывает простая статистика – каждый год количество участников рынка закупок прирастает на 10-30%, преимущественно за счет МСП. Тут много плюсов: плановые закупки, когда поставщики могут спланировать свое участие в них; простая система поиска закупок на официальном сайте; во многих случаях очень простое участие, скажем, для запроса котировок достаточно подать заявку, иной раз буквально на одном листе; совершенно разный уровень сумм закупок – от 5 тысяч до 500 млн рублей. Поэтому начать участвовать в закупках может любой субъект МСП, независимо от бюджета. Еще один фактор интереса заключается в том, что заказчики платят всегда. Не всегда вовремя, но если коммерческий клиент может обанкротиться и взять с него будет нечего, то государство заплатит в любом случае.

Однозначно будет несколько проще работать МСП в закупках по 223-ФЗ. Правда, большей частью это стало возможно благодаря поправкам второй половины 2017 года (Постановление Правительства РФ от 20 мая 2017 г. № 608), которые снизили «финансовый ценз» для заказчиков, обязанных проводить закупки у МСП. Если раньше годовой объем выручки таких заказчиков должен был превышать 2 млрд рублей, то сегодня все заказчики с выручкой свыше 500 млн рублей обязаны проводить закупки для МСП. Фактически возможности участия в закупках у МСП рывком расширились в несколько раз. Новые поправки также идут в помощь участникам рынка, поскольку запрещают заказчикам ограничивать конкуренцию, например, произвольными требованиями к описанию предмета закупки.

Также новые поправки немного повысят привлекательность участия субъектов МСП в закупках лекарственных средств по закону 44-ФЗ, так как новые правила описания закупаемых лекарств и требования к условиям контрактов значительно расширяют возможности участников рынка на поставку эквивалентов. Если ранее заказчики могли «подогнать» закупку под конкретного поставщика или производителя, указав дозировку, количество таблеток в упаковке, вспомогательные вещества (вроде крахмала), то с 2018 года это запрещено, поскольку ограничивает конкуренцию. Тут, однако, важно «вместе с водой не выплеснуть ребенка» - соблюсти баланс интересов так, чтобы с одной стороны больше поставщиков могли выйти на рынок поставки лекарств, а с другой – оставить заказчикам возможность покупать качественные препараты, а не «какие-нибудь, лишь бы подешевле».

Электронные (не)возможности

Что касается перевода закупок по 44-ФЗ в электронную форму, то отношение к этим изменениям двойственное. Да, однозначно, при «бумажных» закупках смухлевать и вывести победителем нужного поставщика гораздо проще, чем в электронной форме, поэтому шансов победить честно поставщикам прибавится. Но оборотная сторона этих нововведений заключается во множестве недостатков самого формата.

Во-первых, поставщикам придется нести больше затрат на участие – электронные подписи, программное обеспечение, обучение работе на электронных площадках и т.д. Во-вторых, как показывает практика, сайт zakupki.gov.ru, на котором размещаются все закупки, не работает порядка 35% времени. Со схожими проблемами, только гораздо меньшего объёма, сталкиваются поставщики при работе на электронных площадках, где как раз проводятся торги в электронной форме. При росте количества электронных процедур и их участников, возможны проблемы на торговых площадках как с доступом, так и с проведением самих процедур.

В-третьих, к сожалению, далеко не везде имеется хороший интернет, что также осложнит участие в закупках после перехода процедур на электронный формат. Например, один поставщик из Певека (самый северный город России, Чукотка) рассказывал, что для участия в электронном аукционе он вынужден отправлять электронную подпись другу в Новосибирск, который от его имени участвует в электронных торгах. Скорость интернета на крайнем севере России просто не позволяет нормально участвовать в закупках. Аналогичные проблемы встречаются в удаленных районах Приморского края, Сахалинской области, Хабаровского края, да и практически везде на Дальнем Востоке. Именно поэтому большинство участников рынка закупок встретили данные изменения не слишком позитивно в силу указанных недостатков. Резюмируя, можно отметить, что участвовать субъектам МСП в закупках где-то станет проще, где-то сложнее, и дальнейшая доработка системы госзакупок однозначно необходима в самом ближайшем будущем.

В ожидании новых изменений

Что касается дальнейших изменений законодательства в сфере государственных закупок, то проще сказать, что не нужно менять. Например, в рамках 44-ФЗ нет особого смысла существенно менять процедуру электронного аукциона. Она отработана, привычна как заказчикам, так и поставщикам, более-менее проста и удобна. Сложнее с другими процедурами, вроде конкурса или запроса котировок – их стоит модернизировать.

Также стоит поменять систему описания закупаемого товара. Сегодня заказчики по 44-ФЗ вынуждены требовать показатели товара в пределах какого-то диапазона, а участники обязаны указывать конкретику. В результате это часто приводит к конфликтам при поставке, когда изначально заказчик требовал, скажем, стол высотой от 55 до 60 см, участник предложил 56 см, а привёз стол высотой 58 см. С одной стороны, под изначальный диапазон заказчика этот стол подходит, но с другой – если заказчик примет стол, не соответствующий предложению участника, у заказчика возникнут проблемы с контролерами. Проще было бы разрешить участникам просто давать согласие на поставку товара в пределах указанного заказчиком диапазона.

В целом же, что касается закона 44-ФЗ, то сегодня идет постепенное улучшение действующей системы, созданной в результате реформы законодательства о госзакупках 2013-2014 гг. Реформа получилась не очень удачной, но тем не менее, система работает, осталось только «допилить напильником» самые острые углы. И этот процесс медленно, тяжело, с проблемами, но тем не менее идет.

Сложнее с законом 223-ФЗ. По официальным данным сайта zakupki.gov.ru, в 2017 году по 44-ФЗ заказчики провели закупок на 7 трлн рублей, по 223-ФЗ – на 27 трлн рублей. При том, что ВВП России составляет порядка 80 трлн рублей, сумма, особенно по 223-ФЗ, очень немаленькая. Впрочем, по официальным данным, более 90% (по некоторым оценкам более 96%) закупок по 223-ФЗ приходится на закупки у единственного поставщика. То есть по закупкам на примерно 25 трлн рублей закупок в рамках 223-ФЗ конкуренции фактически нет! Поэтому положения закона 223-ФЗ нужно активно менять в сторону увеличения возможностей поставщиков на участие в закупках. Однако тут навстречу выступает лобби крупных госкомпаний, которым, конечно же, невыгодно проводить закупки по жестким правилам, которые сегодня существуют для органов власти по 44-ФЗ. Преодолеет ли наше правительство это лобби, будет видно в будущем, надеюсь, ближайшем.

МНЕНИЕ

Валерия РЯХОВСКИХ, руководитель комитета по предпринимательству в сфере здравоохранения и фрамацевтики Приморского краевого отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»:

- Участие в государственных закупках для малого и среднего предпринимательства интересно, поскольку это масштабный и важный инструмент для бизнеса и еще один эффективный канал сбыта продукции и услуг. По итогам первого полугодия 2017 года около 12% общей стоимости заключенных договоров приходится на закупки у СМП. Ожидается, что новые поправки приведут к приросту, поскольку увеличение перечня крупнейших заказчиков существенно расширит доступ к закупкам для малого и среднего бизнеса. Однако этого изменения недостаточно – необходимо работать, анализируя частные случаи, делая выводы и улучшая условия.

Нужны преференции для региональных компаний-поставщиков товаров и услуг. Например, увеличив долю обязательных закупок у региональных СМП, введя ценовую преференцию как та, что действует для отечественных производителей. Необходимы меры, гарантирующие своевременные выплаты заказчиками по договорам, авансовые платежи. К сожалению, дебиторская задолженность заказчиков перед поставщиками существует. Требует отдельного внимания и усиление антикоррупционных мер в государственных закупках.

Екатерина МИХАЛЕВСКАЯ, заместитель директора управляющей компании «Марьино»:

- В основном поправки законодательства о государственных закупках направлены на заказчиков. Таких поставщиков как мы – они серьезно не коснулись. В целом же могу отметить, что 44-ФЗ, в рамках которого мы осуществляем свою деятельность, достаточно хорошо отработан. Условия понятны всем участникам рынка, заказчики не создают особых условий для конкретного поставщика – им необходимо, чтобы контракт был выполнен.

Нарекания вызывает работа контролирующих органов. Среди управляющих компаний, обслуживающих государственные организации, есть недобросовестные, с которыми заказчики расторгли уже несколько договоров. При этом в реестр недобросовестных поставщиков некоторые компании порой не заносят по полгода. А наличие таких игроков на рынке значительно осложняет работу добросовестных управляющих компаний».

Наталья КОМИССАРОВА.