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ВМТП установил рекорд и без угля

24 Января 2018, 12:50 | Приморье

ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) в 2017 году увеличило перевалку на 33% по сравнению с 2016 годом - до 7,5 млн тонн. Это абсолютный рекорд годовой перевалки за всю историю работы порта.

В том числе, перевалка контейнеров выросла на 42% по сравнению с 2016 годом - до 467,94 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), генеральных грузов - на 43%, до 2,99 млн тонн, автомобилей и спецтехники - на 52%, до 37,8 тыс. единиц.

«Оценивая рекордные результаты работы по итогам 11 месяцев 2017 года и учитывая прогноз на декабрь, мы рассчитывали, что годовой грузооборот составит 7,2 млн тонн, но команде ВМТП удалось превзойти эти ожидания и достичь планки в 7,5 млн тонн. Исторический рекорд установлен благодаря комплексу управленческих решений, внедрение которых началось еще в 2016 году, в частности, была проведена модернизация инфраструктуры и сокращены сроки всех портовых операций», - сказал гендиректор ПАО «ВМТП» Заирбек ЮСУПОВ.

В 2018 году ВМТП планирует продолжить модернизацию портовой инфраструктуры, наладить оказание полного комплекса услуг таможенного оформления непосредственно в порту в режиме 24/7, а также сократить время прохождения грузов до 1-2 дней.

Производственные мощности «Владивостокского морского торгового порта» позволяют переваливать все виды генеральных, навалочных и контейнерных грузов, а также нефтепродукты, автомобили, тяжелую технику, негабаритные и крупнотоннажные грузы. 65,8275% акций ПАО «ВМТП» принадлежит ООО «М-Порт» (Москва), которое в свою очередь на 50% принадлежит ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания FESCO). Еще 28,458% владеет ООО «Национальная контейнерная компания» (Москва).

В январе ВМТП начал обслуживать контейнерную линию China - Russia Express (CRX) южнокорейской контейнерной компании Sinokor Merchant Marine Co. Новый сервис обеспечивает еженедельную доставку грузов из портов КНР и Южной Кореи. В ротацию CRX входят порты Шанхай, Нинбо (оба - Китай), Пусан (Южная Корея), российские Находка и Владивосток.

Транспортировку грузов на линии обеспечивают три контейнеровоза общей вместимостью 4,2 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

«Увеличение числа морских линий, заходящих в ВМТП, а также количества судов, обеспечивающих транспортировку грузов между Владивостоком и портами Азиатско-тихоокеанского региона, направлено на создание максимально комфортных условий для наших клиентов. Расширение числа обслуживаемых сервисов ведется в комплексе с оптимизацией производственных процессов и сокращением сроков портовых операций. В 2018 году мы планируем продолжать работу по привлечению дополнительных регулярных морских линий в порт», - сказал Заирбек Юсупов.

В настоящее время через ВМТП проходят 15 регулярных международных и каботажных линий, соединяющих Владивосток с восьмью странами мира, а также регионами Дальнего Востока России.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: вмтп  Владивостокский морской торговый порт 



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Комментарии

  • Псевдоним13:09, 24.01.2018#

    а что по вашему перерабатывают на 12 причале

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