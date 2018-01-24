В Приморье жилье эконом-класса стало "стандартом"

Новый закон исключил унижение оскорбительной формулировкой достоинства покупателей и получателей дешевых «квадратов» в новострое

Если в недалеком прошлом фактически поголовно у нас в стране были уничтожены бараки, то теперь, с начала 2018 года законодателям и лично президенту РФ удалось расправиться с термином «эконом-класс», на смену которому пришло «стандартное жилье». А сами новые стандарты для этой категории новостроя в настоящее время оттачиваются в недрах Минстроя РФ.

До конца прошлого года строящееся новое жилье в России относилось к четырем классам – эконом, комфорт, бизнес и элит. Но с начала этого года эконом упразднен федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты РФ». 21 декабря 2017 года он был принят Госдумой, 26 декабря – одобрен Советом Федерации, в самый канун Нового года подписан Владимиром ПУТИНЫМ и 10 января опубликован в «Российской газете».

Шувалову стало обидно

Известно, что инициатива введения в классификацию жилья очередной новации принадлежала первому вице-премьеру Игорю ШУВАЛОВУ, который раскритиковал профессиональный термин «жилье эконом-класса», как унизительный для достоинства граждан России и как противовес доступному «дешевого жилья». По этому поводу он в частности сказал: «Как-то странным образом от доступного жилья мы перешли к жилью эконом-класса. Это дело надо бросить, потому что по-русски это звучит унизительно». И вместо устоявшегося в профессиональной среде и многих документах термина предложил свой – «стандартное жилье для рядовой обычной семьи», а сокращенно – «стандартное жилье».

К сожалению, чем физически «стандарт» будет отличаться от эконом-класса пока непонятно, потому что новые стандарты пока только разрабатываются специалистами, и глава Минстроя Михаил МЕНЬ пообещал, что они должны появиться уже в первом квартале этого года.

Из-за появления нового термина сегодня нет достаточной ясности: что будет с остальными классами жилья, которыми оперируют участники рынка недвижимости. Например, не будет ли в какой-то степени поглощен новым сегментом «комфорт-класс», который в основном строится по типовым проектам и на основе промежуточных характеристик бывшего эконом-класса и бизнес-класса. И – не будет ли через какое-то время аналогично упразднен «элит-класс».

Вероятно, есть смысл полностью изменить былую классификацию новостроя каким-то определенным правильным рядом терминов: «старостандартное», «стандартное жилье», «полустандартное жилье» и «нестандартное жилье». При необходимости – классы разделить на подклассы, отряды, виды и подвиды.

Однако поправки в жилищное законодательство пока вносятся исключительно в отношении былого эконом-класса – простым переносом старого понятия в новую словесную оболочку.

Борьба классов – еще впереди

Заместитель директора по развитию ООО «Восточный ЛУЧ» Алексей ИСАКОВ отмечает, что принципиально замена «эконом-класса» на «стандартное жилье» пока ничего не меняет: строительство типовых многоквартирных домов этим коллективом строителей в настоящее время продолжается по критериям эконом-класса, которые были определены Минстроем РФ еще накануне принятия программы «Жилье для российской семьи» (ЖРС).

Критерии былого эконом-класса в частности были утверждены приказом Минстроя РФ от 5 мая 2014 г. № 223/пр. Они сводились к довольно простым требованиям. По ИЖС индивидуальные и блокированные дома этого класса не должны были превышать трех жилых этажей. Площадь участка под ИЖС – не более 15 соток на семью для индивидуального дома и 4 соток – в блокированном. На семью в индивидуальном или блокированном доме должно было иметься не более 150 кв. метров жилья, а в квартирах многоквартирных домов – не более 100 кв. метров. Плюс к этому – объекты эконом-класса должны были соответствовать требованиям для нормального проживания, в том числе для «полноценной жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения». Это жилье должно было обеспечивать высокий класс энергосбережения, иметь внутреннюю отделку, инженерное оборудование, счетчики. В требованиях по нему также было: «обеспеченность объектами социального и коммунально-бытового назначения, инженерно-технического обеспечения и территориальную доступность таких объектов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования».

Именно по этим критериям в канун Нового года ООО «Восточный ЛУЧ» ввело в эксплуатацию и начало заселять первый дом во Владивостоке, построенный по программе «ЖРС». Для участников программы цена «квадрата» составила всего 35 тыс. рублей. Соответственно двухкомнатная квартира «стандарт-класса» – 1,7 млн рублей. Сейчас продолжается строительство еще нескольких таких типовых домов теплой панельной серии. Впрочем, для тех, кто не попал в программу, это же жилье сегодня продается существенно дороже.

Все дело в стоимости

Алексей Исаков отмечает, что «стандартное жилье», не смотря на бывший обидный термин, пользуется повышенным спросом, и именно под его приобретение сейчас идет резкий рост ипотечного кредитования – покупатели квартир в домах бизнес-класса и элит-класса в Приморье в меньшей степени покупают жилье на заемные деньги.

По его мнению, новый термин должен изменить отношение к эконом-жилью как к чему-то низкосортному, и как-то четче обозначить границы классов жилья. Сегодня они оказались достаточно размытыми, и строящийся, например, элитный ЖК «Магнум», пожалуй, внутри соответствует классу элит, но не соответствует ему снаружи в силу убогого окружения. Кстати, сами потребители часто не соглашаются с застройщиком в части оценки строящегося здания, которое иногда элитным во Владивостоке можно назвать лишь по цене квадрата – свыше 150 тыс. рублей. То есть, у разработчиков новых стандартов для жилищного строительства сегодня есть немало вопросов, на которые надо дать ответ, и, вероятно, нормы для нового «стандартного жилья» окажутся выше, чем прежние для эконом-класса.

Директор компании ООО «Фолиант» Феликс АДАМОВИЧ отмечает, что новация относительно смены названия класса жилья, вероятно, предвосхищает определенные изменения в работе государства с целевыми жилищными программами, по которым строится или приобретается жилье для защищенных категорий населения – жертвам стихии, сиротам, военным и т.д. В эти программы закладываются социальные нормы жилья, но когда дело касается конкретного их исполнения, то оказывается, что под них жилья либо нет, либо оно несколько больше или меньше положенного по законам. Если социальная норма в крае 13 кв. метров на человека, то подобрать квартиру под человека или его семью очень проблемно. Ввод новых стандартов «стандартного жилья» должен будет как-то это разрулить.

По мнению Феликса Эдмундовича, новые стандарты, скорее всего, будут приняты из соображений улучшения жилищных условий» малообеспеченных категорий населения и окажутся нацелены на высокую выполняемость целевых жилищных программ.

Кстати, по данным Минстроя РФ, при общем снижении в стране ввода жилья сегмент «стандартного» новостроя по итогам первого полугодия минувшего года вырос на 18,4%, составив за полгода свыше 14 млн кв. метров жилья. То есть, спрос и востребованность его росли опережающими другие сегменты темпами. Даже вопреки обидному тогда определению «эконом-класс». Впрочем, так ли оно было обидно, если правильно понимать, что, как говаривали раньше, экономика должна быть экономной.

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Стоимость ста самых дорогих квартир Москвы достигает почти 44 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании Savills в России. «Суммарная стоимость первой сотни столичных элитных квартир составляет почти $755 млн или 43,7 млрд рублей», - отмечают аналитики.

Стоимость самого дорого предложения - $30 млн (без учета особняков и среди квартир в открытой продаже). Это пентхаус площадью 600 кв. м вблизи Патриарших прудов.

Самое дешевое предложение из первой сотни оценивается в $2,62 млн. Это квартира площадью 89 кв. м в Хамовниках.

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Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Виктор КУДИНОВ.