"Русагро" ощиплет "Дальневосточную птицу"

Федералы готовятся поглотить местного производителя курятины

Группа компаний «Русагро», реализующая в Приморском крае крупный свиноводческий проект, вернулась к идее диверсификации бизнеса в регионе за счет производства курятины. При этом наиболее вероятным выглядит вариант не выстраивания бизнеса «с нуля», а поглощения ООО «Дальневосточная птица», созданного на базе активов обанкротившейся группы компаний «Михайловский бройлер».

О планах направить на запуск производства куриного мяса в Приморском крае 12 млрд рублей генеральный директор группы «Русагро» Максим БАСОВ заявил на недавней встрече с врио губернатора Приморья Андреем ТАРАСЕНКО. По ранее озвученным данным, мощность производства может составить 80–100 тыс. тонн в год.

Кому-то придется уступить

На запрос Деловой газеты «Золотой Рог» о том, что будет представлять из себя проект, в группе «Русагро» на данный момент не ответили. Однако источник на рынке сообщил, что федералы рассматривают возможность приобретения действующего производства. «Двум игрокам на локальном рынке не выжить, поэтому если «Русагро» сдержит свои обещания, то местному игроку придется либо продаться, либо вылететь в трубу», - говорит источник.

В настоящее время потребности Приморья в охлажденной курице закрывает группа компаний «Дальневосточная птица», большая часть замороженной продукции поступает из центральных регионов страны. Ближайшая птицефабрика конкурентов находится в Приамурье - «Амурский бройлер». Ранее бизнесом «Михайловского бройлера» интересовался холдинг «Белая птица», один из крупнейших российских вертикально интегрированных производителей мяса бройлера и комбикормов (активы в Белгородской, Курской и Ростовской областях). Но после непродолжительных переговоров в «Белой птице» решили не выходить на приморский рынок.

Весной 2015 года активы «Михайловского бройлера» перешли под контроль структур экс-депутата Госдумы Эдуарда ЯНАКОВА примерно за 2 млрд рублей, а через год на их базе были созданы две новые компании - ООО «Дальневосточная птица» и ООО «Торговый дом «Дальневосточная птица». После этого на рынок вышла продукция под маркой «Дальневосточная птица».

Досье "Золотого Рога": В структуру группы компаний «Михайловский бройлер» (головная компания – ЗАО «Михайловский бройлер») входили АО «Торговый дом «Михайловский», АО «Продис» (Владивосток, официальный дистрибьютор «Михайловского бройлера») и три птицефабрики: «Михайловская», «Надеждинская» (обе - Приморский край) и «Хабаровская» (Хабаровский край). В целом предприятия могут выпускать 45 тыс. тонн мяса птицы в год. География поставок продукции фабрики включала Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую и Амурскую области, Еврейскую автономную область, Якутию. ООО «Торговый дом «Дальневосточная птица» зарегистрировано 31 мая 2016 года, ООО «Дальневосточная птица» - 8 июня 2016 года. Уставный капитал обеих компаний – 10 тыс. рублей, адрес - г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 3, каб. 2. Генеральным директором компаний является Алексей Сенников, а единственным владельцем – гендиректор московского ООО «Флагман» Александр ЛОСКУТОВ (1% напрямую, 99% - через московское ООО «Оркитмил»).

Владелец «Дальневосточной птицы» сразу же вложился в модернизацию производства, что быстро принесло первые плоды. «С начала года в крае произведено почти 30 тыс. тонн куриного мяса. Рост к уровню прошлого года составил более 50%», – сообщали в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья в ноябре прошлого года.

«Сейчас птицефабрика имеет около 1,7 млн бройлеров. Производственную мощность компании обеспечивают две площадки: одна – в Надеждинском районе, которая обеспечивает яйцом, и площадка в поселке Заводской, где получают непосредственно мясное сырье. Также ООО «Дальневосточная птица» располагает собственным комбикормовым заводом. В настоящий момент продукция фабрики представлена не только на рынке Приморья, но и в Хабаровском крае», - пояснял генеральный директор ООО «Дальневосточная птица» Алексей Сенников.

В свою очередь Андрей Тарасенко во время посещения предприятия обмолвился о перспективе формирования государственного заказа на поставку продукции «Дальневосточной птицы». При этом принципиально важно, по мнению главы региона, установить доступную цену на мясо птицы и яйцо для населения. «Будете давать оборот – будем поддерживать. Развитие сельского хозяйства сейчас в приоритете для края», – заявил глава региона.

Стоит отметить, что владелец «Дальневосточной птицы» г-н Лоскутов в начале 2017 года стал собственником ООО «Надеждинская птица» (пос. Новый) и ООО «Приморская зерновая компания» (Владивосток), выкупив бизнес у Михаила МЕСНЯНКИНА.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», уже в 2016 году «Дальневосточная птица» вышла на прибыль – 16,858 млн рублей при годовой выручке 347,152 млн рублей.

Соя пригодится

По данным Росстата, в 2016 году в России было произведено 4,62 млн тонн мяса птицы. По итогам 2017 года ожидалось 4,85 млн тонн. При этом высокий уровень насыщения рынка курятины создает условия для жесткой конкурентной борьбы. Сохраняется тенденция ухода с рынка ряда неэффективных предприятий. Цены, которые сегодня сформировались на рынке, для средних и небольших предприятий оказываются неприемлемыми, и зачастую ниже тех, которые возможны с учетом экономических затрат на производство.

«Рынок мяса птицы близок к насыщению. Для предотвращения кризиса перепроизводства необходимо наращивать экспорт, но этому мешает относительно высокая себестоимость российской продукции из-за высокой цены соевого шрота (используется в виде основы для различных комбикормов – Прим. авт.)» - говорят в «Черкизово» (бренд «Петелинка»).

У «Русагро» в Приморье имеется соевый шрот собственного производства. «В Приморье у нас три бизнеса на сегодняшний день. Мы вместе с Василием Ивановичем ПОПОВЫМ владеем «Приморской соей», которая сейчас работает с рекордными показателями, и будет работать дальше. У нас здесь компания «Примагро», где мы занимаемся растениеводством. Мы значительно увеличили производство. Тот урожай, который получил в прошлом году Приморский край по сое и кукурузе, в том числе и наша заслуга. Дальше будем увеличивать – в этом году планируем засеять примерно 68 тыс. гектаров», - сообщил Максим Басов.

Андрей Тарасенко, живо заинтересовавшийся соевым проектом, пообещал «Русагро» содействие в реализации проекта по выпуску соевого шрота.

«Мы сегодня получили «добро» на строительство агропорта. То есть государство выделяет средства. Строительство у воды (в порту – «ЗР»), примерно, как на сегодняшний день группа компаний «Содружество» работает по сое. Если вы готовы поставлять соевый изолят – мы вам даем возможность в порту Находка. Государство строит весь причальный фронт и так далее. Есть рыбный порт. Славянка та же самая. Вот три места, где мы будем думать о том, чтобы поставить соевый изолят», - Андрей Тарасенко.

Одним из перспективных рынков для приморской курятины является Япония, что явно учитывают в «Русагро». Еще в декабре 2016 года в Токио было подписано соглашение между «Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» и компаниями Mayekawa и Marubeni по расширению производственных мощностей «Михайловского бройлера» (читай – «Дальневосточная птица») и организации экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Но дальше намерений, как это часто бывает в случае с японским бизнесом, пока дело не пошло.

«Русагро» не стесняется

Максим Басов на встрече с Андрееем Тарасенко напомнил, что «Русагро» уже реализует на территории опережающего развития (ТОР) «Михайловская» свиноводческий проект стоимостью 29 млрд рублей.

«Всего будет построено семь комплексов по 3 тыс. свиноматок каждый, а также современный элеватор, комбикормовый завод и убойный цех. Уже в мае этого года будут завезены племенные свиньи, на полную мощность предприятие выйдет в начале 2020 года», - сказал г-н Басов.

Инвестор уже обратился к властям региона с просьбой о строительстве дополнительного участка дороги протяженностью 4,5 км к селу Абрамовка в Михайловском районе. Для этого ему необходимо заключить соглашение с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (управляющая компания, которая определена правительством РФ для управления территориями опережающего развития и Свободным портом Владивосток) и включить строительство дороги в перечень объектов инфраструктуры ТОР «Михайловская».

Андрей Тарасенко поручил профильному вице-губернатору Алексею НЕМКОВУ рассмотреть возможность строительства дополнительного участка дороги.

В планах «Русагро» также строительство комбикормового завода мощностью 300 тыс. тонн в год и зернохранилища на 60 тыс. тонн. Кроме того, планируется ввести убойное производство мощностью 550 тыс. голов в год. Проект по производству свинины реализуется в рамках программы проектного финансирования. Кредитором является Альфа-банк.

«Русагро» также анонсировала возможность инвестиций минимум $1 млрд в новый проект по переработке молока в Приморье. «Мы видим, что потенциал Приморья с точки зрения молочного животноводства бесконечный», - заявил основной владелец группы «Русагро» Вадим Мошкович в прошлом году на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

На III Восточном экономическом форуме глава «Русагро» Максим Басов и тогда еще губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ подписали соглашение о реализации инвестпроектов по строительству молочных комплексов в Приморском и Хабаровском краях с поголовьем крупного рогатого скота до 40 тыс. голов. Объем инвестиций в проект оценивался в 30 млрд рублей. Планируется создание 1 тыс. рабочих мест. «Сейчас доля молока собственного производства на рынках края составляет 40%, мы планируем увеличить ее до 70%», – говорил г-н Миклушевский.

Досье "Золотого Рога":

«Русагро» - третий по объему производства игрок на российском рынке сахара с долей в 14%, второй производитель свинины (5,3%), входит в пятерку крупнейших производителей майонеза и маргарина. Группа объединяет более 35 сельхозпредприятий, 9 сахарных заводов, маслоэкстракционный завод и жировой комбинат. Группа контролирует 665 тыс. га земли.

Основным владельцем компании является ее основатель Вадим МОШКОВИЧ (70,7%). В настоящее время «Русагро» строит в Приморском крае крупный агропромышленный кластер, включающий производство свинины. На первом этапе компания планирует заместить на дальневосточном рынке импортную свинину и свинину, которая поставляется из других регионов России. На следующем этапе реализации проекта «Русагро» планирует начать экспорт продукции, в том числе в Китай.

Олег КЛИМЕНКО.