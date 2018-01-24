Без вины коррупционер

За неуведомление прежних работодателей о приеме на работу в бизнес-структуру бывшего госслужащего грозит штраф размером до 500 тыс. рублей

С 1 января в России официально появился свой реестр коррупционеров - соответствующий закон подписал президент Владимир ПУТИН. В список попадут чиновники, уволенные в связи с утратой доверия. В течение пяти лет в реестре будут храниться их личные данные, название организации или госоргана, где они работали, и занимаемая должность.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», в Приморье широкого резонанса жалобы от компаний, к которым были применены меры прокурорского реагирования по соблюдению антикоррупционного законодательства, не получили. Молчат и общественные организации. В неформальных комментариях представители бизнеса Приморья говорят, что с прокуратурой никто ссориться не желает, легче заплатить и забыть, даже если представления этого госоргана не обоснованны. Тем паче штрафы часто снижают в несколько раз.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марины ШЕМИЛИНОЙ, в 2017 году удалось сделать главное - внести изменения в Закон «О прокуратуре». Таким образом, все прокурорские проверки следуют четкому регламенту. Предмет каждой из проверок строго определен, и расширять его в ходе соответствующих мероприятий запрещено.

«Вместе с тем напоминаем всем предприятиям, которые принимают на работу бывших государственных и муниципальных служащих, за неуведомление об этом факте их прежнего работодателя в течение 10 дней, последует серьезный штраф», - говорит Марина Шемилина.

Кстати, извещать о том, что берут на работу бывших чиновников, теперь должны будут, в частности, и адвокаты, и нотариусы.

Контора пишет

Прокуратура Приморского края целым рядом надзорных мероприятий настойчиво напоминает бизнесу, что антикоррупционные меры обращены и в его сторону. В целом по всем госструктурам и бизнесу только за первую половину 2017 года (результаты ушедшего года находятся еще в работе) органы прокуратуры края выявили свыше 4,5 тыс. нарушений закона, по инициативе прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечено 505 должностных лиц.

Столь пристальный контроль позволяет выявить факт увеличения сумм взяток как таковых, которые в большинстве своем берут как раз сотрудники государственных органов, находясь на своем рабочем месте. Средний размер дачи взяток возрос с 305 тыс. рублей (в 2016 году) почти до 3 млн 929 тыс. рублей (в середине 2017 года), средний размер получения взяток – с 30 тыс. рублей до 3,3 млн рублей, посредничества во взяточничестве – почти до 2 млн рублей. В целом средний размер взяточничества (дача, получение и посредничество) увеличился со 152 тыс. рублей до 3 млн рублей.

Руководствуясь логикой, что взятки вхожи во все сферы жизни, прокуратура Приморского края продолжает активно проверять бизнес. Но за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывших государственных или муниципальных служащих по инициативе прокуроров за первое полугодие 2017 года 24 лица привлечены к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ (15 - должностных лиц, 9 - юридических лиц). Виновным назначены штрафы на общую сумму свыше 1 млн рублей.

Угадай «волну»

Как говорят эксперты, прокурорские проверки идут «волнами» и пока не затронули большой перечень приморских компаний. Принципиальные бизнесмены пытаются бодаться и полагают, что мерам прокурорского реагирования можно противостоять. Но подавляющее большинство соглашаются платить штрафы за неуведомление о принятии на работу государственного служащего, правда, иногда забывают выполнить предписания прокуратуры. Платят штраф и вновь не уведомляют.

Наложение штрафа от 100 до 500 тыс. рублей на компанию и от 20 до 50 тыс. рублей на должностное лицо ждет тех (а малому и микробизнесу здесь снисхождения нет), кто не сообщил должным образом о приеме на работу бывшего госслужащего его прежнему работодателю.

По сложившейся судебной практике, штрафы снижают несколько раз. Кодекс Административных правонарушений позволяет при смягчающих обстоятельствах – плохом финансовании положении предприятия, социальной нагрузке, которую несет бизнес, первичном правонарушении - применить меньшие суммы штрафа для компании. Но данная норма не распространяется на должностное лицо, несмотря на наличие детей, иждивенцев и т.д. В итоге штраф на компанию снижается до 50 тыс. рублей, на должностное лицо применяют минимальный – 20 тыс. рублей. Как отмечают в неформальных комментариях представители бизнеса Приморья, такие деньги они воспринимают в качестве «откатов», и радуются, что после оплаты от них «отстают» соответствующие структуры, и воспринимают данные проверки как лишний повод пополнить бюджет.

Кроме того, теперь каждая даже маломальская компания с одним или тремя сотрудниками должна иметь кодекс по противодействию коррупции и разработать специальные внутренние документы-формуляры, где будет четко расписано, как тот или иной работник должен противостоять даче взятки и, соответственно, ее получению в свои руки. Кстати, повторная прокурорская проверка, выявляющая несоответствие документов, может повлечь штраф, пусть не такой драконовский как 100 или 500 тыс. рублей, но 40 тыс. рублей вполне могут обязать выплатить.

Так, в целях устранения выявленных нарушений требований ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции» прокуратура Приморского края за первое полугодие 2017 года вынесла 376 представлений. 148 виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Во «всемирной паутине» вполне можно найти «Кодекс этики и антикоррупционного поведения работника, Положение о конфликте отношений по вопросам противодействия коррупции», но все они должны быть адаптированы к деятельности каждой конкретной организации», - советует президент Дальневосточной палаты налоговых консультантов Галина ТКАЧЕНКО.

Юрисконсульт одной из страховых компаний во Владивостоке соглашается, что по Федеральному закону «О противодействии коррупции» существуют нормы, которые обязывают каждое предприятие предпринимать меры по борьбе со столь неприятным явлением. «Как будто бы все понятно, цель, вроде, благородная. Такая работа у прокурорских работников: искать нарушения, а остальных - пытаться эти нарушения исправлять. А по сути, все к этому относятся формально. Легче исправить положения и документы, и забыть, чем обжаловать обоснованность претензий. Хотя бюрократической волокиты подобные запросы, безусловно, прибавляют, как например, требование о предоставлении информации в прокуратуру по воинскому учету о сотрудниках призывного возраста, по каждому факту - кто принят на работу, кто уволен», - делится опытом юрисконсульт.

Антикоррупционная фантасмагория

По привлечению работодателей, принявших на работу прежних государственных служащих, складывается настоящий триллер, особенно, что касается бывших военных, сотрудников органов внутренних дел и др. В их трудовых книжках написана лишь должность «сотрудник» или служащий воинской части определенного номера.

Начнем с того, что работодатели не имеют права выведывать, какие функции их новый сотрудник выполнял на своем прежнем месте работы и его точную должность, и здесь директор компании оказывается перед дилеммой, надо ли формировать сообщение в эти ведомства? Например, новый работник сегодня оформлен охранником или его должностные обязанности, напротив, далеки от вопросов безопасности, а тем паче контрактов по гособоронзаказу.

Согласно логике закона, именно сам сотрудник, который в течение предшествующих двух лет занимал должности на государственной (муниципальной) службе, должен уведомлять нового работодателя о том, что он проходил службу в органах государственной власти, в том числе и вооруженных силах, а также в органах внутренних дел, ФСБ и других подобных ведомствах. Это прямо указано в разъяснениях Минтруда за 2012, 2015, 2016 гг.

Как замечает директор НП «Дальневосточная палата налоговых консультантов» Игорь ТКАЧЕНКО, если человек не уведомил работодателя о факте своей прежней работы, и последний не имеет конкретной информации о должности сотрудника, которую он замещал, то не образуется состав правонарушения. И в данной ситуации работодателя не должны привлекать к ответственности. Подобное утверждение подкреплено постановлением Пленума Верховного суда РФ № 46 от 28 ноября 2017 года, объясняющим применение статьи 19.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Поэтому после такого разъяснения получать на оплату штрафы даже в 50 тыс. рублей - на предприятие и 20 тыс. - на должностное лицо – нонсенс.

По словам Игоря Ткаченко, судьи и прокуратура иногда пеняют на анкетирование при трудоустройстве. Многие помнят этот юмористический триумвират, принятый для советского анкетирования «не привлекался, не состоял, не участвовал». Сегодня в условиях рыночной экономики это перестало быть обязательным условием приема на работу.

В данном случае органы прокуратуры могут задать вопрос - почему работодатель сам не обратился в УВД или другие органы и не выяснил должность своего нового сотрудника? Но не существует нормы права, по которой работодатель обязан проводить такое расследование. Да, статья 164 Трудового кодекса говорит, что работник при приеме на работу должен предоставить трудовую книжку, определенный перечень документов – ИНН, страховое свидетельство, документы о браке и детях, для получения социальных вычетов. И работодатель на основании выше обозначенных документов должен с работником заключить договор. Требования о справке, где точно должна быть указана должность нового сотрудника в случае его прежней занятости в системе государственного правопорядка или вооруженных силах, не существует.

Насколько свидетельствует правоприменительная практика в Приморье, мировые суды еще не восприняли постановления Пленума Верховного суда, и их решения о наказании работодателей, оштрафованных без наличия факта правонарушения, будут отправляться на апелляцию.

Яна МАЛЬЦЕВА.