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"РусГидро" заказало анализ дальневосточных "энергодочек"
ПАО «РусГидро», перехватившее бразды управления дальневосточной энергетикой у ПАО «РАО ЭС Востока», наняло британскую аудиторско-консалтинговую компанию Ernst&Young для разработки и пилотного внедрения мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности дальневосточных энергокомпаний, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Разработанные аудитором мероприятия должны быть включены в программу повышения эффективности холдинга «РАО ЭС Востока» до 2020 года и с перспективой до 2025 года.
Ernst&Young предстоит проанализировать работу 12 компаний: ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК), АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК), АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК), ПАО «Якутскэнерго», ПАО «Магаданэнерго», ПАО «Камчатскэнерго», ПАО «Сахалинэнерго», АО «СахаЭнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «ЮЭСК», АО «Чукотэнерго», а также ПАО «Передвижная энергетика» (Москва).
Как сообщает "Интерфакс", по итогам работы должны быть определены мероприятия по улучшению управления эксплуатацией оборудования, ремонтной деятельностью, производственным персоналом, запасами.
Согласно техзаданию, аудитор проанализирует уровень аварийности оборудования и установит степень влияния этого фактора на финансовые показатели, оценит загрузку персонала, определит причины отклонения фактической численности персонала от нормативной. Консультанту также предстоит провести анализ влияния решений «Системного оператора» на технико-экономические и финансовые показатели работы станций, подготовить мероприятия по сокращению затрат на водопользование и потребление электрической и тепловой энергии на собственные нужды, провести анализ исполнения ремонтной программы в денежном и натуральном выражении с динамикой за последние пять лет и разработать мероприятия по ее совершенствованию.
Планируется, что разработанные Ernst&Young мероприятия будут первоначально внедрены на одной из «пилотных» станций на Дальнем Востоке.
«РусГидро» планирует ввести новую организационную структуру для своих компаний на Дальнем Востоке с 1 апреля. В исполнительном аппарате компании будет создан дивизион «Дальний Восток», после чего управление энергетикой Дальнего Востока перейдет от «РАО ЭС Востока» непосредственно в материнскую компанию. Зимой 2017 года «РусГидро» намерено закрыть сделку с банком ВТБ по докапитализации на 55 млрд рублей, деньги будут направлены на рефинансирование задолженности дальневосточных энергокомпаний, которая превышает 100 млрд рублей.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
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