"Невада" не спешит в Приморье

Ретейлер занят более масштабными проектами в Хабаровском крае

Группа компаний «Невада» (Хабаровск) не торопится переводить свой бизнес в Приморье, на что явно надеялись местные власти. Инвестор вернулся к планам построить в Хабаровске торгово-развлекательный комплекс с аквапарком общей стоимостью более 5 млрд рублей, а проект в Приморье находится в вялотекущем состоянии в ожидании инфраструктурной поддержки, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В конце прошлого года руководство ГК «Невада» заявило, что решило свернуть все проекты в Хабаровске на сумму порядка 15 млрд рублей, в том числе и по созданию производственно-логистического комплекса на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск» стоимостью 10 млрд рублей, где корейская Meritz также должна была выступить в качестве соинвестора, но отказалась от участия из-за позиции, занятой мэрией Хабаровска.

«Мы («Невада») свернули все планируемые к реализации проекты в Хабаровске, в том числе и проект логистического комплекса, на общую сумму порядка 15 млрд рублей. Позиция именно городских властей создает неблагоприятную для развития инвестпроектов среду и вообще не ориентирована на инвесторов», - пояснял руководитель и совладелец ГК «Невада» Юрий ЕГОРОВ.

Вице-премьер в ДФО Юрий ТРУТНЕВ ожидаемо жестко отреагировал на информацию о неэффективной работе городских властей с инвесторами, из-за чего ТОР «Хабаровск» мог потерять крупный проект.

«Конфликт с властью исчерпан. Были найдены компромиссные решения», - пояснила руководитель направления по связям с общественностью и корпоративной культуре сети гипермаркетов «Самбери» (входит в ГК «Невада») Ольга ЕГОРОВА.

По озвученным данным, сдать торговый комплекс планируется в 2018 году. Площадь ТРК составит порядка 70 тыс. кв. м, под аквапарк запланировано 6 тыс. кв. м. Проходимость - до 2 тыс. человек в сутки.

Досье "Золотого Рога": Группа компаний «Невада» специализируется на розничной торговле под брендом «Самбери». Это крупнейшая розничная сеть на Дальнем Востоке, которая насчитывает 23 гипермаркета в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане, Владивостоке и других городах. ГК «Невада» планирует к 2023 году инвестировать 10 млрд рублей в строительство производственно-логистического комплекса на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск». Ожидается, что создание комплекса займет порядка пяти-семи лет.

Юрий Егоров пояснял, что «Невада» в перспективе намерена сконцентрироваться на реализации проектов в соседнем Приморье.

Напомним, что еще на первом Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре 2015 года губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ подписал соглашение с ООО «Невада-Восток», заявленным как «якорный резидент» ТОР «Надеждинская».

В настоящее время резидентами ТОР «Надеждинская» являются 14 компаний, реализующие проекты с объемом инвестиций 11,3 млрд рублей. В числе первых земельные участки для реализации инвестпроектов получили ООО «Невада-Надеждинская», ООО «ЭкоСтар-Фэктори», АО «ПЛК «Примкондитер», ООО «Инмаекс Логистик» и ООО «Инноватика».

Планируется, что «Невада-Надеждинская» построит в ТОР «Надеждинская» логистический комплекс с предприятием общественного питания по производству полуфабрикатов и готовой продукции. Объем инвестиций по проекту заявлен в более чем 1,6 млрд рублей. Новый комплекс будет ориентирован на внутренние нужды компании в Приморском крае, что позволит оптимизировать издержки (в перспективе «Невада» планирует увеличить число своих фирменных супермаркетов «Самбери» в Приморье до 15-20).

Владимир Миклушевский отмечал, что федеральный и краевой бюджеты финансируют создание необходимой инженерной и дорожной инфраструктуры, а задача инвесторов – вложить средства в создание ответствующих производств.

По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», в феврале 2016 года в с. Вольно-Надеждинском Приморского края было зарегистрировано ООО «Невада-Надеждинская» с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Учредителем нового юрлица стало хабаровское ООО «Невада-Восток» (43,7% контролирует основатель ГК «Невада» Юрий Егоров). В августе 2016 года «Невада-Надеждинская» получила статус резидента ТОР «Надеждинская» сроком до 2085 года.

По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», проект в Приморье сдерживает как раз отсутствие сопутствующей инфраструктуры. В 2016 году из бюджета Приморского края на строительство объектов водоснабжения и водоотведения в рамках инженерной инфраструктуры ТОР «Надеждинская» и «Михайловский» было выделено более180 млн рублей, сообщала пресс-служба администрации региона. В реализации проектов участвует КГУП «Приморский водоканал», которое ведет проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по строительству сетей водоснабжения, канализации и очистных сооружений. Для надежного водообеспечения потребителей на ТОР «Надеждинская» предусмотрено сооружение двух водоводов, каждый диаметром 400 миллиметров.

Но это только то, что касается водоотведения. Известно, что АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ДРСК, входит группу «РусГидро») в прошлом году начало закупки оборудования для строительства электросетевой инфраструктуры ТОР «Михайловский». Начало строительно-монтажных работ запланировано на первый квартал 2017 года.

Об электрификации ТОР «Надеждинская» данных пока нет. Ранее озвучивалось, что объем энергоснабжения площадки составит до 100 МВт, водоснабжения и водоотведения – до 160 кубометров в час, газоснабжения – до 14 тыс. кубометров в час.

«Запланировано проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства, строительство станции обезжелезивания воды. Планируем начать строительство в июле, завершить - в четвертом квартале 2017 года. За это время будет построена автомобильная дорога Зима Южная – Раздольное – Хасан на участке Зима Южная – Новый – Де-Фриз, торги намечены на май (2016 года)», - рапортовал год назад губернатору Приморья директор краевого департамента промышленности Сергей КОВАЛЕВ.

«Мы рассчитываем, что проекты снизят наши издержки на четыре-пять процентов, это достаточно существенно. Думаем, что вложения окупятся за пять лет», - заявил Юрий Егоров чуть более года назад на совещании с резидентами ТОР в Хабаровском крае, которое прошло под председательством Юрия Трутнева. Пора переходить к конкретике?

Олег КЛИМЕНКО.