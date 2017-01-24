Во Владивостоке орудуют мошенники, представляющиеся работниками прокуратуры

Они звонят и предлагают перечислить деньги или купить дорогие подарки, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Надзорное ведомство предупреждает, что на территории города Владивостока в последнее время возобновились мошеннические действия, совершаемые от имени прокурорских работников.

Так, неизвестные лица звонят по телефону и, представляясь руководителями прокуратур, просят перечислить деньги на указанные ими телефонные номера, а также приобрести дорогостоящие подарки.

В частности, на прошлой неделе, в краевом центре зафиксирован такой случай мошеннических действий неизвестного лица, который представился первым заместителем прокурора Первореченского района г. Владивостока.

Телефонные звонки с такими «деловыми» предложениями и просьбами приобрести дорогостоящий алкоголь, продукты питания и перевести деньги на номера мобильных телефонов являются преступными действиями мошенников.

По факту произошедшего уже инициирована доследственная проверка для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, мошенничество.

В случаях поступления подобного рода звонков и сообщений не следует идти на поводу у мошенников, а необходимо обратиться с заявлением в ближайшие отделы полиции или дежурную часть УМВД России по Приморскому краю.

Иван КРЫШАН.