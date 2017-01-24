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В Свободном порту Владивосток китайская компания "Жуньда" запустит деревообрабатывающее производство
Производство фанерных и OSB плит, опалубочной фанеры будет запущено в Приморском крае весной 2017 года. Инвестиционный проект общей стоимостью 154,4 млн. рублей будет реализован китайской «Деревообрабатывающей компанией Жуньда», пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Деревообрабатывающая фабрика будет располагаться на территории Уссурийского городского округа. В рамках проекта инвестор отремонтирует цех и установит производственные линии по изготовлению шпона, фанерных и ориентированно-стружечных панелей. В планах компании расширить географию поставок продукции как в Приморском крае, так и на территорию всего Дальнего Востока. Предполагается, что благодаря проекту удастся обеспечить производство импортозамещающей продукции и обеспечить создание 167 рабочих мест, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока.
Реализация данного инвестиционного проекта позволит повысить эффективность лесопользования в регионе, а также вовлечь в хозяйственный оборот низкосортную и мало востребованную древесину. Круглый лес будет поставляться из лесных хозяйств Кировского, Чугуевского и Красноармейского районов.
«В наших планах наладить производство с высоким уровнем рентабельности и конкурентоспособности. Преференции в виде налоговых льгот позволят нам снизить расходную часть бюджета проекта, сократить срок окупаемости до трех лет, а в последующем увеличить объемы выпускаемой продукции», - сказал директор Гу Байцзюань.
В перспективе компания «Жуньда» планирует организацию высокотехнологического деревоперерабатывающего безотходного производства и выпуск современных строительных материалов.
Отметим, сегодня для получения статуса резидента Свободного порта Владивосток подано 15 заявок с участием иностранных компаний на общую сумму инвестиций более 67 млрд. рублей и перспективой создания 1 670 рабочих мест. Статус резидента имеют 8 компаний с иностранными инвестициями на сумму более 63 млрд. рублей и перспективой создания 877 рабочих мест.
С момента реализации федерального закона о Свободном порте Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 232 заявки на общую сумму инвестиций более 297 млрд рублей и перспективой создания более 28 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами СПВ являются 119 компаний с объемом инвестиций на сумму более 183 млрд рублей и перспективой создания более 22 тысячи рабочих мест.
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