Асфальт во Владивостоке кладут и в жару, и в мороз

Несмотря на мороз, во Владивостоке ведется аварийно-восстановительный ремонт дорог. Технология «холодный асфальт» используется в краевом центре уже на протяжении нескольких лет и позволяет ремонтировать дорожное полотно в зимнее время года, при отрицательных температурах наружного воздуха, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Холодный асфальт изготавливается при помощи различных добавок в битум. При производстве ремонтных работ достаточно удалить с дорожного полотна избыточную влагу, после чего можно класть асфальт. Движение автотранспорта возобновляется сразу после окончания работ.

Но ремонт дорог с применением холодного асфальта является дорогостоящим, поэтому аварийно-восстановительные работы ведутся лишь на самых проблемных участках с наибольшей интенсивностью движения. К настоящему времени ремонтные работы завершены по проспекту 100-летия Владивостока, ул. Батарейной, Октябрьской, Коммунаров, Океанскому проспекту, на перекрестке Черемуховой и Харьковской, на ул.Набережной и другим. В ближайшее время восстановительные работы будут проведены по Народному проспекту, ул. Русской, Окатовой и др. А ремонт основных магистралей, внутриквартальных проездов и пешеходных зон начнется с наступлением плюсовых температур.

Для безопасности движения автомобилистов и пешеходов на опасных участках устанавливают дорожное ограждение. На минувшей неделе барьерное ограждение длиной около 70 метров было установлено на ул. Новоивановской.

В центре Владивостока дорожники регулярно восстанавливают декоративное ограждение тротуаров - столбики и цепи, пострадавшие в результате дорожно-транспортных происшествий.

Светлана СМИРНОВА.