В Приморье от "Михайловского бройлера" улетела "Дальневосточная птица"

На упаковках хорошо известной приморцам охлажденной курочки появился новый логотип

Новые собственники бизнеса обанкротившейся группы компаний «Михайловский бройлер» (крупнейший производитель мяса птицы в ДФО) перевели активы в компании, созданные семь месяцев назад. Пока собственно «Михайловский бройлер», входящий в сферу бизнес-интересов опального бизнесмена Игоря БОРБОТА, готовится к ликвидационному процессу, на рынок вышла продукция под маркой «Дальневосточная птица». При этом собственниками нового куриного бизнеса выступают бизнесмены Александр ЛОСКУТОВ (владеет зарегистрированной в Москве компанией «Оркитмил») и Михаил МЕСНЯНКИН, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», в свое время бизнесом «Михайловского бройлера» интересовалась активно осваивающая Приморье группа «Русагро», но договориться о покупке ей не удалось. Весной 2015 года активы «Михайловского бройлера» перешли под контроль структур экс-депутата Госдумы Эдуарда ЯНАКОВА, но в ООО «Дальневосточная птица» (новый оператор куриного направления) следов его присутствия уже нет.

Досье "Золотого Рога": В структуру группы компаний «Михайловский бройлер» (головная компания – ЗАО «Михайловский бройлер», зарегистрировано в качестве юридического лица 29 октября 2002 года) входят АО «Торговый дом «Михайловский», АО «Продис» (Владивосток, официальный дистрибьютор «Михайловского бройлера») и три птицефабрики: «Михайловская», «Надеждинская» (обе - Приморский край) и «Хабаровская» (Хабаровский край). В целом предприятия могут выпускать 45 тыс. тонн мяса птицы в год. География поставок продукции фабрики включает Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую и Амурскую области, Еврейскую автономную область, Якутию. Ближайшая птицефабрика конкурентов находится в Приамурье - «Амурский бройлер». Производственные мощности «Михайловского бройлера» включают площади для содержания родительского стада и ремонтного молодняка, инкубаторный комплекс, площади по выращиванию птицы, убойно-перерабатывающие цеха, комбикормовый завод и цеха, складские помещения.

Из истории вопроса

51% акций ЗАО «Михайловский бройлер» принадлежит ЗАО «Компания Владивосток Девелопмент», структуре, аффилированной с Игорем Борботом. Бизнесмен в настоящее время находится в США и ожидает рассмотрения вопроса о его депортации в Россию, где он проходит по делу о хищении более 4 млрд рублей при строительстве судоверфи «Звезда» в Большом Камне. Зарегистрированным во Владивостоке ООО «Радужный мир» и ООО «Стебник» принадлежит по 24,5% акций. Единственным учредителем ООО «Стебник» является бывший председатель совета директоров «Михайловского бройлера» Петр КУЛАКОВСКИЙ. Отметим, что все эти компании зашли в свое время на лежащий на боку «Михайловский бройлер» с благословения тогдашнего губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА и поступательно развили бизнес. Но в дальнейшем не смогли удержать предприятия группы на плаву.

Тучи над «Михайловским бройлером» начали сгущаться еще в 2013 году. Причинами экономической несостоятельности группы стали нехватка оборотных средств и высокая закредитованность. Обеспечением кредитов выступали офисная и складская недвижимость во Владивостоке и часть производственного комплекса Надеждинской птицефабрики. Мало того, с подачи местных властей в конце 2014 года Управление ФАС по Приморскому краю возбудило в отношении «Михайловского бройлера» дело за необоснованное повышение цен на мясо птицы. На тот момент заместитель гендиректора ЗАО «Михайловский бройлер» Олег МАМАЕВ объяснял, что повышение цен было постепенным, а не произошло в последние месяцы. «К сентябрю мы достигли нормальной стоимости продукции, чтобы частично закрыть провальный экономически 2013 год. С 22 сентября цены у нас не менялись», - пояснял Олег Мамаев.

В первом полугодии 2015 года ЗАО «Михайловский бройлер» значительно снизило выпуск продукции, а ЗАО «Хабаровский бройлер» полностью остановилось.

Как итог, в апреле 2015 года в арбитраж с заявлением о банкротстве «Михайловского бройлера» обратился Газпромбанк, являющийся одним из крупнейших кредиторов компании.

И тут пришел Промсвязьбанк…

По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», Арбитражный суд Приморского края 27 декабря 2016 года открыл конкурсное производство в отношении ЗАО «Михайловский бройлер» сроком на 6 месяцев. Конкурсным управляющим назначена Анна БАДЮКОВА, ранее временный управляющий должника. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства назначено на 27 июня текущего года.

В ранее сформированный комитет кредиторов вошли представитель Промсвязьбанка Олег ВОЛКОВ (представитель собрания кредиторов), Георгий ЯМНЫЙ (представитель ООО «ИнвестМеталлХолдинг») и Юрий РОГОВ (представитель ООО «М.ТрубСталь»). К компетенции комитета кредиторов отнесено принятие решений по всем вопросам, за исключением вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции собрания кредиторов. Как видим, на данный момент процесс банкротства «Михайловского бройлера» контролирует Промсвязьбанк.

Отметим, что суд не рассматривал ходатайство уполномоченного органа о введении в отношении ЗАО «Михайловский бройлер» процедуры банкротства как сельскохозяйственного производителя, поскольку на собрании кредиторов вопрос об этом не рассматривался, временный управляющий также не сделал такового вывода в своем отчете и анализе. «Суд полагает, что в случае наличия таковых признаков собрание кредиторов должника имеет возможность решить вопросы о реализации имущества должника как сельскохозяйственного предприятия», - говорится в определении суда.

Добавим, что 11 января Пятый арбитражный апелляционный суд признал обоснованными и подлежащими включению в третью очередь реестра требований кредиторов ЗАО «Михайловский бройлер» требования ООО «Тихоокеанская лизинговая компания» в размере 29,701 млн рублей основного долга.

Какого цвета птица?

Свет в конце тоннеля зажегся для «Михайловского бройлера» весной 2015 года, когда новым владельцем бизнеса стал Эдуард Янаков. В сентябре 2015 года было зарегистрировано ООО «Агрохолдинг Приморье», единственным учредителем которого выступил Эдуард Янаков. Первоначально «Агрохолдинг Приморье» возглавил Глеб ЗУЕВ, ранее руководивший «Дальполиметаллом», когда тот входил в сферу интересов Янакова. Однако на данный момент у «Агрохолдинга Приморье» другой гендиректор – Евгений СКУБЕЙДИН, он же возглавляет ЗАО «Михайловский бройлер».

ООО «Агрохолдинг Приморье» зарегистрировано во Владивостоке с уставным капиталом 10 тыс. рублей. В составе активов «Агрохолдинга Приморье» также около 80 тыс. га посевных земель.

Новый собственник сразу же озвучил планы по увеличению производства и переработки мяса курицы, при этом ставка делается на сегмент охлажденной продукции, где предприятие наиболее конкурентоспособно.

Спустя почти два года на упаковках хорошо известной приморцам охлажденной курочки появился новый логотип, а в качестве производителя был указан уже не «Михайловский бройлер», а ООО «Дальневосточная птица».

«Наша птицефабрика вступает в новую эру своего развития: идет модернизация, увеличиваются объемы производства. Мы переходим от позиции локального производителя к позиции регионального лидера, что и решили отразить в новом названии нашего бренда. Мы ценим традиции качества, которые были заложены на нашем предприятии, история которого насчитывает уже несколько десятилетий. Поэтому в стилистике мы сохраняем все привычные покупателям элементы бренда «Михайловский бройлер». Стиль упаковки, фирменные цвета остаются такими же, чтобы продукция была узнаваема всеми, кто привык ее покупать. Мы хотим, чтобы потребители в любой части нашего региона находили любимую продукцию, знали о том, что она имеет хорошее качество и знакомый вкус», - приводит слова коммерческого директора АО «Торговый дом «Михайловский» Александра САЛЬНИКОВА PrimaMedia.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», ООО «Торговый дом «Дальневосточная птица» зарегистрировано 31 мая 2016 года, ООО «Дальневосточная птица» - 8 июня 2016 года. Уставный капитал обеих компаний – 10 тыс. рублей, адрес - г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 3, каб. 2. Генеральным директором новых компаний является Михаил ЕФИМЕНКО, а единственным владельцем – Александр Лоскутов (1% напрямую, 99% через ООО «Оркитмил»). Кроме того, было в пос. Новом зарегистрировано ООО «Надеждинская птицефабрика», единственным учредителем которого является Михаил Меснянкин. Интересно, что до появления Александра Лоскутова именно г-н Меснянкин контролировал ООО «Торговый дом «Дальневосточная птица» и ООО «Дальневосточная птица». В настоящее время Михаил Меснянкин владеет ООО «Хабаровская птица», зарегистрированным, опять же, в июне 2016 года все по тому же адресу - г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 3, каб. 2.

Интересно, что Михаил Меснянкин является владельцем и гендиректором ООО «Юридическая компания Центрального федерального округа», зарегистрированного в городе Белгороде. Том самом городе, откуда родом агрохолдинг «Белая птица», об интересе которого к активам «Михайловского бройлера» ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог».

Отметим, что Эдуард Янаков уже имел опыт сотрудничества с Промсвязьбанком. Осенью 2015 года структура «Промсвязькапитала» выкупила у г-на Янакова контрольный пакет акций АО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл». В настоящее время основным акционером дальнегорского предприятия является кипрская Chanam Limited. Новый собственник имеет прямое отношение к экс-сенатору от Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Виктору ПИЧУГОВУ.

Остается напомнить, что в декабре прошлого года АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» и японские компании Mayekawa и Marubeni подписали в Токио соглашение по расширению производственных мощностей «Михайловского бройлера» и организации экспорта в страны АТР. Чей бизнес распробовали японцы, остается только догадываться.

Досье "Золотого Рога":

Агрохолдинг «Белая птица», основанный в Белгородской области, работает по полному производственному циклу. В холдинг входят зерновая компания, завод по производству россыпных комбикормов, 3 репродуктора, инкубаторий, 8 птицефабрик по выращиванию цыплят-бройлеров с общим объемом производства до 110 тыс. тонн птицы в год, комплексное производство по убою и переработке мяса птицы, а также торговый дом.

По данным участников рынка, конечными собственниками холдинга являются братья Алексей и Дмитрий АНАНЬЕВЫ, совладельцы Промсвязьбанка. Банк вначале финансировал проекты «Белой птицы», а затем в число учредителей холдинга вошли структуры группы «Промсвязькапитал» (фонд прямых инвестиций с активами в различных отраслях экономики России).

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Олег КЛИМЕНКО.