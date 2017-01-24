Большинство фигурантов резонансных уголовных дел в Приморье избежали тюремного заключения

Деловая газета «Золотой Рог» продолжает цикл материалов, посвященных 10-летию масштабной декриминализации Приморья. В 2007-2008 годах уголовные дела в отношении чиновников городской и краевой администраций были главным трендом местной политической жизни: казалось, федеральный центр вознамерился раз и навсегда выжечь коррупцию в регионе, сурово наказав тех, кто преступил закон.

Однако вскоре Фемида дала задний ход по отношению ко многим фигурантам уголовных дел, которые отделались условным сроком или символическим штрафом. А кто-то и вовсе пережил черную полосу вдали от Родины… О том, чем кончились громкие уголовные дела конца двухтысячных для обвиняемых, - в сегодняшнем обзоре деловой газеты «Золотой Рог».

Потерял должность - обрел свободу

В российском обществе по-прежнему бытует стереотип, что уголовные дела часто имеют цель отнять у человека деньги, имущество или власть. Увы, но политико-криминальная история Приморья последних 10 лет отчасти подтверждает это утверждение. Достаточно вспомнить процессы в отношении ряда бывших чиновников администрации Владимира НИКОЛАЕВА: после отстранения от должности ВИП-подсудимые или были оправданы, или отделались штрафами и условными сроками. Например, уголовные дела в отношении заместителей Николаева Игоря ГОЛУБЕВА и Яна МАЛЬЦЕВА были прекращены за отсутствием события преступления. Причем Голубев даже успел вернуться к обязанностям вице-мэра еще до ухода «николаевской» команды, а позже судился с администрацией по поводу невыплаты ему заработной платы в период следствия по делу, но безуспешно.

Еще один заместитель Николаева, Владимир ЛЕОНОВ, курировавший деятельность управления муниципального имущества, градостроительства и архитектуры, подозревался в причастности к сделкам купли-продажи земельных участков по заниженной стоимости, в результате которых муниципалитет понес ущерб. Однако суд выяснил, что расчеты стоимости земли выполнялись в мэрии правильно. Осенью 2010 года прокуратура Владивостока направила Владимиру Леонову официальные извинения. Сегодня Леонов известен как один из кураторов социальных программ Владимира Николаева, а в 2016 году он принял участие - правда, безуспешно - в выборах депутатов ЗС ПК. Поучаствовал в последних выборах и другой «николаевский» вице-мэр - вышеупомянутый куратор жилищно-коммунального комплекса Ян Мальцев, который ныне трудится в знакомой для себя отрасли, являясь представителем по региональному развитию саморегулируемой организации НП «ЖКХ-Групп» (среди членов СРО - десятки управляющих компаний Дальнего Востока).

Оправдательный приговор был вынесен и начальнику Управления муниципального имущества, градостроительства и архитектуры (УМИГА) администрации Владивостока Николаю АРЖАНОВУ, но в ноябре 2007-го судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда его отменила. По итогам пересмотра дела Аржанов был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 293 ч. 1 УК РФ, - ему назначили штраф в 80 тысяч рублей, но освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.

Еще один вице-мэр, Константин СТОЦЕНКО, в апреле 2011 года был приговорен к штрафу в 25 тысяч рублей за превышение служебных полномочий, но по двум другим инкриминируемым статьям УК оправдан. Наконец, заместитель главы Владивостока Алан БУДАЕВ, арестованный по делу о махинациях с долгами городских МУПов еще в 2006 году, в борьбе за свободу дошел до Верховного суда, который в марте 2008-го предписал отпустить Будаева из СИЗО под залог в 750 тысяч рублей. В 2009 году Будаева приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

Сам Владимир Николаев, как известно, также избежал заключения в колонии общего режима: назначенные в 2007 году 4,5 года условного наказания по представлению уголовно-исправительной инспекции могли превратиться в реальный срок, но к моменту вынесения такого решения экс-мэр уже находился за рубежом. В мае 2012 года президиум Приморского краевого суда направил представление о замене условного срока Николаеву на реальный на новое рассмотрение, и вскоре опального мэра сняли с международного розыска. Условное наказание к тому моменту истекло. Однако о пересмотре решения Ленинского суда от 24 декабря 2007 года и отмене судимости речи не шло.

И в СИЗО можно быть депутатом

Примеры некоторых «героев» уголовных дел конца 2000-х, которым суд назначил реальный, а не условный срок, доказывают, что жизнь продолжается и в заключении, и после него. Так, бывший депутат ЗС Приморья и директор краевого департамента лицензирования и регулирования отношений в сфере потребительского рынка Леонид БЕЛЬТЮКОВ в конце 2009 года был осужден за получение взятки на 5,5 лет колонии-поселения. Но уже в феврале 2012 года суд счел, что осужденный встал на путь исправления и не нуждается в дальнейшем отбывании основного наказания в виде лишения свободы. По сведениям «ЗР», после досрочного освобождения господин Бельтюков работает в качестве консультанта в избирательных кампаниях разного уровня.

Давно дышит воздухом свободы и бывший вице-губернатор Приморья Александр ШИШКИН - владелец того самого «коврика с Гарантом». Напомним, в июле 2007 года чиновник был задержан при получении взятки в размере 1,2 млн рублей, а впоследствии приговорен к девяти годам лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей. Однако очевидцы видели Шишкина разгуливающим по улицам Владивостока задолго до истечения обозначенного срока.

Труднее далось досрочное освобождение депутату ЗС ПК четвертого созыва Дмитрию МУДРОВУ, который был арестован в 2007 году по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и растрате. В декабре 2009 года Мудров был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей. В период «отсидки» за хорошее поведение заключенного перевели на облегченные условия отбывания наказания, но ходатайство об условно-досрочном освобождении суды удовлетворили далеко не с первой попытки. На свободу политик вышел только в мае 2012 года, проведя за решеткой в общей сложности пять лет и два месяца.

Добавим, что дочь экс-депутата сняла короткометражный фильм о предпринимателях, не сломавшихся в заключении, где главными героями стали сам Дмитрий Мудров и экс-директор управляющей компании «Эгершельд» Вадим ГЛАЗУНОВ, о котором будет сказано далее. В нем оба политика призывают искать причины всего, что происходит с человеком, в самих себе.

- Каждый человек проходит свои испытания. И только от человека зависит, сплющит ли его то давление, которое он испытывает, или оно даст ему возможность переродиться и сделать из своей жизни что-то хорошее. Мне очень повезло: меня поддерживала и ждала вся моя семья. Жена приложила очень много усилий, чтобы вытащить меня. Меня ждали мои дети, мои родители. Это самое главное, - рассказал Мудров в документальном фильме.

- Даже находясь в СИЗО, Мудров не бросал территории края, которые были закреплены за ним как за депутатом. По возможности мы контактировали с ним, я работал с его помощниками, давал им поручения, - рассказывает деловой газете «Золотой Рог» депутат ЗС ПК Владимир БЕСПАЛОВ, в созыве 2006-2011 годов руководивший фракцией КПРФ. - В судебном процессе я выступал в качестве свидетеля защиты. На мой взгляд, Мудрова кто-то подставил.

Добавим, что вскоре после ареста Законодательное Собрание ходатайствовало об изменении меры пресечения Дмитрию Мудрову на более мягкую. Инициированное Владимиром Беспаловым обращение было поддержано абсолютным большинством депутатов, однако арестованный депутат остался в следственном изоляторе до конца процесса.

Показательным является уголовное дело в отношении экс-спикера Законодательного Собрания Евгения ОВЕЧКИНА, который в апреле 2012 года был помещен под домашний арест по делу о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, совершенном в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ). Оставив должность председателя ЗС ПК, политик тем не менее не спешил отказываться от депутатского мандата, несмотря на увещевания однопартийцев. Спустя полгода следствие смягчило меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде, а в 2013-м расследование и вовсе приостановили из-за болезни экс-спикера. Вскоре на Овечкине испытали новую законодательную норму о запрете чиновникам и депутатам владеть акциями иностранных компаний: краевой парламент не без труда, но все же проголосовал за лишение Овечкина депутатских полномочий. А через полгода после лишения мандата прекратилось и уголовное дело - за истечением срока давности.

УК сменил на УК

…31 августа 2010 года депутат Думы Владивостока Вадим Глазунов вместе с друзьями и коллегами совершал прогулку на катере по акватории краевого центра. Непринужденный отдых закончился после того, как на катер пожаловали сотрудники силовых структур, арестовавшие Глазунова и еще одного депутата гордумы, Сергея СЫЧЕВА. Народным избранникам инкриминировали покушение на хищение чужого имущества путем обмана в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Проведя четыре месяца в СИЗО, Глазунов вышел на свободу под залог, но ненадолго: в декабре суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Оба фигуранта полностью признали вину и согласились с предъявленным обвинением. Отсидев полтора года, теперь уже бывший директор УК и депутат был условно-досрочно освобожден.

«Я оказался на свободе. Друзья отвернулись, забрали компанию. Семья ушла. Но надо найти в себе определенные силы. Уже полтора года я работаю, борюсь, создаю новое, созидаю. Что-то получается, что-то не получается», - рассказывал впоследствии Вадим Глазунов.

Увы, получилось не всё: в 2015 году Глазунов вновь попал в поле зрения силовиков - теперь уже в связи с умышленным причинением вреда здоровью одному из жильцов обслуживаемого УК «Эгершельд» дома. Добавим, что еще до «ходки» Вадим Глазунов был известен тем, что откусил ухо своему заместителю в «Эгершельде» Владимиру НИКИТИНУ. Однако оба участника конфликта тогда избежали ответственности.

С Гудзона выдачи нет

В особую категорию ВИП-уголовников можно отнести тех, кто избежал неприятных моментов благодаря отъезду из России. Можно даже выделить две волны «исхода» сильных мира сего из Приморья, связанных с уголовным преследованием.

Спусковым крючком для первой на рубеже 2006-2007 годов стало так называемое «дело контрабандистов», в числе фигурантов которого оказались приморский сенатор Игорь ИВАНОВ и депутат краевого парламента, крупный бизнесмен Геннадий ЛЫСАК. Оба успешно скрылись за границей, причем Лысак при этом не отказывался от депутатского мандата вплоть до 2011 года. Всего по данному делу в международный розыск объявили около 20 человек.

Чуть позже был вынужден покинуть Родину еще один депутат ЗС ПК, президент ЗАО «ДВ Стройсвязькомплекс» Юрий СТЕПАНЧЕНКО (являлся одним из фигурантов «дела Мещерякова», но впоследствии удостоился отдельного производства. - Прим. автора). В Америку уехал и экс-директор Дальневосточного центра судостроения и судоремонта Игорь БОРБОТ - но уже в составе «второй волны» эмиграции из Приморья, последовавшей вскоре после смены губернатора. Фигурант дела о хищениях при строительстве судоверфи «Звезда» был задержан американскими властями весной минувшего года, однако вопрос о его депортации не решен.

- Я на сто процентов уверен, что Борбота России не выдадут. Думаю, что в обмен на невыдачу он сдаст имена всех российских чиновников, которые вместе с ним участвовали в хищении бюджетных средств. Американцам выгодно иметь такую информацию. К тому же российская сторона не всегда предоставляет документы, необходимые для выдачи. Да и не всем здесь нужно, чтобы беглые чиновники и депутаты рассказывали все, что знают, российским следователям, - скептически оценивает возможность возвращения экс-директора ДЦСС Николай Марковцев, приводя в пример Юрия Степанченко.

Досье "Золотого Рога": Юрий Степанченко был задержан иммиграционной службой США в конце 2009 года, но окружной суд Нью-Йорка впоследствии отказался депортировать его в РФ из-за того, что российская прокуратура РФ не представила в США материалов, доказывающих его вину. Депутатских полномочий Степанченко не слагал вплоть до завершения работы четвертого созыва ЗС ПК. Почти 10 лет политик находился в розыске, проживая в США, но в 2016 году был исключен из базы Интерпола по той же причине - отсутствие необходимых документов от российской стороны.

Наиболее успешным следует признать международный розыск бывшего гендиректора КГУП «Приморская краевая аптека» Василия СЫСОЙКИНА, обвиняемого в присвоении и растрате бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в период с 2006 по 2012 годы. Сысойкина задержали в Черногории и выдали России в конце 2014 года, а судебный процесс над ним продолжается в Приморье.

Не поставлена точка и в наиболее резонансном деле эпохи Сергея ДАРЬКИНА - о незаконном отчуждении объектов недвижимости из госсобственности на сумму свыше 500 млн руб. В декабре 2016 года краевой суд приговорил бывшего главу Управления Министерства имущественных отношений России по Приморью Игоря МЕЩЕРЯКОВА, бывшего председателя комитета по управлению государственным имуществом Приморья Владимира КНИЖНИКА и еще ряд лиц к тюремным срокам от шести до 12 лет. Однако защита обвиняемых намерена обжаловать приговор в Верховном суде РФ. От исхода разбирательств в высшей инстанции будет зависеть не только судьба бывших краевых чиновников, но и десятков объектов недвижимости во Владивостоке и Артеме.

МНЕНИЯ

«Суровые приговоры подстегнут инвестиции»

- Когда инвесторы видят, что громкие коррупционные дела заканчиваются мягкими приговорами «для галочки», они задумываются, а стоит ли вообще что-то начинать. Если бы власть была заинтересована в привлечении инвестиций, развитии бизнеса, то приговоры были бы более суровыми, - вспоминает то время депутат Думы Владивостока Александр ЮРТАЕВ. - Я помню, как предпринимателей города сначала разоряли повышением арендных ставок, а затем продавали муниципальную собственность в нужные руки. Некоторые депутаты уже тогда обращали внимание на сомнительные схемы администрации, но правоохранительные органы до поры до времени не замечали этого.

- Я не раз слышал от чиновников и предпринимателей, что они платят правоохранителям и судьям «теневую зарплату», чтобы в случае неприятностей с законом уйти от наказания или успеть уехать за границу, - говорит бывший депутат ЗС Приморья, известный борец с коррупцией Николай МАРКОВЦЕВ. - Сегодня чиновники, бандиты и силовики срослись в одно целое, и в системе власти нет человека, который бы смог разрубить этот «гордиев узел».

Александр САЛКОВ.