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"МегаФон" продолжает расширять сеть фирменной розницы в Приморском крае
Новый салон компании открылся в селе Покровка Октябрьского района. Теперь жителям райцентра и ближайших к нему населенных пунктов доступен самый широкий ассортимент мобильных устройств и услуг оператора, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Дальневосточного филиала ОАО "МегаФон".
Новый салон «МегаФон» открылся в самом центре села, на улице Советов, 70. Здесь можно приобрести различные гаджеты, USB-модемы, аксессуары, а также получить консультацию по услугам связи, выбрать оптимальный тарифный план, произвести подключение, замену номера или SIM-карты.
«С открытием салона в Покровке жителям района стал более доступен весь спектр услуг, которые мы оказываем нашим абонентам, - говорит руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке Приморского регионального отделения компании «МегаФон» Константин Качимский. – Уже в первый день работы салона десятки посетителей получили квалифицированную консультацию по вопросам связи и приобрели различные мобильные устройства. Наибольшим спросом пользуются бюджетные смартфоны, в том числе выпускаемые под собственным брендом «МегаФона», а также 3G – модемы».
Досье ZRPRESS: На сегодняшний день в Приморье насчитывается более 40 фирменных салонов компании «МегаФон». В 2014 году работа по расширению сети фирменной розницы оператора будет продолжена, в планах – открытие новых салонов связи на территории края.
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