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"МегаФон" продолжает расширять сеть фирменной розницы в Приморском крае

24 Января 2014, 13:54 | Приморье

Новый  салон  компании  открылся  в  селе Покровка Октябрьского района.  Теперь  жителям райцентра и ближайших к нему населенных пунктов  доступен самый широкий ассортимент мобильных  устройств и услуг оператора, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Дальневосточного филиала ОАО "МегаФон".

Новый салон «МегаФон»  открылся  в самом центре села, на улице Советов, 70.  Здесь  можно приобрести  различные гаджеты,  USB-модемы,  аксессуары,  а также  получить консультацию по услугам связи, выбрать оптимальный тарифный план,  произвести  подключение, замену номера или SIM-карты.

«С открытием салона  в Покровке  жителям  района  стал более доступен  весь  спектр услуг, которые мы оказываем нашим абонентам, - говорит руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке Приморского регионального отделения компании «МегаФон» Константин Качимский. – Уже в первый день работы салона десятки посетителей получили квалифицированную  консультацию  по вопросам  связи и приобрели  различные  мобильные устройства.  Наибольшим спросом   пользуются  бюджетные  смартфоны, в том числе выпускаемые под собственным брендом «МегаФона», а также  3G – модемы».

Досье ZRPRESS: На сегодняшний день в Приморье насчитывается более 40 фирменных салонов компании «МегаФон». В 2014 году работа по расширению сети фирменной розницы оператора будет продолжена, в планах – открытие новых салонов связи на территории края.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.
 

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Теги: Мегафон  розница 



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