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Изменяется работа пунктов пропуска в Приморском крае

24 Января 2012, 15:04 | Приморье

В период празднования китайской стороной Нового года по Восточному календарю пункты пропуска через российско-китайскую государственную границу, расположенные в пределах Приморского края, меняют распорядок работы.

АПП Краскино 23-25 января 2012 года не работает. АПП Марково 21-29 января 2012 года не работает. АПП Турий Рог 23-29 января 2012 года не работает. АПП Полтавка: 22 января 2012 года пассажирское направление работает до 15.00, грузовое не работает; 23-25 января 2012 года пункт пропуска не работает; 26-29 января 2012 года пассажирское направление работает, грузовое не работает. АПП Пограничный: 22 января 2012 г. работает только пассажирское направление до 15:00; с 23 по 25 января не работает, с 26 по 27 января работает только пассажирское направление; с 28 января работает в обычном режиме. ЖДПП Пограничный работает в обычном режиме.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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