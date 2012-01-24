В Приморье открыт портал для предпринимателей

В Арсеньеве появился новый интернет-портал для предпринимателей www.arsbiznes.ru.

Здесь можно найти подробную информацию о видах финансовой поддержки, ознакомиться с полным текстом программы поддержки предпринимательства, схемой ее реализации.

- В нашем городе с каждым годом увеличивается число предпринимателей – получателей поддержки в рамках муниципальной программы. Новый портал призван предоставить предпринимателям максимально полную информацию о программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Арсеньевского городского округа», - говорит начальник управления экономики и инвестиций администрации города Ирина ЧУЧМАНСКАЯ.

Состоялась презентация портала. Как пояснили разработчики, планируется, что вскоре на страницах сайта появится дополнительная информация в помощь предпринимателям, на форуме представители бизнеса смогут обсудить друг с другом интересующие их вопросы. Каким будет новый информационный ресурс - во многом зависит от самих представителей бизнеса. Сотрудники управления экономики и инвестиций надеются услышать от предпринимателей конкретные предложения и пожелания.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».