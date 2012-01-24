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Приморские заказчики корпоративных тренингов хотят внедрять новые знания
2012 год на рынке бизнес-образования Приморья обещает быть насыщенным и интересным - Владивосток посетят как уже известные приморской аудитории бизнес-тренеры, так и новые лица. Значительно расширится в этом году и тематика семинаров - помимо традиционных и востребованных тем, тренинговые компании планируют предложить своим клиентам целый ряд новых узконаправленных программ.
Как отмечает Ольга ПЕРМИНОВА, директор по развитию сети кадровых агентств и Учебного центра «Успех», еще в прошлом году был отмечен рост количества вакансий по поддерживающим и стратегическим подразделениям. Это позиции руководителей проектов, менеджеров, которые могут открывать новые направления, огромный спрос на специалистов в области логистических бизнес-процессов, следовательно, появились запросы на узконаправленные, специфичные образовательные программы, спрос на них ожидается и в 2012 году. Наряду с этим специалисты Учебного центра прогнозируют увеличение спроса на программы по интернет-маркетингу, управлению рисками, развитию управленческих компетенций.
«В 2011 году ряд наших клиентов сумел развить свой бизнес до нового уровня, - продолжает Ольга Перминова, - соответственно, штат этих компаний существенно увеличился, и на позиции линейных руководителей назначили вчерашних «лучших» сотрудников, которым надо ставить управленческие навыки и компетенции. Стабильно востребованы, по нашему мнению, будут и темы по управлению персоналом, так как предыдущий год показал растущий интерес руководителей компаний и директоров по персоналу как к классическим, так и к новым технологиям в управлении человеческими ресурсами».
Еще одна тенденция наступившего года, по мнению участников рынка бизнес-образования, - трансформация корпоративных программ в такую форму работы, как образовательный консалтинг (клиент хочет не только обучить сотрудников, но внедрить новые знания в компании). Новинкой формат обучающего консалтинга назвать сложно, он был знаком рынку и раньше. Однако сейчас глубокое погружение преподавателей в бизнес-процессы компании-заказчика обрело второе дыхание и стало серьезным трендом на рынке.
Тенденцию увеличения числа корпоративных заказов отмечают и в Дальневосточном консалтинговом центре «Партнер». «Год начался с очень интересных корпоративных заказов, поэтому сейчас мы можем предложить только даты апреля-мая», - говорит Евгения ОЛОФИНСКАЯ, директор ДВКЦ «Партнер».
Еще одной нарастающей тенденцией на рынке можно назвать увеличение числа вебинаров. Как считает Ольга Перминова, все больше компаний проявляют заинтересованность в тиражируемом обучении сотрудников, не завязанном на персональном общении с тренером. Вполне естественно, что сам по себе интерес к Skype-education возник в связи с необходимостью использовать экономичные формы и методы корпоративного обучения. Skype-education позволяет сократить стоимость некоторых проектов и предложить корпоративному заказчику более привлекательную цену.
Что касается ярких имен, то на рынке образовательных услуг Приморья они в этом году обязательно будут - планы образовательных программ сформированы и клиентам тренинговых компаний есть из чего выбирать.
Главным событием 2012 года Галина ПОПОВА, директор Центра развития профессиональных компетенций «Карьера-Форум», считает мастер-классы известнейшего тренера Радислава ГАНДАПАСА - «Пан или Пропал, идеология лидера - идеология победы» и «Харизма лидера в бизнесе. Имидж и мистика, психология и власть». Эти новые программы для лидеров, руководителей, управленцев пройдут в июне 2012 г. В феврале «Карьера-Форум» приглашает на семинары Николая РЫСЕВА, автора знаменитого бестселлера «Активные продажи», вышедшего более чем полумиллионным тиражом и переведенного на английский язык. Во Владивостоке Николай Рысев представит свой новый семинар - «Активные продажи - стратегии переговоров».
Целый ряд программ «Карьера-Форум» приготовила и для розницы. Это семинары уже известного владивостокским слушателям Дмитрия ЛЕВИЦКОГО, а также целый ряд узконаправленных программ. Среди них - «О чем расскажет инвентаризация» Людмилы АРТАМОНОВОЙ и «Как быстро увеличить товарооборот в магазине» Екатерины БОГАЧЕВОЙ.
План образовательных программ Учебного центра «Успех» сформирован в основном из программ известных местному рынку и заслуживших доверие тренеров. Хотя будут и новые имена. «В марте к нам приедет очень авторитетный специалист из Москвы с программой по управлению рисками в современной компании, - рассказывает Ольга Перминова. - На наше традиционное летнее мероприятие для HR-директоров мы пригласили известнейшего тренера по управлению персоналом Наталью ВОЛОДИНУ. Предостаточно в этом году будет и новых тем у местных тренеров: мы планируем запустить не менее 3-х новых образовательных продукта, разработанных нашими собственными тренерами. Также в наступившем году мы проведем 2 углубленных проекта по повышению квалификации силами московскими специалистов, это так называемая «Школа закупщика» и «Курс для директора по развитию и стратегическому планированию».
ДВКЦ «Партнер» в этом году по многочисленным просьбам клиентов вновь приглашает во Владивосток Александра ЛИТЯГИНА с циклом семинаров по целевому управлению. Специалисты Координационного совета по логистике - ведущего учебно-консультационного центра в России - проведут во Владивостоке семинары по складской логистике. Уже заканчивается набор на искрометного, ни на кого не похожего «продажника до мозга костей» Александра БЕЛГОРОКОВА. Вновь посетит приморскую столицу и Игорь ЧУМАРИН - автор семинаров по кадровой безопасности и предотвращению потерь.
Продолжится в 2012 году и развитие площадок для профессионального развития. «Успех» в конце марта проведет Дальневосточный форум индустрии красоты, в июне - Дальневосточный HR-Форум, а в октябре - Дальневосточный логистический форум.
Работу с лучшими выпускниками вузов продолжит и «Карьера-Форум» - известный конкурс «Лучший выпускник вуза», который проводился во Владивостоке на протяжении 7 лет, приобретет второе дыхание, и будет проводиться в новом, уникальном для Владивостока формате.
Елена АРДАЛЬЯНОВА, «Золотой Рог».
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