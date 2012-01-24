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Теперь любой кадастровый объект Приморья можно найти самому

24 Января 2012, 02:01 | Приморье

В настоящее время каждый желающий имеет возможность получить основной перечень государственных услуг, оказываемых органами Росреестра и Кадастровой палатой, посредством портала государственных услуг Росреестра (portal.rosreestr.ru). Используя портал, возможно подготовить в электронном виде запрос о предоставлении сведений из Единого государственного реестра прав на объекты недвижимого имущества и сделок с ним.

Как пояснила начальник отдела выдачи информации о зарегистрированных правах Управления Росреестра по Приморскому краю Елена ВОЛКОВА, на портале государственных услуг Росреестра в разделе «Услуги. Запрос о предоставлении сведений из ЕГРП» размещена форма, которую необходимо заполнить заявителю, желающему подать заявку в электронном виде, будь то физическое или юридическое лицо.

По общему правилу, данная услуга осуществляется платно. Сравнительный анализ показывает, что услуга получения сведений из ЕГРП в электронном виде стала на четверть, а в отдельных случаях (для юридических лиц) и на половину дешевле.

Если заявитель согласно закону освобожден от уплаты за выдачу сведений, ему необходимо заполнить соответствующую форму запроса для лиц, имеющих право на безвозмездное предоставление сведений.

Необходимо отметить, что сведения о зарегистрированных правах на конкретный объект недвижимости предоставляются любому лицу и являются общедоступной информацией (п.1 ст.7).

В то же время согласно п.3 ст.7 вышеназванного закона выписка из ЕГРП о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости, выписка о переходе прав на объект недвижимости, справка о содержании правоустанавливающих документов, сведения о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным предоставляются только самим правообладателям или их законным представителям.

Запрос, представляемый в форме электронного документа, должен быть заверен электронной цифровой подписью лица, запрашивающего их, или электронной цифровой подписью его представителя.

Управление Росреестра по Приморскому краю предоставляет сведения в срок не более чем пять рабочих дней с даты получения запроса, за исключением запроса правообладателя о предоставлении ему информации о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества, на который он имеет права – эта информация предоставляется в срок не более чем семь рабочих дней с даты получения такого запроса.

В случаях если в ЕГРП отсутствуют записи о правах на конкретный объект недвижимости или записи о правах конкретного лица на объекты недвижимости, выдается уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений.

«Золотой Рог»

Автор: По сообщениям пресс-служб
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