Из леса на Дальнем Востоке выжмут все

В правительстве посчитали, что экономическая отдача от лесной отрасли недостаточна и должна быть более значительной

На всех уровнях неустанно звучит тезис о сырьевых богатствах Дальневосточного региона. Богат он и лесом. По данным Федерального агентства лесного хозяйства, общая площадь земель лесного фонда в Дальневосточном федеральном округе достигает 496 694 тыс. га, что составляет 44% от площади земель лесного фонда Российской Федерации. Общий запас древесины достигает здесь 20 149,5 млн куб. м, или 27% от общего запаса древесины в РФ.

По подсчетам специалистов, допустимый объем заготовки древесины на Дальнем Востоке составляет примерно 100 млн кубометров в год. Из них в аренду переданы лесные участки с объемом заготовки древесины немногим более 20 млн кубометров. По данным все того же агентства, в прошлом году общий объем заготовок в округе составил 16 млн кубов, т. е. только 18% от допустимого объема изъятия. В правительстве посчитали, что экономическая отдача от отрасли недостаточна и должна быть более значительной. Об этом на втором Восточном экономическом форуме во Владивостоке говорили представители двух министерств - Министерства природных ресурсов и экологии и Министерства промышленности и торговли.

До конца года в правительстве будет подготовлена стратегия развития лесной отрасли РФ до 2030 года. Ее цель - развязать тот клубок проблем, который сегодня сопровождает лесопользование, стимулировать инвестиции в лесное хозяйство (хотя на сегодня в России и без того самая низкая ставка платежей за кубометр добытой древесины) и повысить выпуск продукции высокого передела.

На ВЭФ лесной отрасли была посвящена специальная сессия, где оценивались опыт и эффективность создания лесоперерабатывающих производств на Дальнем Востоке, включая приоритетные инвестиционные проекты, а также перспективы создания в будущем лесных кластеров. Основные итоги, проблемы и перспективы, сопровождающие лесную отрасль в России и на Дальнем Востоке, прозвучали в докладах руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Минприроды, замминистра Ивана ВАЛЕНТИКА и заместителя министра торговли и промышленности Виктора ЕВТУХОВА.





Итоговая реальность

Максимальная ставка платы за один кубометр древесины, добытой на Дальнем Востоке (плата за ресурс), составляет сегодня 44 руб. Плюс затраты на строительство дорог - от $1 до 5 на кубометр добытой древесины в зависимости от территории, привел данные руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Минприроды, замминистра Иван Валентик. Это невысокая цена, считает чиновник, свидетельствующая об экономической привлекательности лесных ресурсов Дальнего Востока: «Ни в одной стране мира нет такой низкой платы, это наше важное конкурентное преимущество».

Оценивая среднюю плотность и запас лесных насаждений по регионам, Иван Валентик обозначил существенную разницу - от 20 до 500 кубометров древесины на один гектар в зависимости от территории. Это и понятно, в арктической зоне лес не растет. Основные запасы леса присутствуют в более южных широтах, и чем южнее, тем лес разнообразнее и ценнее в своем составе.

Самые ценные лесные породы, имеющие высокую рыночную стоимость, произрастают в Приморском крае.

Самые большие запасы леса, допустимые для изъятия, так называемая расчетная лесосека, находятся в Республике Саха (Якутия), на втором месте Хабаровский край, далее идет Амурская область. От них с существенным отрывом отстает Приморский край. Вот, собственно, самые «лесные» субъекты ДФО. Как уже отмечалось, уровень добычи леса в ДФО достигает лишь 18% от допустимого объема изъятия. Наибольшее развитие лесная отрасль получила в Хабаровском и Приморском краях. Причем процент использования расчетной лесосеки в Приморье вдвое выше, чем в Хабаровском крае, - 59% и 29% соответственно. То есть в Приморье самая высокая отдача в отрасли. Это объясняется тем, что край имеет самый дорогой лес, высокого экспортного спроса, и непосредственно граничит с самым крупным рынком в Азиатско-Тихоокеанском регионе - Китаем, что удешевляет логистику.

Если же оценивать субъекты ДФО по фактическим объемам заготовки ликвидной древесины, то лидерство прочно занимает Хабаровский край, на него приходится примерно 50% всех заготовок в ДФО, далее идут Приморский - около 30%, Якутия и Амурская область. Но в лесозаготовительной статистике есть еще такое понятие, как спелые и перестойные леса, а также данные рубок ухода. С учетом этих данных, фактическое изъятие леса с лесосек в таких субъектах, как Приморский и Хабаровский края, Амурская область, практически вдвое превышает объемы заготовки ликвидной древесины. Ну а если учитывать данные контрольных проверок, то реальная вырубка леса порой в три раза больше.

Как отмечает представитель ФБУ «Рослесозащита», не редкость, когда на лесосеках остается до 70% срубленного леса. Глава лесного агентства Минприроды в докладе на ВЭФ привел усредненные данные: до 40% древесины остается на лесосеке, т. е. никак не используется.

- Перерабатывается пиловочник, а балансовая древесина бросается, - отметил Иван Валентик. - Отсутствие достаточных мощностей по переработке низкотоварной древесины, которая остается в лесу, ухудшает его санитарное состояние, способствует пожарам. В целом, ведет к большим экономическим потерям. Системным решением этой проблемы для Дальнего Востока стало бы строительство крупного утилизатора - целлюлозно-бумажного комбината - или развитие биоэнергетики, - считает чиновник.

Глава лесного ведомства обозначил и другие проблемы отрасли. Это, прежде всего, недостаток достоверной, качественной информации о лесных ресурсах, на основании которой можно принять решение, и это ощущает бизнес.

- Часто возникает ситуация, когда инвестор получает некорректную информацию о лесном фонде, заходит на объект и выясняет, что на самом деле состояние леса, который он получил, не соответствует тем материалам лесоустройства, на основании которых принимались решения. При этом государство финансирует вопросы лесоустройства, и за два последних года мы увеличили размер финансирования в 10 раз, - отметил глава ведомства. - Кроме того, не все расчетные лесосеки являются допустимыми к изъятию, без развития инфраструктуры, инвестиций в строительство лесных дорог дальнейшее освоение лесных участков крайне затруднительно. Нужно внедрять в отрасль новые механизмы, такие как лесные концессии. Проблема застарелая, мы ее прорабатываем.

Говорил глава лесного агентства Минприроды и о необходимости доработки лесного законодательства, о том, что изменения в законодательстве позволят предприятиям, занимающимся глубокой переработкой древесины, получать лесные участки без аукциона, на основании лесных конкурсов. Впрочем, подобный механизм выделения лесных участков без аукциона и со скидкой 50% стоимости арендной ставки за использование лесного фонда уже несколько лет активно продвигает Минпромторг для приоритетных инвестиционных проектов.

- Хороший инструмент, - отметил заместитель министра торговли и промышленности Виктор Евтухов, - но вынужден признать, что большое число этих инвестпроектов ничем не завершается. Предприятия, не выполнившие условия, исключаются из реестра приоритетных, а затем региональные власти, зачастую с правоохранительными органами, вынуждены за ними бегать и заставлять доплатить ту льготу, что они имели по арендной ставке. Сейчас готовится изменение в 419 постановление правительства, которое сделает этот механизм более понятным и прозрачным как для бизнеса, так и для регионов. Чтобы каждый понимал свою меру ответственности, когда претендует на реализацию такого проекта.

Речь шла и о проблеме доступа к дешевым кредитам, учитывая, что инвестиции в лесной сектор - это всегда достаточно длинные деньги. Многие российские банки считают эти проекты высокорисковыми и неохотно кредитуют, пожаловались предприниматели. Этот тезис подтвердил, в частности, Александр ПУДОВКИН из ГК «Бизнес-маркетинг», представляя проект компании «Азия Лес», что на территории Хабаровского края. Эксперт также добавил, что многие проекты на Дальнем Востоке губят недоступность сырья, сложность и дороговизна его доставки на место переработки.

Досье «Дальневосточного капитала»: В 2008 году компания «Азия Лес» построила завод «Амур Форест» в Хабаровском крае, он уже вышел на выпуск 150 тыс. кубометров сухих пиломатериалов, это 90% мощности завода. Продукция поставляется на рынки Европы, Японии, Ю. Кореи, Китая. В 2012 году принято решение о строительстве еще одного, более мощного, завода на той же площадке, окупаемость проекта - 12,4 года. Начинается проработка подобного проекта в Сахалинской области. Заводы будут производить и топливные гранулы - пеллеты, т. е. компания выходит на безотходное производство.





В аренду на 49 лет никто не верит

Проблемой отрасли в целом в России является лесовосстановление. Часто оно отстает от объемов лесозаготовки, хотя здесь должен соблюдаться баланс, подчеркнул глава лесного ведомства. Не исключение и Дальний Восток. Самый низкий процент выполнения показателей по воспроизводству леса и уходу за лесами в ДФО, по данным проверок лесного агентства, в Приморском крае, где произрастают самые ценные лесные породы на Дальнем Востоке. Там же зафиксированы и самый высокий уровень лесонарушений, и самая низкая их раскрываемость. Специалисты отмечают, что в последние годы ситуация не улучшается, а только усугубляется. Дело в том, что в 2018 году заканчивается срок действия лесного плана, принятого 10 лет назад с вступлением в силу Лесного кодекса. Многие лесопользователи стремятся взять со своих лесных участков как можно больше, не заботясь о лесовосстановлении.

- Сейчас время «сбора урожая», - констатирует начальник отдела «Приморская лесосеменная станция» филиала ФБУ «Рослесозащита» Александр ОЛИФИРЕНКО. - Наращиваются темпы заготовки древесины, а в итоге идет обеднение лесов, снижение гослесфонда, уменьшается число перспективных молодняков. Между тем лесное хозяйство построено на балансе выбытия насаждений и прибытия. Сколько леса вырублено или уничтожено пожарами и пр., столько же должно и прирасти за счет посадок, за счет перевода молодняков в категорию покрытой лесом площади. Если говорить конкретно о Приморье, то с 2014 года в крае нет прироста насаждений, есть только убыль, и этот процесс, по сути, никто не контролирует. Проверки показали, что данные отчетов, предоставленных нам департаментом лесного хозяйства Приморского края, соответствуют действительности лишь на 15%. Это означает, что лес восстанавливался либо с нарушениями, либо вообще загублен. Нам есть с чем сравнить, мы работаем не только в Приморском крае, но и в Сахалинской области. Там много лесов, посаженных еще японцами, лиственница и кедр выглядят замечательно. Есть лес, посаженный в советские времена, он тоже выглядит хорошо. И там распоряжением министра лесного хозяйства области запрещены пресловутые рубки ухода, под видом которых в Приморье ведется заготовка особо ценных пород в защитных лесах!

Для Приморского края, кстати, характерна еще такая проблема, как отсутствие достаточного числа питомников, выращивающих посадочный материал специально для лесовосстановления. До 2007 года их в крае при лесхозах было 17, сейчас осталось всего три питомника. До недавнего времени приморские лесозаготовители закупали посадочный материал в Хабаровском крае, но с прошлого года хабаровчане отказали им в продаже: самим стало не хватать.

- Тема лесовосстановления достаточно сложная для всей страны, - признает Иван Валентик. - Мы анализировали мотивацию и результативность лесовосстановления, которым должны заниматься арендаторы леса. Вывод таков: небольшие заготовители не мотивированы на качественное восстановление лесов. Поэтому разработан законопроект, который позволит лесозаготовителям заменить лесовосстановительные мероприятия дополнительным платежом. И тогда государство возьмет на себя обязательство по восстановлению леса на их участках. Мы создаем механизм, подобный утилизационному сбору, когда появляется возможность выбора: или платишь, или восстанавливаешь лес самостоятельно.

И еще важное нововведение: к арендатору будет предъявляться квалификационное требование, т. е. необходимо наличие у него специального образования в области лесовосстановления или специалиста с таким образованием в штате его компании.

- Подобный опыт уже есть в природопользовании. Нельзя, например, осуществлять разработку карьера, если в штате компании нет профессионального маркшейдера, - отметил Валентик. - Готовится проект соответствующего изменения в Лесной кодекс РФ. Оно позволит сузить круг лиц или компаний, которые смогут иметь участки на праве аренды.

Досье «Дальневосточного капитала»: По данным лесного агентства Минприроды РФ, плановые объемы 2016 года по искусственному лесовосстановлению полностью выполнены на территории лишь 29 субъектов Российской Федерации, на Дальнем Востоке - только в Сахалинской области.





Пора выращивать лес

- Важным является переход к интенсивной модели ведения лесного хозяйства, - пояснил дальнейшую политику правительства в отрасли Иван Валентик. - Нет другой альтернативы, кроме как развивать подходы к ведению интенсивного лесного хозяйства. Для максимальной экономической эффективности лесные ресурсы должны быть максимально приближены к центрам переработки. Развивая технологии лесных плантаций, выращивания целевых сортиментов, можно обеспечить лесопереработчиков постоянным сырьем.

В ряде субъектов Федерации уже реализуются пилотные проекты по апробированию таких методов ведения хозяйства. Дальний Восток к ним еще не присоединился, но агентство лесного хозяйства готово определить здесь пилотную территорию. Со встречной инициативой выступил Хабаровский край.

- Мы просим Минприроды включить нас в число пилотных проектов, - сказал первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Василий ШИХАЛЕВ. - Проект учитывает специфику региональной растительности и реализацию в дальнейшем лесоматериалов на рынке АТР. Это специфичное направление, и мы хотели бы с помощью Минприроды и фундаментальной науки разработать методологию изменения законодательства и пр., чтобы мы могли по-новому использовать лесные ресурсы, расположенные на Дальнем Востоке.

Зеленый свет поддержек

В Дальневосточном федеральном округе заработал закон о территориях опережающего развития (ТОР). На таких площадках уже появились два резидента из лесопромышленного комплекса, и готовится регистрация третьего. Помимо льгот, которые дает этот закон, министерство промышленности и транспорта готово оказывать дополнительные меры поддержки для тех, кто развивает переработку, в том числе и в лесной отрасли. Довольно востребованный инструмент - заключение инвестиционного контракта. Предприятия лесопромышленного комплекса могут воспользоваться поддержкой Фонда развития промышленности, который финансирует предпроизводственные стадии проектов по льготной ставке 5% в рублях на срок от 5 до 7 лет. По словам Виктора Евтухова, в фонд уже подано 37 заявок от предприятий лесопромышленного комплекса и в доработке находятся еще 22 проекта. «Хочу сказать, что мы активно сопровождаем каждый проект. Если он хорошо подготовлен, то, как правило, отказа не бывает», - говорит Виктор Евтухов.

Замминистра напомнил также, что в России отменены вывозные пошлины на лесопродукцию глубокой переработки. И это уже привело к серьезному увеличению уровня переработки древесины. Плюс Российский экспортный центр оказывает активную поддержку как экспортерам, так и импортерам предоставлением кредитов, связанных с финансированием расходов по экспортно-импортным контрактам. Есть со стороны Минпромторга и другие меры поддержки, как выделение средств на НИОКР, например.

Специально для предприятий Дальнего Востока Минпромторг предлагает еще более снизить вывозные таможенные пошлины на круглые лесоматериалы хвойных пород - на определенный объем вывозимой древесины. Уровень льготной экспортной квоты будет рассчитываться из объема переработки: чем он больше, тем выше квота на экспорт кругляка по льготному тарифу. Это должно повысить объемы и степень переработки древесины в регионе. Прорабатывается механизм биржевых торгов круглых лесоматериалов, пока в рамках квот. Квоту предлагается установить на уровне 4 млн кубометров, а ставку таможенной пошлины в рамках квоты - в размере 6,5%.

- Есть квота для всей России на хвойные породы, она установлена при вхождении России в ВТО, а могут появиться квоты для дальневосточных пород, - пояснил Евтухов. - Это предложение будет широко обсуждаться с бизнесом и с представителями региональных властей, от которых на 90% зависит исполнение того или иного вводимого в действие механизма поддержки.

Минпромторг в рамках реализации закона «О промышленной политике» активно поддерживает создание промышленных кластеров. Для них предусмотрены особые субсидии. На Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, уже планируется создание Дальневосточного лесопромышленного кластера, куда могут войти около 20 участников, кстати, в рамках ВЭФ было подписано намерение о его создании. Инициатором выступила государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк). Основой кластера станут компании ЛПК «RFP Групп», «Азия Лес» и «Аркаим» с суммарной расчетной лесосекой более 7 млн куб. м древесины, объемом выпускаемых пиломатериалов свыше 1,5 млн кубов. Создание кластера может стать и основой строительства в будущем в Хабаровском крае химического производства - ЦБК.

Подобный кластер хотела бы иметь на своей территории и Республика Саха (Якутия) - в южной части, где достаточно развита дорожная и энергетическая инфраструктура. В Корпорации развития Южной Якутии уже подготовлен пилотный проект, который должен показать инвесторам возможность и перспективы создания такого кластера. Пилотный проект рассчитан на заготовку древесины в объеме 300 тыс. куб. м в год.

- Мы максимально сфокусировались на двух участках буквально рядом с автомобильной и железной дорогами, - рассказал генеральный директор Корпорации Михаил БРУК. - Территория Алданского района, о которой идет речь, богата лесом, в основном лиственницей достаточно высокого качества. Мы рассматриваем создание здесь лесоперерабатывающего кластера как части ТОР.

В правительстве высоко оценивают возможность применения в Дальневосточном регионе механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) при создании лесовозных дорог. Ожидается, что до конца этого года будет готов проект новой стратегии развития лесопромышленного комплекса, рассчитанный до 2030 года. «Она станет хорошим навигатором и для нас, и для тех, кто работает в отрасли», - подвел итог замминистра Минпромторга.

Прицел на новые рынки

Уже после сентябрьского ВЭФ Виктор Евтухов побывал в Хабаровском крае, где посетил крупные лесопромышленные компании региона «Дальлеспром» и «Азия Лес», общий объем инвестиций которых в ЛПК региона составляет около 15 млрд руб. В рамках этого визита состоялось обсуждение вопросов, связанных с расширением перерабатывающих производственных мощностей, линейки продукции, а также с перспективой взаимодействия предприятий в рамках кластерного подхода.

Евтухов вновь повторил, что развитие лесного комплекса на Дальнем Востоке является приоритетным направлением. А создание дальневосточного лесопромышленного кластера, в состав которого войдут лесозаготовительные, лесоперерабатывающие предприятия, а также организации, обеспечивающие финансовую, организационную и транспортную инфраструктуру, позволит усилить кооперационные связи между существующими и вновь создаваемыми предприятиями, снизить себестоимость конечной продукции и повысить конкурентоспособность российской лесобумажной продукции на рынках АТР.

В рамках международного форума «Лес и человек», состоявшегося в октябре этого года, было отмечено, что Россия является третьим по объему экспортером круглого леса в мире, ориентируясь преимущественно на рынки стран Юго-Восточной Азии и Европы. Российский экспорт в основном ориентирован на продукцию низких переделов: круглый лес, пиломатериалы, целлюлоза и пр. При этом на отечественном рынке много продукции глубокой степени переработки с высокой долей импорта: чисто целлюлозная бумага, бумага из древмассы, потребительский картон. Необходимость импортозамещения такой продукции будет строиться на экономических принципах.

По данным Минпромторга, в мире к 2030 году прогнозируется увеличение спроса на хвойную целлюлозу на 10 млн кубометров, большая часть из которых будет приходиться на беленую хвойную целлюлозу. При этом около 40% данного рынка будет приходиться на страны Юго-Восточной Азии, что делает их привлекательным для России экспортным рынком. Другим интересным экспортным сегментом является вискозная целлюлоза, спрос на которую удвоится за последующие 15 лет. А поскольку внутренний рынок в России ограничен, то данный продукт будет ориентирован преимущественно на экспорт.

Председатель совета директоров RusForest АB Александр РУДИК считает, что России необходимо занять нишу на мировом рынке биотоплива, который в последнее десятилетие развивается быстрыми темпами.

- Россия рискует остаться в стороне от рынка древесных пеллет, - считает эксперт. - Прошу вдуматься в цифры: в 2002 году объем мирового рынка древесных пеллет составлял 2 млн т, в 2007 году - 9,7 млн т, в 2015 году - уже 28 млн т, а в 2020 году он достигнет 50 млн т, и это в соответствии с консервативным прогнозом. Российский экспорт пеллет составляет на сегодня всего 900 тыс. т в год, страны Прибалтики экспортируют больше нас в три раза. Надо понимать, что эти виды бизнеса строятся на отходах, это то, что мы сейчас выбрасываем, сжигаем, закапываем.

На Дальнем Востоке основными рынками сбыта древесных пеллет являются Япония и Корея. По мнению Рудика, российский экспорт в Японию на протяжении 10 лет может вырасти в 40 раз, а сейчас мы экспортируем только 250 тыс. т.

Рынок Южной Кореи развит чуть больше, чем Японии, она импортирует около 1,5 млн т пеллет. Поэтому в этой стране наши перспективы не столь большие, но на протяжении нескольких лет рост все равно будет определяться двузначными цифрами, считает эксперт. А что касается Китая, то он имеет свои возможности для производства пеллет, там принята жесткая программа по переходу на зеленую энергетику.

В качестве одного из перспективных направлений развития дальневосточного лесопромышленного комплекса, ориентированного на внутренний рынок, эксперты считают деревянное домостроение, поскольку оно обладает меньшей стоимостью (до 40% дешевле кирпичного) и гораздо меньшими сроками возведения (до двух раз быстрее). Наши японские партнеры это уже поняли. По словам генерального директора Iida Group Holdings Co., Ltd. (Япония) Еити НИСИКАВЫ, компания планирует построить на Дальнем Востоке завод по производству деревянных модельных домов. Проект готовится в партнерстве с ОАО «Приморсклеспром», но, по словам генерального директора компании Виктора ДОРОШЕНКО, его старт требует правительственного решения.

МНЕНИЕ

Александр РУДИК, председатель совета директоров RusForest АB: Рискуем остаться в стороне от рынка биотоплива

- Россия сегодня производит чуть больше 1 млн тонн пеллет, при этом на Дальнем Востоке есть только одно такое производство у предприятия «Аркаим» с мощностью 200 тыс. т, и сейчас оно не загружено из-за финансовых проблем.

Если на территории Дальнего Востока взять тот лес, что вывезен и переработан или выброшен, то потенциал развития производства пеллет уже может составить до 1,5 млн т. Т. е. не делая с лесом ничего, только на накопленном сырье, по-хозяйски разобравшись с отходами производства, можно получить солидный доход. Помимо того что подобное производство даст региону дополнительные прямые инвестиции в объеме около $250 млн, около 1 тыс. высокопроизводительных рабочих мест, причем в самых депрессивных регионах, это еще и сохранение доли России на энергетическом рынке, потому что сегодня биомасса вытесняет с рынка энергетический уголь, причем быстрыми темпами.

Для развития у нас производства пеллет все вроде есть - рынок, потенциал, но есть и угрозы. Первое - это отсутствие стимулирующей политики государства. Оно этой отрасли сейчас не видит, ее нет ни в повестке дня, ни на карте страны. Нужна поддержка, потому что отрасль очень капиталоемкая, на $1 выручки требуется $1,7 инвестиций. Не все компании потянут такую нагрузку. Второе - основные рынки сейчас пытаются закрываться через внедрение систем и процедур сертификации. И третья угроза - это транспортные тарифы. Основные наши конкуренты на рынке древесных пеллет: США, Канада, Вьетнам, Индонезия - имеют прямые выходы в порты. У нас же товар еще нужно довезти до порта по железной дороге. Но если дать производителю хотя бы половину тех транспортных льгот, что имеет угольная отрасль, то производство пеллет в стране быстро вырастет.

Что произойдет, если этого не делать? Мы потеряем рынки. Уже две крупнейшие японские компании Soges и Tochu заявили о своих планах по организации производства биотоплива во Вьетнаме, Индонезии, Бразилии. России в их планах нет. Министерствам и госпереговорщикам нужно срочно предпринять усилия, чтобы мы не упустили свой шанс завоевать рынки АТР, иначе так и останемся со своими желаниями.

Василий ШИХАЛЕВ, первый заместитель председателя правительства Хабаровского края: Повышение доходности связано с созданием высокомаржинального производства

- ЛПК в экономике края занимает 2,5% - это мало. Работаем над ростом переработки, передали в аренду без конкурса более 6 млн кубов древесины, сделали льготу по платежам в краевой бюджет. Давали гарантии бизнесу по привлечению банковских кредитов на 1,8 млрд руб.

Край большой, поэтому мы определили четыре точки переработки древесины, в т. ч. в ТОСЭР. Их расположение обеспечивает оптимальные условия для кластерного развития лесной промышленности. Результаты положительные, хотя пока проекты не вышли на проектную мощность. В 2015 году нам удалось увеличить выпуск продукции деревопереработки и довести выпуск товарной продукции с каждого кубометра заготовленной древесины примерно до 3,5 тыс. руб., т. е. почти на 30%. По бюджетной отдаче рост составил примерно 25%.

Но механическая переработка - это только первый этап, работаем над комплексным использованием древесины - низкотоварной и отходов лесопиления. Более двух лет работаем над экономическим обоснованием по созданию целлюлозно-бумажного производства - занимается краевая компания «Монолог». Его стоимость оценивается в более чем $1 млрд. Он, безусловно, окажет положительное влияние на развитие отрасли. Предлагаем инвесторам рассмотреть этот проект.

Дальнейшее развитие переработки и повышение доходности в отрасли будут связаны с созданием высокомаржинального производства на основе международной кооперации. Мы пришли к выводу, что организацию таких производств нужно делать совместно с иностранными инвесторами. Чтобы создать эти условия, между правительством Хабаровского края и провинцией Цзилинь (Китай) в июне 2016 года было подписано соглашение о взаимном сотрудничестве. Создан проект «Аркаим - Цзиньда», он вошел в число приоритетных проектов для двустороннего сотрудничества, что определено в рамках визита президента РФ Владимира ПУТИНА в Китай в этом году. Весь проект разделен на три этапа: 1 и 2 этапы - это производство по лесозаготовке и переработке древесины на территории Хабаровского края, мы это умеем делать, 3 этап - на территории Китая, в экономической зоне Синьлун провинции Цзилинь. Там будет налажена переработка древесины лиственницы для получения пробиотика и антиоксиданта. На данном этапе из одного кубометра древесины мы сможем получить отдачу в 4-5 раз выше, чем получаем сегодня от механической переработки!

Александр ОЛИФИРЕНКО, начальник отдела филиала ФБУ «Рослесозащита» «Приморская лесосеменная станция» ЦЗЛ (Центр защиты леса) Приморского края: Лесоустройство не должно проводиться на деньги лесопользователя

- Весь лес поделен на кварталы, в пределах которых выделяются участки леса с однотипными характеристиками. Для каждого выдела прописаны такие параметры, как запас древесины, какие породы, возраст, что рубить. Эта информация лежит в основе планирования лесного хозяйства - лесоустройства - и определяет, сколько и каких разрешений на вырубку давать и пр.

Лесоустройством занимаются специальные государственные бюджетные организации. Фактически они же занимаются и проверкой достоверности лесоустройства. В этом парадокс. Приведу пример: по данным Департамента лесного хозяйства ДФО, из 112 участков лесоустройства, проверенных в Приморском крае в 2015 году, по одному только Сергеевскому лесничеству выявлено 93 нарушения.

К сожалению, в природоохранной прокуратуре, которая могла бы возбудить дела, нет специалистов, которые бы могли определить, что лесоустройство сделано неверно. При этом суды зачастую решают спор в пользу арендатора, чему способствуют пробелы в законодательстве.

Не должно лесоустройство проводиться на деньги лесопользователя. Оно должно быть независимое и полностью государственное. Лесосеки должны отводить государственные лесники. И после того, как лесосека отведена, выставлять ее на аукцион. В минимальную стоимость аукциона нужно включать сборы за стоимость ресурсов, стоимость работ по отводу лесосеки, лесоустройству, по лесовосстановлению. А если там назначаются мероприятия по естественному лесовосстановлению, которые должен проводить тот, кто рубит, то включать в качестве залога стоимость и этих работ. Если лесозаготовитель сделал все правильно, то ему этот залог возвращать.

Павел БИЛИБИН, директор управления лесоперерабатывающего комплекса, Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк): Проекты в области ЛПК зачастую не интегрированы с другими проектами

- На Дальнем Востоке наши инвестиции представлены тремя проектами на сумму 40 млрд руб. Это проект «RFP рупп» - крупнейший на Дальнем Востоке, проект «Азия Лес» и проект «Аркаим», который, к сожалению, находится в стадии внешнего управления. Эти проекты находятся в радиусе 250 км друг от друга. Их лесосырьевые базы примыкают, но воспользоваться синергетическим эффектом не удавалось.

Мы выступили инициаторами создания Дальневосточного лесопромышленного кластера с тремя основными целями. Первая - получение синергетического эффекта от операционной деятельности, это повышение эффективности использования лесных ресурсов, поскольку база одного из игроков поможет освоить объемы переработки другому участнику кластера. Бывают моменты, когда эффективность зависит от логистики - расстояния доставки бревен с лесосеки на фабрику. Второе - получение государственных преференций: объединив три предприятия, мы могли бы получить беспрецедентный уровень межведомственной поддержки. Третье - мы могли бы тем самым существенно повысить инвестиционную привлекательность входящих в кластер предприятий. Кроме того, высок потенциал создания на его основе химического производства, т. е. строительство целлюлозного завода.

Надежда ВОРОНЦОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2016 год.