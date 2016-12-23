Рынок лизинга на Дальнем Востоке восстанавливается после сокращения

Спецпрограммы для МСП по лизингу спецтехники и автомобилей, сделанных в России, обеспечили отрасли значительный рост.

Во многом по этой причине число лизинговых сделок за 9 месяцев 2016 года выросло на 20%. Доля Дальневосточного федерального округа увеличилась с 2 до 4%, что в большей степени связано со сделками компаний «ГТЛК», «Сименс Финанс» и «Сбербанк Лизинг» (по данным «Эксперт РА» на 9 мес. 2016 года). Так, объем чистых инвестиций без НДС по офисам «Сименс Финанс» в ДФО только за период с 1 января по 31 мая 2016 года вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Досье «Дальневосточного капитала»: Портфель российских лизинговых компаний на 01.10.2016 года составил 2,9 трлн рублей. Сумма новых договоров лизинга в России за январь - сентябрь 2016 года увеличилась на 15%. На сегмент малого и среднего бизнеса в России пришлось около 60% нового бизнеса лизинга (годом ранее - 54%) (по данным «Эксперт РА»).

Лизинговые компании и их клиенты адаптируются к сложившимся экономическим условиям, их дальневосточные «дочки» воспринимают деятельность своих структур как некую миссию восстановления бизнеса Тихоокеанской России и ее динамичного развития.

«Экономика Дальнего Востока России по-прежнему имеет основные точки роста именно в сферах развития сырьевых и инфраструктурных проектов. Серьезная территориальная удаленность, сложные климатические условия, слабая инфраструктура, сложности в обеспечении бизнес-задач квалифицированным персоналом - эти вызовы никто не отменял. Если такие стимулирующие методы, как создание ТОР, дадут толчок развитию реального сектора экономики, то однозначно должен вырасти спрос на оборудование, механизмы, технику для обеспечения новых направлений средствами производства. И как раз лизинг, как оптимизированный целевой кредитный продукт, может играть ключевую роль», - полагает заместитель генерального директора «Сименс Финанс» по Дальневосточному региону Андрей РЫБКИН.

Остались стабильные

Все лизинговые компании, входящие в ТОП-100, работают на Дальнем Востоке. Заметным для рынка ДФО стало закрытие филиалов «ВЭБ-лизинга» во Владивостоке и Хабаровске.

Небольшие лизинговые компании, в том числе аффилированные банками, на Дальнем Востоке очень тихо ведут свою работу. Фактически не слышно о деятельности сахалинской лизинговой компании SALСО, компании «Восток», имевшей филиалы во многих субъектах Федерации ДФО, в том числе на Камчатке и Сахалине. В то же время сохраняет свои позиции на рынке Якутии «Туймаада-Лизинг» (специализируется на лизинге модульных цехов по производству мяса, молока, хлеба и т. д.).

Среди региональных компаний три составляют исключения из правил. Высокие позиции в течение многих лет удерживают Универсальная лизинговая компания из Хабаровска, занимая 26 место в рейтинге крупнейших лизинговых компаний с суммой портфеля 7934 млн рублей, и в том числе с суммой новых договоров финансового и оперативного лизинга 5088 млн рублей за 9 месяцев 2016 года. «ТаймЛизинг» вернулся в сотню крупнейших спустя год, заняв 46 место в рейтинге, «Яков Семенов» за последние два года сохранил зо собой 69 место.

Малый бизнес в лидерах роста

«Малый и средний бизнес занимает заметное место в нашем клиентском портфеле (сегодня 46,8%). Этот процент из года в год растет, данный сегмент оказался более энергичным в своем развитии», - отмечает исполнительный директор Универсальной лизинговой компании Светлана ЮДИНА.

Похожие тенденции видит и директор Дальневосточного регионального филиала АО «Сбербанк Лизинг» Лев ЛИГУТА, приводя данные о том, что среди клиентов компании активность малого бизнеса в целом выше, чем средних и крупных компаний. Это связано в первую очередь с пересмотром и приостановкой инвестиционных программ крупными игроками, а также с сокращением государственных расходов на проекты в регионе.

По некоторым оценкам, только 4-6% российских предприятий пользуются услугами лизинга. С точки зрения директора приморского базового филиала АО «Сбербанк Лизинг» Игоря Попова, причина столь небольшого охвата потенциальных лизингополучателей - низкая финансовая грамотность (вплоть до суеверий) и недостаток информации у бизнеса о лизинговых продуктах и о том, как их использовать. «Наша компания имеет значительные возможности экспертизы бизнес-проектов и оценки их перспективности. Мы готовы предложить лизинг в составе комплексных финансовых решений для реализации проектов со сложной структурой, включающих в том числе элементы долгового и мезонинного финансирования (участие банковской группы в капитале проектной компании в качестве инвестора)», - говорит наш собеседник.

Лизинг в стиле smart

«На 1 декабря 2016 года Универсальная лизинговая компания заключила договоров на сумму около 6 млрд рублей, в то время как в прошлом году за аналогичный период удалось достичь результата в 3,9 млрд рублей. Клиенты в ДФО активно обновляют спецтехнику, что особенно заметно в сфере добычи полезных ископаемых (19% от объема портфеля), строительства (42%), лесозаготовки (11%)», - оценивает деятельность компании Светлана Юдина. Красивыми, с точки зрения социальной направленности и придания динамики бизнесу региона, можно назвать целый ряд сделок Универсальной лизинговой компании. Так, в течение 2016 года компания заключила договор на передачу в лизинг Золоторудной компании «ОМЧАК» горно-шахтного оборудования и техники на сумму 3 млн евро, Амурскому пароходству передано в лизинг судно BBC Northsea стоимостью $ 3,3 млн, заключена сделка по приобретению в лизинг предпринимателем из Хабаровска 8 пассажирских автобусов на маршрут.

По мнению директора филиала ЛК «Балтийский лизинг» в г. Владивостоке Елены КИСЕЛЕВОЙ, в ДФО прирост в размере 21% по объемам нового бизнеса по отношению к аналогичному периоду прошлого года сегодня оказался даже выше общероссийских показателей. Вдвое увеличился сегмент легкового и легкого коммерческого транспорта. «За 2016 год наша компания реализовала и технически сложные проекты (в том числе по суммам, превышающим 100 млн рублей), и неожиданно легкие, на грани игры, были и выстраданные, как долгожданные дети. Проезжая по региону, приятно видеть проекты, в которых мы принимали участие: стройки, заводы, терминалы и наших «малышей» - магазины, кафе, автосервисы», - делится своими выводами руководитель дальневосточного подразделения ЛК «Балтийский лизинг».

Руководитель представительства «Элемент лизинг» на Дальнем Востоке Алексей МАЦЕНКО считает, что на рынке лизинга наблюдается положительная динамика. В 2016 году сумасшедшим драйвером оказалась «Государственная программа льготного лизинга - 2016» Министерства промышленности и торговли РФ - по возмещению клиентам компаний 10% стоимости лизинговой техники и автотранспорта 18 российских производителей (ПАЗ, ГАЗ, «Урал», ЛИАЗ и т. д.). Отложенный спрос по этой программе до сих пор высок.

По подсчетам собеседника «Дальневосточного капитала», на первом месте по востребованности у дальневосточных клиентов коммерческая техника - грузовики категорий, фургоны, прицепы, полуприцепы, автобусы и т. д. (Приморье, Сахалин). Второе место по приоритету занимает спецтехника (седельные тягачи для Сахалина и Магадана, Камчатки). Одна из позиций твердо закреплена за легковым автотранспортом. И здесь Toyota Land Cruiser, Lexus для руководителей - вне конкуренции.

Вместе с тем дальневосточный рынок лизинга подстраивается под экономику в стиле smart. Эксперты отмечают, что средние суммы сделок составляют 3 млн рублей, это также говорит о переориентации бизнеса на дешевую технику, в том числе б/у от зарубежных производителей.

Многие специалисты сходятся во мнении, что одним из трендов развития лизинга на Дальнем Востоке, как ни странно, станут сельскохозяйственная техника и оборудование.

Как отмечает Андрей Рыбкин, Дальний Восток может выйти на вполне здравый режим так называемого продуктового самообеспечения. Возможно, еще рано говорить о массовом экспорте продукции сельского хозяйства, но то, что Дальний Восток может стать «житницей» для соседних регионов, - не сказки, и климат в этом не помеха.

Яна МАЛЬЦЕВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2016 год.