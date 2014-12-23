Девальвация рубля вынуждает сотовых операторов менять планы по развитию мобильной связи

Сложная экономическая ситуация в стране вынуждает операторов пересматривать планы по развитию сетей и рассматривать вопросы кооперации. На прошлой неделе ОАО «Мобильные Телесистемы» (МТС) и ОАО «ВымпелКом» подписали соглашение о совместном строительстве и эксплуатации сетей LTE. А Tele2 не исключает пересмотра планов по строительству сетей из-за девальвации рубля.

МТС в 2014-2016 годах построит совместно эксплуатируемые сети в 19 регионах РФ, в том числе в Хабаровском крае. В этих регионах МТС занимает лидирующую позицию по отношению к «ВымпелКому». Тот, в свою очередь, построит базовые станции (БС) в 17 регионах, в том числе в Сахалинской области. В этих регионах лидирует «ВымпелКом».

Соглашение рассчитано на 7 лет, в течение которых операторы будут предоставлять друг другу БС, площадки, инфраструктуру и транспортные сети LTE.

«Мы подбирали территории по степени готовности, по крайней мере, одного из игроков. Модель следующая: один оператор лидирует и строит всю инфраструктуру, другой ее использует. Часть регионов вообще начали с чистого листа. Такие территории выбирались, где мы минимизировали риски окупаемости инвестиций», - пояснил гендиректор «ВымпелКома» Михаил СЛОБОДИН.

По его словам, за счет совместного использования сетей операторы смогут сэкономить порядка 25-30% капитальных и около 50% операционных затрат.

МТС и «ВымпелКом» также готовы рассматривать предложения о совместном использовании сетей от ОАО «МегаФон» и ООО «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2).

«Мы открыты к любой форме кооперации, если она приносит нам справедливый доход. Если какие-то коллеги захотят присоединиться, мы будем рассматривать эти предложения. Я думаю, что сейчас запрос на кооперацию существенно повысился. В следующем году мы станем свидетелями более глубоких интеграций», - отметил гендиректор «ВымпелКома».

Как сообщалось, премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ 27 ноября подписал постановление правительства о внесении изменений в правила регистрации радиоэлектронных средств (РЭС) и высокочастотных устройств.

Новые правила вводят определение пользователя РЭС, которым считается лицо, использующее это средство совместно с владельцем на основании договора. Таким образом, документ разрешает нескольким операторам совместно использовать одну и ту же БС (RAN Sharing).

Досье "Золотого Рога"

На данный момент LTE-сети МТС покрывают 65 регионов РФ, «ВымпелКома» - 34 субъекта. Их конкурент по «большой тройке» «МегаФон» запустил сети четвертого поколения в 68 регионах. Сеть 4G Tele2 работает только в Тульской области. По данным аналитической компании TelecomDaily, к декабрю 2014 года LTE-сети были развернуты в 77 российских субъектах, при этом в 13 из них присутствовала LTE-сеть только одного оператора. 4G-сети не запущены в Камчатском крае, Магадане, Норильске, Чукотском АО и Крыму.

Тем времнем ООО «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) не исключает пересмотра планов по строительству сетей из-за девальвации рубля.

«Мы находимся, как и другие компании, перед необходимостью пересмотреть те или иные планы на ближайшее время. У нас есть утвержденный план капзатрат на 2015 год. Пока мы исходим из того, что этот план надо выполнять. Часть оборудования мы уже закупили, но, безусловно, сейчас будем рассматривать какие-то альтернативные сценарии и обсуждать их с акционерами. Думаю, все компании будут вынуждены свои планы пересмотреть либо занять выжидательную позицию и посмотреть, что будет через месяц», - сказал заместитель гендиректора компании Александр ПРОВОТОРОВ.

По его словам, часть оборудования, необходимого для строительства сетей 3G и 4G в 2015 году, компания уже оплатила. Как сообщалось, в следующем году компания планирует развернуть сети третьего поколения в 50 регионах РФ, четвертого поколения - в 20 регионах. Для строительства сетей Tele2 закупает оборудование зарубежных вендоров, таких как Nokia, Ericsson, Alcatel, Huawei, Cisco и Nec.

В 2016 году оператор намерен запустить 3G и 4G во всех регионах присутствия.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.