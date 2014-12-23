У бизнеса Приморья есть возможность войти в рейтинг лучших предприятий страны

У работодателей Приморья есть возможность заявить о себе и попасть во Всероссийский рейтинг лучших предприятий страны. Такую возможность дает участие в конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность».

Как пояснили в краевом департаменте труда и социального развития, Министерство труда и социальной защиты РФ продлило сроки подачи заявок на участие до апреля 2015 года. Конкурсантом может стать любая организация, а также органы местного самоуправления. Торжественная церемония награждения победителей и призеров пройдет в рамках первой Всероссийской недели охраны труда. Она откроется в Сочи 13 апреля.

В департаменте подчеркивают: участие во всероссийском конкурсе не требует никаких финансовых расходов и подготовительных шагов, кроме регистрации на сайте. Специалисты приглашают работодателей активизироваться и продемонстрировать свой профессионализм, социальную ответственность на государственном уровне.

«Это один из наиболее доступных конкурсов для работодателей. Неважно, где расположено твое предприятие: в краевом центре или приморской глубинке. Все, что нужно для участия, – это желание попробовать свои силы в соревновании с коллегами из российских регионов и интернет», - говорит директор департамента Лилия Лаврентьева.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.