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Ставки в Приморье принимаются на 2015 год
Первая гостиница на 120 номеров и казино откроются в игорной зоне «Приморье» в мае 2015 года. Об этом сообщил губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ порталу «Интерфакс-Туризм».
«Первую гостиницу на 120 номеров мы хотим открыть в мае 2015 года. У нас подписано инвестиционное соглашение на 1 миллиард долларов с компаниями Melco Crown и Naga Corp. Мы делаем ставку на крупных игроков этого рынка, на тех, кто умеет этим заниматься. Сейчас администрация края готовит инфраструктуру: дороги, электричество, водопровод. Остальные инвесторы пока выжидают, но, как только начнет работу первая гостиница, подтянутся и они», - отметил Владимир Миклушевский.
По его словам, у Приморья есть несколько концепций развития туризма, но ядром развития будет именно игорная зона.
«Мне больше нравится название “интегрированный курорт” – как это сделано в Макао или на Сентозе. Там концепция такова, что вся игровая составляющая внутри, многие туристы вообще не играть приезжают, они живут в гостиницах, их интересует шопинг, деловой туризм и т.д. В современном европейском игровом бизнесе до 70 процентов доходов – неигровые. Таким же образом планируем развиваться и мы», - пояснил губернатор.
При этом собеседник агентства отметил, что Приморье рассчитывает в основном на туристов из Китая, Японии и Кореи.
Сегодня уже работает учебный центр, где с декабря начали подготовку будущих крупье. Сейчас в «Школе крупье» бесплатно обучаются 70 человек, еще 60 - начнут занятия с февраля.
Кроме того, в Приморье уже прошли две ярмарки вакансий специалистов, которые будут работать в развлекательных центрах на базе игорной зоны «Приморье». За два дня работы ярмарки в Артеме и Владивостоке ее посетили почти 1,5 тысячи человек, анкеты оставили около 400 человек.
В январе 2015 года в Приморье начнется второй этап набора работников игрового направления, а в феврале откроется набор и обучение сотрудников для гостиниц и ресторанов.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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