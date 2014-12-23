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Компании "Аква-Ресурсы" и "Славда" представили новый совместный благотворительный проект
ГК «Аква-Ресурсы» и Slavda Group представили на прошлой неделе свой новый проект - православный календарь «Памятники духовного единства России». Средства, полученные от продажи издания, пойдут в фонд строительства Спасо-Преображенского кафедрального собора, возведение которого идет на центральной площади Владивостока.
По словам инициаторов проекта, календарь призван показать неразрывную связь между православными святынями Приморья и всей страны. Тысячелетние храмы на западе России и недавно построенные в Приморье - все это символы духовного единства нашего государства, связи Дальнего Востока с многовековой историей нашей страны.
«Сегодня, в непростое для нашей страны время, очень важно духовное единение, и именно эту тему мы постарались развить в нашем новом проекте, - считает президент ГК «Аква-Ресурсы» Руслан КОНДРАТОВ. - В этом календаре мы показали те храмы, которые находятся за пределами Приморского края. Призываю всех жителей Приморья приобрести этот календарь и тем самым внести свой вклад в строительство Спасо-Преображенского кафедрального собора».
«Для нашей компании этот проект интересен тем, что мы можем привлечь максимальное количество жителей Приморского края к строительству главного храма, - отметил генеральный директор Slavda Group Роман АНТИПЬЕВ. - Если посмотреть историю, то первый раз идея строительства храма на центральной площади Владивостока возникла более 100 лет назад, в 1912 году. Но тогда ей не суждено было осуществиться: началась Первая мировая война. Сейчас геополитическая ситуация тоже сложная, но я думаю, что в наших силах довести начатое дело до конца».
Председатель Приходского совета Спасо-Преображенского кафедрального собора Дмитрий ФЕДОРИН от лица Приморской епархии поблагодарил всех участников этого проекта и отметил, что очень символично, что через образы храмов, отображенных в православном календаре, епархия получит помощь в создании кафедрального собора приморской митрополии.
«В календаре помещены фотографии символов регионов - исторических храмов, которые строились много веков назад. А в Приморском крае до сих пор нет главного храма. Последние несколько лет мы продолжаем строительство настоящего кафедрального собора, который станет главным духовным символом Приморского края», - сказал отец Дмитрий. Он также сообщил, что на территории стройки сегодня открыт временный храм. В нем начались регулярные богослужения. Каждый желающий может здесь внести свой вклад в возведение главной приморской святыни.
Первый тираж календаря составляет 5 тыс. экземпляров. В нем размещены фотографии храмов России и Приморья, наиболее примечательных с архитектурной и историко-культурной точек зрения. Помимо знаменитых церквей на реке Нерль, Ростовского кремля и храмов в Подмосковье здесь изображены Покровский собор в одноименном парке Владивостока, монастырь и храм в п. Горные Ключи, кафедральный собор в г. Находке и Никольская церковь в Уссурийске. Кроме того, календарь «Памятники духовного единства России» содержит информацию о православных праздниках, постах и днях поминовения.
Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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