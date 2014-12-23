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В Приморье в 2015 году Козьмино перевалит 100-миллионную тонну нефти
Первая пятилетка приморского порта «Транснефти», которую отметят в конце декабря, предваряет еще более значимую дату. В конце первого квартала 2015 года порт планирует экспортировать 100-миллионную тонну нефти с момента запуска.
Пять лет назад президент России Владимир ПУТИН дал старт самому восточному нефтетранспортному проекту. Мощная производственная база и высокий профессионализм коллектива стали гордостью восточного проекта «Транснефти» и залогом серьезных производственных побед. Объем перевалки экспортных углеводородов по итогам уходящего года превысит 24,5 млн тонн, а в ближайшем будущем составит 30 млн тонн.
«На данный момент дальневосточный терминал «Транснефти» работает с запасом мощности. Магистральный нефтепровод Восточная Сибирь - Тихий океан увеличивает интенсивность перекачки, и специалисты Козьмино готовы к наращиванию объемов перевалки нефти», - отмечает генеральный директор ООО «Транснефть - Порт Козьмино» Борис МЕЛЬНИКОВ.
Досье "Золотого Рога": Специализированный морской нефтеналивной порт Козьмино - конечная точка ВСТО. Здесь, пройдя по шести регионам России, нефть нового сорта ВСТО отгружается на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Танкеры с российскими углеводородами ежедневно отправляются в Японию, Китай, Южную Корею, Малайзию, США, Таиланд и другие страны. В порт Козьмино нефть доставляется по магистральному нефтепроводу ВСТО и железной дороге. С площадок приема нефти и железнодорожных эстакад по трубопроводу протяженностью 23 километра нефть перекачивается в резервуарный парк нефтебазы строительным номиналом 500 тыс. кубических метров. Здесь формируются партии для дальнейшей погрузки в танкеры. Нефтеналивные суда швартуются к пирсу площадки береговых и причальных сооружений. Одновременно порт Козьмино может принимать два танкера: допустимым дедвейтом от 80 до 150 тыс. тонн на первом причале и от 80 до 120 тыс. тонн на втором причале.
Дальнейшее развитие порта Козьмино предусматривает расширение мощностей, что является адекватным ответом на запросы рынка. По словам Бориса Мельникова, к 2016 году второй причал порта Козьмино сможет принимать танкеры дедвейтом до 150 тыс. тонн. Для реализации этих планов в 2015 году будет проведена реконструкция подходной дамбы и дноуглубление в акватории причала.
Решение о дноуглублении акватории второго причала было принято руководством «Транснефти» еще в августе 2013 года. Как правило, ООО «Транснефть - Порт Козьмино» отгружает на танкеры фиксированные партии нефти - по 100 тыс. тонн. Хотя технически первый причал с момента ввода в эксплуатацию способен принимать суда дедвейтом до 150 тыс. тонн, вскоре с ним сравняется и причал № 2.
На данном этапе второй причал может обслуживать танкеры дедвейтом до 120 тыс. тонн, но только если осадка судна при загрузке партии в 100 тыс. тонн не превышает 14,9 м. Чтобы это ограничение снять, необходимо провести дноуглубительные работы, которые помогут довести отметки дна до уровня первого причала, то есть до 21 м.
Но просто взять и углубить акваторию не получится, потому что это может нарушить устойчивость подходной дамбы. Так что вначале эту дамбу планируется основательно укрепить.
«Рассмотрев все возможности и сделав упор на надежность и безопасность, мы решили строить стенку, протяженность которой составит 180 м, не из простого шпунта, а использовать для нее трубошпунт диаметром 1420 мм», - поясняет заместитель гендиректора по строительству ООО «Транснефть - Порт Козьмино» Евгений ГОЛОВКО.
В ноябре проект реконструкции подходной дамбы получил положительное заключение Главгосэкспертизы.
Предстоит очень большой объем работ по берегоукреплению. Придется использовать более 50 тыс. кубометров камня больших размеров, породу доставляют из местных карьеров. Изготовлением 1250 трехтонных и семитонных гексабитов (специальные бетонные конструкции для укрепления берега) займется завод железобетонных конструкций в Находке. Для Приморского края это очень крупный заказ.
Реконструкция и укрепление подходной дамбы - один из самых крупных и сложных проектов для порта. К концу 2015 года весь комплекс работ должен быть закончен, и причал № 2 сможет принимать танкеры дедвейтом до 150 тыс. тонн. То есть сравняется по мощности с соседним первым причалом. Это позволит значительно увеличить перевалку за счет использования танкеров большего объема.
«Сегодня в Приморье налицо результат масштабной созидательной работы, которая была проделана в максимально сжатые сроки. Благодаря заложенной базе, порт Козьмино с уверенностью смотрит в будущее», - заверяет гендиректор порта Борис Мельников.
Президент ОАО «АК «Транснефть» Николай ТОКАРЕВ на церемонии ввода трех новых НПС, увеличивающих пропускную способность ВСТО-1 до 58 млн тонн, заявил, что построенные мощности будут востребованы и задействованы. «Мы гордимся тем, что результаты нашего труда делают Россию сильнее, – подчеркнул глава компании. – Нам удалось сегодня сделать главное – обеспечить диверсификацию экспортных направлений, независимость от стран-транзитеров».
АК «Транснефть» подтвердила техническую возможность прокачки через порт Козьмино дополнительных 5 млн тонн нефти для Китая в рамках межправительственного соглашения. Николай Токарев отметил, что добавить указанный объем поставок нефти в восточном направлении позволят специальные мероприятия, а также использование противотурбулентных присадок.
Как видим, первая пятилетка порта Козьмино пройдена на отлично. Россия реализовала крупный экономический проект, мультипликативный эффект от которого очевиден. В частности, регионы получили дополнительные налоги и рабочие места, помощь в развитии социальной инфраструктуры. Впереди у порта Козьмино не менее впечатляющие перспективы.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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