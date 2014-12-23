Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Аэропортовый холдинг "Базэл Аэро" отказался от покупки активов аэропорта Владивосток
На активы аэропорта Владивосток («Кневичи») осталось три претендента: УК «Аэропорты регионов» (входит в группу компаний «Ренова» Виктора ВЕКСЕЛЬБЕРГА), «Новапорт» Романа ТРОЦЕНКО и компания «Аэроинвест» (аффилирована с холдингом «Синдика» сенатора Арсена КАНОКОВА).
В то же время аэропортовый холдинг «Базэл Аэро» (СП «Базэла», Сбербанка и сингапурского Changi Airports International) свою заявку отозвал.
ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» 12 декабря завершило прием предложений по приобретению 52,16% акций ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) и 74,99% акций ЗАО «Терминал Владивосток», а также прав (требований) по договорам займа. Ранее гендиректор МАШ Михаил ВАСИЛЕНКО оценивал выставленные на продажу активы более чем в 4 млрд рублей.
Отраслевое агентство «АвиаПорт» оценивает стоимость выставленных на продажу активов в 11,3-11,6 млрд рублей.
«Этот диапазон сложился на основании существующих натуральных и финансовых показателей, оценки потенциала роста выручки за счет развития неавиационной деятельности и влияния режима «открытого неба», уже позволившего привлечь дополнительный пассажиропоток. При этом в оценке не нашли отражения возможности по развитию смежных видов деятельности, которыми сейчас не занимается «Кневичи», но может воспользоваться новый собственник: производство бортового питания и обслуживание почтово-грузовых перевозок. Реальная сумма сделки, безусловно, окажется ниже полученной нами справедливой стоимости актива, так как будет учитывать риски достижения прогнозируемого пассажиропотока и выручки от неавиационных видов бизнеса. Исходя из этого, считаем, что покупатели оценят «Кневичи» в 8-9 млрд рублей, а «Шереметьево» выручит за свои активы 5,5-6,5 млрд рублей», - оптимистично отмечает агентство.
А пока «Шереметьево» не устроили предложения, озвученные претендентами на аэропорт, в итоге между тремя оставшимися претендентами будет проведен переторг.
Аэровокзальный комплекс аэропорта Владивосток (Кневичи) рассчитан на 5 млн пассажиров в год, технологическое оборудование - на 3,5 млн пассажиров. Вместе с тем у аэропорта есть возможность увеличить технологические мощности. Кроме того, приобретены дополнительные земли для строительства сопутствующей инфраструктуры.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье резидент ТОР решил взять китайские палочки в свои руки
- Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"
- Спецпрограмма "Территория инноваций" впервые пройдет в рамках ВЭФ во Владивостоке
- Дерипаска не рвется в Приморье
- Бизнесмен-депутат увидел золото в мусоре
- Компания "Приморскуголь" в год 75-летия
- Экономика и транспорт в Приморье идут рука об руку
- Владельцы приморского казино потирают руки
- Резиденту Свободного порта Владивосток пригрозили банкротством
- ДВМП не спускает флаг
Новости раздела
- В Приморье резидент ТОР решил взять китайские палочки в свои руки
- В Приморье строительство социально значимых объектов задерживает пожарная безопасность
- Дед Мороз привёз лето в Приморье!
- "Ростелеком" во Владивостоке открыл салон связи в торговом центре "Седанка-сити"
- Приморье попало в список регионов с самими дорогими тарифами ЖКХ
- Первую тысячу тонн сардины иваси добыли рыбаки Приморья
- Южнокорейская компания хочет выкупить участок в игорной зоне "Приморье"
- Спецпрограмма "Территория инноваций" впервые пройдет в рамках ВЭФ во Владивостоке
- Краевая авиация Приморья может выйти на международный уровень
- Стресс на улицах большого города
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Жесткие изменения ждут водителей с 1 сентября
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Россия в шаге от кризиса, похожего на крах 1998 года
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей