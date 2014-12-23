Аэропортовый холдинг "Базэл Аэро" отказался от покупки активов аэропорта Владивосток

На активы аэропорта Владивосток («Кневичи») осталось три претендента: УК «Аэропорты регионов» (входит в группу компаний «Ренова» Виктора ВЕКСЕЛЬБЕРГА), «Новапорт» Романа ТРОЦЕНКО и компания «Аэроинвест» (аффилирована с холдингом «Синдика» сенатора Арсена КАНОКОВА).

В то же время аэропортовый холдинг «Базэл Аэро» (СП «Базэла», Сбербанка и сингапурского Changi Airports International) свою заявку отозвал.

ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» 12 декабря завершило прием предложений по приобретению 52,16% акций ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) и 74,99% акций ЗАО «Терминал Владивосток», а также прав (требований) по договорам займа. Ранее гендиректор МАШ Михаил ВАСИЛЕНКО оценивал выставленные на продажу активы более чем в 4 млрд рублей.

Отраслевое агентство «АвиаПорт» оценивает стоимость выставленных на продажу активов в 11,3-11,6 млрд рублей.

«Этот диапазон сложился на основании существующих натуральных и финансовых показателей, оценки потенциала роста выручки за счет развития неавиационной деятельности и влияния режима «открытого неба», уже позволившего привлечь дополнительный пассажиропоток. При этом в оценке не нашли отражения возможности по развитию смежных видов деятельности, которыми сейчас не занимается «Кневичи», но может воспользоваться новый собственник: производство бортового питания и обслуживание почтово-грузовых перевозок. Реальная сумма сделки, безусловно, окажется ниже полученной нами справедливой стоимости актива, так как будет учитывать риски достижения прогнозируемого пассажиропотока и выручки от неавиационных видов бизнеса. Исходя из этого, считаем, что покупатели оценят «Кневичи» в 8-9 млрд рублей, а «Шереметьево» выручит за свои активы 5,5-6,5 млрд рублей», - оптимистично отмечает агентство.

А пока «Шереметьево» не устроили предложения, озвученные претендентами на аэропорт, в итоге между тремя оставшимися претендентами будет проведен переторг.

Аэровокзальный комплекс аэропорта Владивосток (Кневичи) рассчитан на 5 млн пассажиров в год, технологическое оборудование - на 3,5 млн пассажиров. Вместе с тем у аэропорта есть возможность увеличить технологические мощности. Кроме того, приобретены дополнительные земли для строительства сопутствующей инфраструктуры.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.