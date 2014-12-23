В Приморье "Бор" меняет имя и прописку

Компания нуждается во вливании инвестиций, а пока копит убытки

Акционеры ЗАО «Горно-химическая компания «Бор» (эксплуатирует единственное действующее борное месторождение в России) на внеочередном собрании 25 декабря планируют изменить наименование компании, а также утвердить место нахождения и адрес. Как уже сообщал «Золотой Рог», в настоящее время компания, чей бизнес связан с Дальнегорском, имеет… московскую прописку.

Изменение названия компания объясняется приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.Ранее сообщалось, что собственники ГХК «Бор» намерены до конца мая перенести корпоративную структуру на территорию РФ.

"Смена названия подразумевает изменение организационно-правовой формы с ЗАО на ООО в соответствии с нормами законодательства РФ. Что касается перевода корпоративной структуры на территорию РФ, то это этот процесс требует длительного времени и пока еще не завершен", - пояснили "Золотому Рогу" в PR-службе "Бора".

Напомним, что акционеры «Бора» 19 мая досрочно сменили управляющую организацию. Вместо компании с ограниченной ответственностью «И.С. Индастриал Солюшнз Лимитед» (I.S. Industrial Solutions Limited), зарегистрированной на Кипре, с 20 мая полномочия управляющей организации переданы зарегистрированному в Москве ООО «Кристель».

Кроме того, акционеры изменили адрес местонахождения компании с г. Дальнегорска (Приморский край) на Москву и утвердили соответствующие изменения в устав.

Досье "Золотого Рога": ЗАО «Горно-химическая компания «Бор» образовано на базе Приморского горно-химического комбината. В настоящее время ГХК «Бор» занимает третье место в мире по производству борсодержащей продукции и является единственным в России производителем высококачественной продукции из собственного минерального сырья, имеющим полный технологический цикл от добычи руды и ее обогащения до синтеза боропродуктов, таких как борная кислота различных марок, борат кальция, борный ангидрид, датолитовый концентрат. Исходным сырьем являются датолитовая руда Дальнегорского борного месторождения и известняк Мономаховского месторождения в Приморском крае. С 2011 года ГХК «Бор» входит в состав частной холдинговой компании O1 Group, осуществляющей инвестиции в различные сектора экономики. O1 Group была основана в 2010 году Борисом МИНЦЕМ. Среди стратегических активов O1 Group инвестиционная компания O1 Properties, один из крупнейших владельцев премиальной офисной недвижимости в Москве, НПФ «Стальфонд», НПФ «Телеком-Союз».

«ГХК «Бор» с пониманием относится к планам российских властей по деофшоризации российской экономики. Акционеры комбината приняли решение о начале процесса переноса корпоративной структуры на территорию РФ. В ближайшее время структура собственников ГХК «Бор» будет полностью сосредоточена в российской юрисдикции», - сообщал ранее представитель компании.

Естественно, что после таких заявлений акционеров «Бора» следовало ожидать изменений среди акционеров. Но быстро только сказка сказывается… По данным «Золотого Рога», на начало ноября 2014 года основными акционерами ГХК «Бор» числились четыре кипрских офшора: Setilius Development Limited и Lianovacus Limited - по 25%, Initrode Limited - 23,75%, Enegru Limited - 18,75%. Единственным учредителем Initrode Limited выступает гражданка Литвы Евгения ТРИМАИЛОВА, единственным учредителем Lianovacus Limited - киприот Теодолус МОНТИС, Enegru Limited - киприотка Евгения КАРОЛИДУ. 66,7% Setilius Development Limited контролировала зарегистрированная на Британских Виргинских островах Derfino Ventures Ltd. Вот тебе и приморская компания.

Напомним, что с середины 2012 года владельцы «Бора» ведут переговоры с ВЭБом о выделении помощи предприятию с целью проведения комплексной модернизации, которая позволит существенно увеличить объемы производства, снизить себестоимость и повысить конкурентоспособность продукции ГХК «Бор».

Объем инвестиций ВЭБа (в случае положительного решения о финансировании со стороны госкорпорации) может составить около 4,8 млрд рублей. Но для получения государственной поддержки должна завершиться смена структуры собственности. Похоже, именно этим продиктовано решение акционеров «Бора» выйти на свет. Российский.

А пока компания ускоренными темпами наращивает убытки.

Досье "Золотой Рог": В январе-сентябре 2014 года ГХК «Бор» получила чистый убыток по РСБУ в размере 1,23 млрд рублей против 505 тыс. рублей чистой прибыли за аналогичный период 2013 года. Выручка при этом сократилась на 12,4% и составила 1,05 млрд рублей. Себестоимость выросла на 10,7% - до 1,25 млрд рублей.

«За 9 месяцев 2014 года предприятие получило убыток, что характеризует деятельность компании как неэффективную. Необходимо вливание инвестиций, направленных на снижение себестоимости выпускаемой продукции», - отмечает компания.

Сокращение выручки компания объясняет двухмесячным простоем в июне-августе. Кроме того, в материалах «Бора» отмечается, что за отчетный период цены на продукцию комбината на внешнем рынке снизились в среднем на 14%. Основным зарубежным покупателем продукции предприятия является «Юникор Инвестментс Лтд» (Гонконг).

Тем временем кредиторская задолженность компании выросла с 988,345 млн рублей на начало 2014 года до 1 млрд 337,203 млн рублей на 30 сентября. При этом 729,916 млн рублей относятся к просроченной задолженности, в том числе 698,641 млн рублей - перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами. Это ли не повод краевым властям задуматься о ближайшем будущем компании, уже прописанной в Москве?

Добавим, что отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала составляет 1,39, тогда как год назад этот показатель равнялся 0,8. «Данные показатели демонстрируют повышение долговой нагрузки за счет увеличения суммы обязательств и, соответственно, получения убытков. Общая сумма задолженности превышает сумму собственного капитала», - отмечает компания.

Основными кредиторами «Бора» на данный момент выступают банк «Финансовая корпорация Открытие» (4,305 млрд рублей), ЗАО «Фининвест» (2,789 млрд рублей) и ЗАО «Астера» (2,410 млрд рублей).

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.