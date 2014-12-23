В Приморье ОАО "Преображенская база тралового флота" остается флагманом

Крупнейшая рыболовецкая компания края подводит итоги года

Этот год для приморских рыбаков был насыщенным, в том числе и потому, что перед ними стояла задача не допустить дефицита рыбопродукции на отечественном рынке в связи с запретом на ввоз скандинавской рыбы. Каким он стал для одной из старейших и одновременно крупнейших рыболовецких компаний края, а также о планах на будущее «Золотому Рогу» рассказала финансовый директор ОАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ) Наталья СОЛОМКО.

Преображенская база тралового флота работает в Приморье с 1930 года. Помимо морского промысла и переработки рыбопродукции развивает прибрежное рыболовство и марикультуру, имеет собственную судоремонтную базу и одна из немногих в регионе строит новые суда. Является градообразующим предприятием для поселка Преображение и несет высокую социальную нагрузку.

- Наталья Ивановна, с каким настроением провожаете 2014 год?

- С хорошим. Уходящий год был очень сложным, но и плодотворным. Компания добыла за 11 месяцев 2014 года более 92 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, увеличила реализацию продукции и получила выручку в размере 3418 млн руб. Это на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом по главным объектам промысла квоты выбраны полностью.

В уходящем году основную долю в уловах наших рыбаков по-прежнему занимал минтай, а главной путиной, которая, как говорится, год кормит, оставалась Охотоморская минтаевая экспедиция. По ее итогам за высокие темпы промысловой работы и максимально эффективное освоение квот база тралового флота была названа лидером в Приморье и вторым предприятием на Дальнем Востоке. Всего же за 11 месяцев этого года преображенцы смогли выловить свыше 83 тыс. тонн минтая. Другим важным промысловым объектом для нашего предприятия являлась сельдь, оно также вело добычу креветки, краба, морской капусты и морского ежа. Показатели по этим объектам менее значимые в общем объеме добычи, но и эта продукция пользуется спросом у покупателей.

И еще, говоря об итогах года, стоит отметить, что сегодняшние результаты компании - это плоды ее многолетней последовательной работы, направленной на модернизацию имеющихся мощностей, строительство и приобретение нового рыбопромыслового флота. Именно эти сделанные несколько лет назад шаги в развитии базы флота позволяют ей сейчас справляться с поставленными на год задачами, достигать необходимых производственных и финансовых показателей.

- Ваше предприятие является градообразующим, при этом не только предоставляет более 70% рабочих мест жителям Преображения, но и ведет масштабную и системную социальную работу на территории всего района, выделяя на это собственные средства. Этот год не стал исключением?

- Конечно же, нет. Преображенская база тралового флота по-прежнему живет одной жизнью с поселком, участвуя практически во всех социальных программах муниципалитета и помогая всем категориям граждан - от детей до стариков. Это выражается и в дотациях на питание школьников поселка, и в содержании детско-юношеской спортивной школы и единственного на весь район детского оздоровительного лагеря «Юный рыбак». Огромная помощь оказывается ветеранам войны и труда, живущим в поселке: выделяются средства на приобретение лекарств, осуществляются доплаты к пенсиям бывших сотрудников предприятия и т.д.

Ежегодно на социальную поддержку района уходит более 30 млн рублей. При этом наряду с многолетними традиционными программами база флота каждый год реализует новые актуальные для поселка и его жителей социальные проекты. Например, нынешней осенью мы приняли самое активное участие в строительстве многофункциональной спортивной площадки.

- В будущем году Преображенская база тралового флота отметит 85-летие. Чем обусловлена столь продолжительная, а главное, стабильная работа компании?

- Думаю, дело в продуманной и взвешенной политике акционеров и руководства предприятия, направленной на долгосрочные перспективы, и слаженной работе всего коллектива. Рыбная добыча весьма материало- и трудозатратный вид деятельности. И то, что предприятие вкладывает в развитие производства значительные средства, говорит о том, что у него есть будущее. Причем заботиться о нем преображенцы начали достаточно давно. Планомерная политика по обновлению флота проводится в компании уже не первое десятилетие. Так, в 2000 году был построен и введен в эксплуатацию первый для нашего предприятия траулер-крупнотоннажник, БМРТ «Бухта Преображения». Затем появились РКТС «Капитан Демидюк», РКТС «Капитан Колесников», а в 2012-м наш флот пополнил БМРТ «Генерал Трошев», вышедший из новостроя. Да, это требует серьезных вложений, но они оправданны, поскольку сокращают затраты на ремонтные работы, топливо, одновременно у предприятия появляется возможность производить новые виды рыбопродукциии. Поэтому в 2015 году оно продолжит стратегическую политику по модернизации и обновлению флота.

При этом немалые средства выделяются и на программу расширения производства на берегу. Так, в настоящее время мы проводим модернизацию линий береговой обработки: закуплено новое оборудование, планируется строительство дополнительных холодильных мощностей. Такой системный подход к работе предприятия на долгосрочную перспективу способствует его стабильности.

И конечно, отдельные слова благодарности надо сказать нашему коллективу. Преображенцы, расширявшие границы промысла, осваивавшие добычу новых объектов лова и работу на самых современных судах, всегда были гордостью рыбной отрасли региона. Остаются ее флагманами они и сегодня. Радует, что рыночные реалии не «убили» лучшие традиции базы флота, сформированные еще в советские времена.

По прогнозам экономистов, следующий год будет не самым простым, тем не менее мы смотрим в него с оптимизмом. Ведь у предприятия есть грамотная стратегия развития, отличные кадры, хороший производственный потенциал. Единственное, для выполнения поставленных сегодня перед рыбаками задач необходима и государственная поддержка. В частности, урегулирование железнодорожных тарифов, налоговые послабления в части налога на имущество на объекты рыбопромыслового флота и береговой переработки. Это помогло бы нам еще более уверенно идти в выбранном направлении, работая на благо рыбохозяйственной отрасли Приморья и всего Дальневосточного региона, в целях обеспечения продовольственной безопасности страны.

Сергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.