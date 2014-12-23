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Владивостоку обещан оптовый распределительный центр
Холдинг «Росагромаркет», созданный инвестиционной группой Proxima Capital Group, планирует построить во Владивостоке оптовый распределительный центр (ОРЦ).
Инвестгруппа Proxima Capital и девелопер «Ермак» основали холдинг «Росагромаркет» для создания федеральной сети оптово-распределительных центров. Proxima выступает финансовым партнером проекта, «Ермак» - управляющей компанией. Планируется строительство еще семи ОРЦ: трех в Подмосковье, по одному в Новосибирске и Владивостоке, а также в Екатеринбурге или Татарстане. Объем инвестиций в первые семь ОРЦ составит $500-700 млн. Планируется, что центры будут выполнять посредническую функцию между сельхозпроизводителями и ритейлерами.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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