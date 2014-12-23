Южнокорейская компания получила распоряжение сворачивать свою деятельность в Приморье

К судьбе южнокорейской компании «Агро Сангсэнг», работающей в Приморье, сегодня приковано внимание многих инвесторов из этой страны

К южнокорейской компании «Агро Сангсэнг», работающей в Приморье более 12 лет и инвестировавшей за это время $100 млн в сельское хозяйство края, сегодня приковано пристальное внимание, прежде всего, в самой Республике Корея. Все ждут решения суда в Приморском крае в отношении приобретенной компанией в 2003 году собственности - водных каналов рисовой системы.

Если суд не подтвердит ее права собственности на это имущество, то каналы будут конфискованы. И от этого решения будет во многом зависеть не только завтрашний день самой компании, но и оценка нашего региона как территории, привлекательной для корейских инвесторов.

Инвесторы в ожидании

В тоже время интерес инвесторов в Корее к приморским землям достаточно большой. По словам генерального директора ООО «Агро Сангсэнг» КАН Мюн Сун, сейчас в Приморском крае работают пять южнокорейских компаний, инвестирующих в сельское хозяйство, но в самой Республике Корея есть еще несколько потенциальных инвесторов, которые желали бы реализовать в России свои сельскохозяйственные проекты.

«Сейчас компании ищут новые территории для инвестирования, поскольку в Корее уже вкладывать деньги в эту отрасль некуда, - рассказывает Кан Мюн Сун. - Рассматривают различные страны, изучают и сравнивают условия работы. К нам, да и к другим корейским компаниям, работающим здесь, неоднократно обращались инвесторы с вопросами об условиях работы в Приморье. Но сейчас из-за этой шумихи пока никто не предпринимает никаких действий, все пребывают в ожидании. В общем, возникли определенные опасения по поводу того, что собственность в России могут легко отнять, и на нашем примере они видят сам механизм, который при этом используют в Приморском крае. Они серьезно думают, что здесь довольно опасно работать».

Тем не менее сама компания «Агро Сангсэнг» проработала здесь довольно долго и при всех сложностях, с которыми сталкиваются те, кто первым начинает свой путь в чужой стране, сумела сделать многое. Первые годы ее работы были временем больших инвестиций, выделяемых учредителями в Корее. По решению акционеров компания «Агро Сангсэнг» получала в течение 5 лет инвестиции, а после ей предстояло вести хозяйственную деятельность без их финансовой поддержки. По словам госпожи Кан, изначально не было цели создания крупной сельскохозяйственной компании, но при взгляде на огромные площади заброшенной рисовой системы и других полей возникло желание вернуть им жизнь.

Время расцвета

Сначала восстановительные работы начались в Анучинском районе, затем, получив письмо с приглашением из Мельгуновки Ханкайского района от руководителя уже не работавшего на тот момент предприятия, решили купить и в этом селе остатки некогда крупнейшего в Приморье рисоводческого совхоза. На его месте было создано предприятие «Агро Дэсун Ханка». Потом появились в структуре компании «Агро Сангсэнг» еще несколько предприятий, расположенных в других районах края, в том числе и перерабатывающих. Общая численность работающих российских граждан достигла тогда 1,2 тыс. человек.

К моменту покупки рисовой системы каналы, да и сами поля, находились в удручающем состоянии. Жители Мельгуновки рассказывают, как тогда, получив наконец работу, выкорчевывали кустарники, восстанавливали систему местами буквально с нуля. Не было уже в системе ни хлопушек, ни уголков, ни регуляторов, вообще никакого металла не осталось. Безработные селяне выживали как могли, в том числе растаскивая никому не нужную систему на металлолом, причем делали это зачастую варварски, не просто откручивая, а вырывая металлические части тросами, что вело к еще большим разрушениям. Необходимо было и трубы менять. Большой заказ тогда получил Спасский цементный завод. А состояние дорог на рисовой системе вообще сложно описать. Кроме бессчетных ям, размывов и прочих разрушений вспомнить местные рабочие ничего не смогли.

С самого начала работы компании в Приморье ее стратегия строилась на усиленной социальной поддержке сел. Во-первых, они давали абсолютно легальную со всеми положенными по закону выплатами работу исключительно местным рабочим, чем принципиально отличались от приходивших на приморские земли китайцев. И даже более того, они давали работу жителям других сел. В те годы, когда на полях соседнего с Мельгуновкой села, где также когда-то был рисоводческий совхоз, оказались китайцы, оставив село без работы, корейцы приняли решение обеспечить работой комбайнеров. В течение нескольких лет порядка 20 человек из соседнего села работали на предприятии «Агро Десун Ханка» вместе с мельгуновцами.

Во-вторых, они активно участвовали в жизни села, финансово поддерживая буквально все, что там происходило, от благоустройства улиц, дорог, кладбища, ремонта школ, детсада до праздников, различных культурных, спортивных и прочих мероприятий. Тогда южнокорейские менеджеры объясняли это тем, что им необходим контакт с местным населением. Они намеренно не хотели ломать привычный уклад жизни российской деревни, поскольку именно так представляли себе страховку от некоторых рисков чужой территории.

Но была еще одна причина их большого внимания к социальным вопросам. Среди учредителей компании «Агро Сангсэнг» в Корее был благотворительный фонд, созданный на пожертвования граждан Республики Корея. Именно поэтому они готовы были к тому, на что на тот момент вообще мало кто мог отважиться: принимали на работу лиц, вышедших из мест заключения, давая им шанс реабилитации в обществе, или неопытных выпускников учебных заведений, предоставляя им возможность научиться работать. Да и штаты на предприятиях все первые годы работы были ощутимо раздуты вплоть до того времени, когда был прекращен поток инвестиций из Кореи. Все было подчинено одной цели - обеспечить занятость, а значит - благополучие как можно большему количеству семей в деревнях.

Конфликт интересов

Окончание инвестиционного периода компании по времени совпало с началом передела земельной собственности в Приморье и активной скупки паев у крестьян. Этот процесс был в немалой степени стимулирован тогда появившимся бюджетным финансированием ввода в оборот залежных земель. Появились желающие поучаствовать в госпрограммах. Далеко не все из тех, кто стал скупать паи, планировал развивать рисоводство. Их намерения зачастую ограничивались получением дохода от сдачи земли в аренду. Рыночная цена рисовых полей поднялась до небывалых высот - более 20 млн рублей за 1 тыс. га. Аренда также выросла до 6 тыс. рублей за 1 га.

Естественно, земля стала местом конфликта интересов и частично начала переходить в руки новоявленных собственников, компаний, которые тут же стали сдавать их в аренду китайцам. В этих процессах «Агро Сангсэнг» теряла земли, сокращала производство и, соответственно, численность рабочих.

Сегодня для компании настали сложные времена. С одной стороны, она находится сейчас не в лучшем финансовом состоянии по итогам года и рассчитывает на южнокорейский рисовый рынок с его более благоприятной конъюнктурой цен. С другой - тяжелым ударом для нее оказались события этого года, когда их права собственности на водные каналы рисовой системы стали оспаривать в суде, а предприятия компании - «кошмарить» контролирующие органы.

Конечно, эта неожиданно возникшая проблема с каналами, в общем, понятна, тем более если учесть предстоящее многомиллиардное субсидирование бюджетам субъектов Федерации реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 гг.». Как известно, там, где появляются большие федеральные деньги, возникают и те, кто их готов освоить. Но генеральный директор компании госпожа Кан никак не может понять, почему их интересы в данной ситуации никто даже не попытался учесть. Возможно, компромиссным решением вполне могла бы стать приемлемая компенсация.

Сложный выбор

Сегодня компания «Агро Сангсэнг» стоит перед сложным выбором. От учредителей компании в Республике Корея уже пришло распоряжение о сворачивании здесь бизнеса и гарантии финансирования проектов на новом месте. Но генеральный директор надеется на благоприятное разрешение этой ситуации.

«Мы приехали сюда не для того, чтобы однажды все бросить и уйти, - говорит Кан Мюн Сун. - Я бы хотела, чтобы наша компания продолжала жить и люди в селах имели работу. Мы не собирались заработанные здесь деньги увозить в Корею. Все наши деньги остаются в России. Мы планировали начать в Приморье реализацию новых проектов».

Руководство компании надеется на то, что удастся сохранить сельскохозяйственные предприятия, а также реализовать то, что было намечено. Это, прежде всего, строительство современного медицинского центра в Уссурийске. Договоренности о финансировании этого проекта уже достигнуты, представитель инвестора в Корее приезжал в Уссурийск, знакомился с территорией, где планируется это строительство.

Собственный медицинский центр, где работники предприятий будут проходить обследование бесплатно, заменит действующую сейчас программу обследования рабочих в клинике в Республике Корея. Это, по словам генерального директора, позволит рабочим предприятия получать медицинскую помощь в удобное для них время, а не тогда, когда они попадут в формируемые для поездки списки, что, естественно, повысит доступность услуги. А это, в свою очередь, повысит привлекательность предприятия для рабочих и будет способствовать привлечению квалифицированных кадров.

Кроме того, компания намерена реализовать планы по строительству дома-интерната для детей сирот и инвалидов. Сейчас эти планы находятся в стадии обсуждения и поиска источника финансирования в Корее. В этом состоянии они и приостановлены до решения суда в отношении права собственности на водные каналы рисовой системы.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.