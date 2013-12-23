В городах Приморского края продолжается переход с проводного на эфирное радиовещание

В 2014 году компания «Ростелеком» осуществит переход на эфирное вещание в г. Арсеньеве Приморского края.

Стремительное сокращение спроса на услугу проводного радиовещания – общероссийская тенденция, обусловленная постоянным развитием технологий. Переход с проводного на эфирное радио позволит абонентам получать качественную услугу радиовещания без ежемесячных абонентских платежей, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Приморского филиала "Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком".

Переход на эфирное радио является оптимальным путем сохранения и развития вещания в Приморье. Эфирный прием обладает лучшим качеством вещания, имеет возможность охвата большей территории при невысоких затратах на оборудование и позволяет использовать радиоприемники вне помещения. В Приморском крае по эфирному радио ведется трансляция более 10 станций, в том числе «Радио России» и «Радио Маяк».

Для того чтобы жители г. Арсеньева не испытывали неудобств при переходе на новый формат вещания, в новом Центре продаж и обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком» абонентам проводного радио, не имеющим задолженности, будут бесплатно выдаваться эфирные радиоприемники.

Досье ZRPRESS

Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» («Ростелеком – Дальний Восток») – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Дальневосточного Федерального Округа. «Ростелеком – Дальний Восток» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

ZRPRESS.Ru, Владивосток.